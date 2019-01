Splitski iznajmljivači sa zebnjom iščekuju odluku o paušalnom porezu; Neslužbeno doznajemo: Oni koji imaju apartmane u Palači plaćat će više od 300 kuna po krevetu

Prema jednoj od razmatranih varijenti, stara jezgra tretirala bi se kao ekstra zona, te bi tamošnji iznajmljivači plaćali veći paušal nego oni koji žive na rubnim dijelovima grada, kojima bi po svemu sudeći ostao na dosadašnjoj razini

Tradicionalno hladni siječanj, ove će godine biti poprilično vruć, jer gradovi i općine najkasnije do zadnjeg dana ovog mjeseca moraju donijeti odluku o iznosu paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu.

Takav "nalog" s državne razine propisan je novim odredbama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu početkom godine. Što se tiče Splita, prema informacijama koje smo dobili iz Banovine, sasvim je izvjesno da će gradska uprava do zadanog zakonskog roka donijeti spomenutu odluku, što znači da se neće dogoditi scenarij prema kojem bi se u slučaju nedonošenja primjenjivao iznos paušalnog poreza od 750 kuna po krevetu za sve iznajmljivače.

Koliki će biti konačan iznos ovog nameta, još uvijek u ovom trenutku nije poznato, jer se još rade sve potrebne analize, što nam je potvrdio Dragan Brtan, pročelnik gradskog Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling, dodavši kako odluku o visini paušalnog poreza koju predloži poteštat Andro Krstulović Opara mora odobriti Gradsko vijeće.

- Ovdje se radi o prilično kompleksnoj temi koju valja sagledati sa svih aspekata i tek na osnovu detaljne analize svih parametara donijeti pravu odluku. Treba imati na umu broj kreveta, prosječnu cijenu unajmljivanja privatnog smještaja, njegovu popunjenost, utjecaj broja turista na stanje komunalne infrastruktre grada čije povećanje komunalno opterećuje Grad pa mora ulagati značajnija sredstva za održavanje komunalnog reda, odvoženje smeća, te čišćenje ulica, posebice kada je riječ o staroj jezgri i Dioklecijanovoj palači - naglašava Brtan.

Iako još uvijek nije poznat konkretan iznos poreza, a to je ključna informacija koja privatne iznajmljivače pod Marjanom trenutno najviše zanima, ipak su do nas došle ćakule kako bi odluka išla u smjeru određivanja iznosa nameta sukladno lokaciji smještajnog objekta.

Pri tome bi se stara gradska jezgra tretirala kao ekstra zona, te bi tamošnji iznajmljivači plaćali veći paušal nego oni koji žive na rubnim dijelovima grada, kojima bi po svemu sudeći ostao na dosadašnjoj razini od 300 kuna po krevetu budući da prvospomenuti imaju višu cijenu i bolju popunjenost svojih apartmana i soba tijekom godine.

Činjenica je da je od 2010. godine do danas ukupan broj kreveta u privatnom i hotelskom smještaju na području našega grada s nešto više od 6000 postelja narastao na nevjerojatnih 28.000, kako je vidljivo iz zadnjih podataka sustava e-visitor iz studenoga 2018., s udjelom hotelskog smještaja od tek 11,21 posto.

U prvih 11 mjeseci prošle godine ukupno je obračunato 8,85 milijuna kuna poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja, a budući da se do kraja prošle godine radilo o zajedničkom prihodu, sam Grad Split je uprihodio samo nešto manje od 6 milijuna kuna.

Nakon medijskih istupa o ovoj vrućoj tematici, SDP-ov klub u Gradskom vijeću uz potporu vijećničkih klubova stranke Pametno i Mosta, predao je zahtjev za održavanje tematske sjednice u Banovini kako se visina paušalnog poreza po krevetu ne bi na području Splita automatski podigla s 300 na 750 kuna.

- Podizanje paušalnog poreza bi bio veliki udar na poslovanje malih iznajmljivača od kojih mnogi jedva spajaju kraj s krajem. Njima treba omogućiti ulaganje u kvalitetu apartmana, a time i Splita kao destinacije, a ne ih dodatno porezno opteretiti - smatraju u gradskoj organizaciji socijaldemokrata.

Igor Stanišić (HGS), predsjednik Gradskog vijeća, potvrdio nam je da je zaprimljen zahtjev za održavanje tematskog zasjedanja lokalnog parlamenta koje se sukladno Poslovniku može održati do kraja siječnja. No, bez obzira na to, odluka o paušalnom porezu svakako bi trebala biti točka dnevnog reda redovne sjednice Vijeća koja će se održati u ovom mjesecu.