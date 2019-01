Gripa napala Splićane, a oni poharali ljekarne: pročitajte koji lijekovi vode na listi najtraženijih

Teže je sada doći do slobodnog kreveta na Infektologiji nego u srcu sezone do prazne sobe u hotelu, govore nam liječnici KBC-a SplitLjudi puno više kupuju lijekove koji pomažu u liječenju gripe nego u ostalim mjesecima. Najviše kupuju aspirine, andole, Tamiflu, Lupocet, Maxflu, Lupocet flu, kapi za nos i sirupe za kašalj – kaže magistar farmacije Mate Krce

I dok pojedini sretnici guštaju negdje na skijanju, brojni naši sugrađani prikovani su za krevet zbog gripe i upale pluća. Možemo slobodno ustvrditi da je gripa poharala Split, a Splićani su poharali ljekarne.

– Istina je da je povećana potražnja za lijekovima koji pomažu u liječenju gripe. Ljudi ih puno više kupuju nego u ostalim mjesecima. Naši sugrađani najviše kupuju aspirine, andole, Tamiflu, Lupocet, Maxflu, Lupocet flu, kapi za nos i sirupe za kašalj. Moram istaknuti da nema nikakvog straha od nestanka lijekova protiv gripe jer smo na vrijeme reagirali i osigurali dovoljne količine svih lijekova – rekao nam je magistar farmacije Mate Krce, zamjenik ravnatelja Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

Da smo polako, ali sigurno ušli u dio godine koji donosi epidemiju gripe, svjesni su i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Higijenski).

– Do sada smo u Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zagreb poslali oko 90 uzoraka briseva nosa i ždrijela, odnosno nazofaringsa. Prvi slučaj gripe u županiji zabilježili smo još 3. prosinca prošle godine, kad je iz Zagreba došao pozitivan nalaz na gripu H1N1, odnosno pandemijsku gripu. Svi nalazi koji su do sada došli iz Zagreba su pozitivni i kod svih je u pitanju gripa tipa A, odnosno podtip virusa H1N1. Do sada je dokazano 40 slučajeva gripe i slobodno možemo reći da je u pitanju epidemija – rekla nam je dr. Dijana Nonković, šefica Epidemiološke službe na Higijenskom.

Liječenje 'uradi sam'

Naravno, zasigurno ima puno više slučajeva gripe, no mnogi se liječe sami u "kućnoj radinosti".

– Kod dosta oboljelih od gripe pojavila se i komplikacija u vidu upale pluća i dosta je pacijenta hospitalizirano na Infektologiji splitskoga KBC-a. Ako oboljeli od gripe nema neke komplikacije, takav pacijent mora ležati i odmarati se, uzimati dosta tekućine, snižavati tjelesnu temperaturu, a oni koji imaju komplikacije moraju se obavezno javiti liječniku. Moram napomenuti da oboljeli od gripe nikako ne smiju na svoju ruku uzimati antibiotike jer je to virusna bolest. Ujedno ističem da dosta naših sugrađana ima viroze i druge respiratorne viroze, odnosno hunjavice. Kod hunjavice se pojavljuje curenje iz nosa, očiju, kihanje i kašalj, i ona prolazi spontano za nekoliko dana – rekla nam je dr. Nonković.

Da je stanje na Infektologiji KBC-a Split slično onome kad u hrvatskim hotelima tijekom turističke sezone nema slobodnog kreveta, rekao nam prof. dr. Ivo Ivić, zamjenik predstojnika Infektologije.

– Kod nas je velik priljev bolesnika s gripom i upalom pluća. Gotovo svakog dana "izmišljamo" novi krevet u koji moramo smjestiti nekog bolesnika. Odjel je gotovo pun. Za sada nemamo životno ugroženih pacijenata, ali ima nekoliko teških i ozbiljnih slučajeva. No, moram istaknuti da su teži slučajevi osobe starije životne dobi, odnosno pacijenti koji su prešli 60. godinu života – rekao nam je dr. Ivić.

Vrhunac za dva tjedna

Od prof. dr. Borisa Lukšića, šefa splitskih infektologa, dobili smo i podatke o broju onih koji su zbog gripe i upale pluća posjetili Infektologiju KBC-a Split.

– Od kraja studenog 2018. godine, kad je potvrđen prvi slučaj gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, do jučer su na Hitnom prijamu Klinike za infektologiju KBC-a Split pregledana 464 bolesnika, a hospitalizirano je njih 46 s nekom od komplikacija gripe. Trenutno se na Klinici za infektologiju liječe 22 bolesnika. Uglavnom se radi o upali pluća, koja je inače najčešća komplikacija gripe, a bilo je i slučajeva miozitisa i miokarditisa. Među oboljelima uglavnom su bolesnici srednje i starije životne dobi, a bilo je i sedmero djece. Dominira influenca tipa A, i to pandemijski podtip virusa H1N1. U odnosu na prošlu godinu, možemo reći da je epidemija u Splitsko-dalmatinskoj županiji počela u isto vrijeme i još uvijek ima uzlaznu liniju, a vrhunac se očekuje za oko dva tjedna – zaključuje prof. dr. Boris Lukšić.