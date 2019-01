Marjanskoj šumi nema spasa, radovi kreću prekasno? 'Opara hitno mora donijeti akcijski plan, postoje druga rješenja osim agresivne sječe'

Prema iznesenom planu Javne ustanove, sasvim je jasno da teška mehanizacija neće spriječiti ovogodišnji napad potkornjaka, jer se planirani radovi neće provesti do prvih toplijih dana u ožujku ili travnju, kad će nove generacije potkornjaka opustošiti nove desetke tisuća u ovom trenu zdravih stabala – stoji u priopćenju Upravnog odbora Društva "Marjan". Ova udruga reagirala je na najavu Javne ustanove za upravljanje park-šumom da će, radi borbe protiv potkornjaka, s mehanizacijom posjeći 15-20 tisuća stabala, odnosno trećinu marjanske šume.



Društvo "Marjan" proziva novog ravnatelja Damira Grubšića za kasno reagiranje jer će se tijekom radova razbuditi potkornjaci.





Izgubljena je i treća godina, čije posljedice će biti vidljive tek u rujnu ove godine.



– Ravnatelj je izjavio kako ne može garantirati da će poduzimanjem tih mjera zaustaviti epidemiju potkornjaka, pa se pitamo hoće li sljedeća predložena mjera biti sječa cijele šume i sadnja Marjana iznova. Sigurni smo da postoje i druge alternativne nedestruktivne metode koje se mogu provesti u vrlo kratkom razdoblju i na taj način pokušati spriječiti ovogodišnji napadaj potkornjaka – napominje Društvo "Marjan".

Društvo podsjeća kako su godinama prozivali Javnu ustanovu da loše, nestručno, pa i nezakonito, gospodari šumom i izvodi šumarske radove. Šumski fond je zbog toga ostario, propao i postao laka meta potkornjaku. Smatraju kako se nisu poduzimale prave mjere ni kada je otkrivena epidemija, jer su prije godinu dana nadležni izjavili da je par tisuća zaraženih stabala, a sad je riječ o trećini šume.





– Javna ustanova, koja je svojim dosadašnjim načinom "održavanja" i "zaštite" Marjana odgovorna za devastaciju šume kojoj danas svjedočimo, nema kredibiliteta tražiti od građana Splita da joj vjeruju kako će tu istu šumu sada spasiti, bez obzira na to što se promijenio čelni čovjek ustanove – napominje se u priopćenju



Osobito su, smatraju u Društvu, zabrinjavajuće najave o dovođenju mehanizacije na Marjan. To bi, kažu, značilo dodatno uništavanje dvostruko zaštićenog područja, bez da su pruženi argumenti o nužnosti takvog postupka.



Od gradonačelnika Andra Krstulovića Opare traži se da, prije negoli se pokrenu mjere, "hitno osigura donošenje akcijskog plana za spas šume koji bi bio izrađen od strane ovlaštenih stručnih osoba i institucija, a uključivao bi aktivnosti obnove šume pomlađivanjem, s preciznim i obvezujućim rokovima".



– Ako Marjan, simbol Splita, završi posječen i ogoljen, taj će kulturocid predstavljati generacijsku sramotu i krajnje iznevjerivanje onih koji su ga zasadili i ostavili nama na čuvanje. Gradskom vijeću i gradskoj upravi napominjemo da na njima sada leži puna odgovornost za spas Marjana – poručuju iz Društva "Marjan".

'Ako budu strojno izvlačili, ja to neću dopustiti'

Predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove i ravnatelj Botaničkog vrta dr. Mirko Ruščić, biolog po struci, bio je izrazito protiv upotrebe mehanizacije na Marjanu kad se u travnju prošle godine tražilo izvođača za sječu borova.

– Na sjednici Upravnog vijeća dogovorili smo da se mora voditi računa da firma koja to bude radila ni jednu biljku ne ošteti ispod borova. Rekao sam da moraju debla isjeći na manje komade, jer ako budu vadili čitave trupove, stradat će pomladak biljaka. Ako budu strojno izvlačili, ja to neću dopustiti. Zahtijevao sam da se u ugovor s tom tvrtkom unese da se moraju pridržavati zaštite biljaka i njihova staništa – objašnjavao nam je tada Ruščić.

Kad je ugovor s izvođačem "Terra Concordia" bio potpisan, Ruščiću je bilo drago što neće biti strojeva.

– Postignut je dogovor da se neće uništavati biljna sastojina ispod borova sa strojnim radovima, na čemu smo inzistirali, već će se zaraženi borovi piliti i onda uklanjati. Drago mi je da ne ide strojno, jer bi to bilo katastrofalno, svu vegetaciju bi pomeli ispod borova – kazao je Ruščić o radovima koji su bili prekinuti zbog protupožarne sezone.

Pokušali smo doznati što predsjednik Upravnog vijeća misli o dolasku mehanizacije na Marjan najavljene od ravnatelja JU-a, ali već nekoliko dana ga nismo uspjeli dobiti na mobitel, niti je odgovorio na SMS poruku.