Dragan Ljutić - rektor u petoj brzini

Jedan čovjek ništa ne može napraviti sam, bez dobrog tima, dobrih informacija i dobre komunikacije. Iz pozicije Splita na dlanu imamo cijeli svijet i nema tog brijega koji ne možemo savladati, a u mome mandatu naglasak će biti na studentima, studentima i studentima. Razvijat ćemo STEM područje koje moramo integrirati s gospodarstvom, ali nećemo zanemariti ni znanost, umjetnost i kulturu... Ne može sve biti podređeno komercijalizaciji.

Izjavio je to splitski nefrolog i bivši dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Dragan Ljutić, nakon što je proljetos izabran za 13. po redu rektora Sveučilišta u Splitu. Iako je prof. dr. Ljutić poznato i cijenjeno ime u akademskim i zdravstvenim krugovima, za mnoge je to bilo iznenađenje, jer se očekivalo da će i ovoga puta dogoditi repriza rektorskih izbora iz 2014., kada je Senat dao povjerenje njegovu kolegi patologu prof. dr. Šimunu Anđelinoviću.

U Ljutićevim pozdravnim riječima, međutim, nije bilo trijumfalizma, od starta je pozivao na zajedništvo, a nije propustio ni svome prethodniku, ali i svima ostalima prije njega, zahvaliti na svemu dobrom učinjenom kako bi Sveučilište u Splitu postalo jedno od najboljih u Hrvatskoj i regiji i da se stalno penje na rang-listama.

U listopadu ove godine Dragan Ljutić je i službeno stupio na dužnost rektora, a njegovi suradnici svjedoče kako je od tada konstatno u petoj brzini. Međutim, ne žali se. Jedino, kaže nam, kratak mu je dan da bi napravio baš sve što želi, tako da je morao reducirati angažman na Medicinskom fakultetu i na Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Split, gdje se ipak zadržao kao savjetnik.

- Kad sam postao rektor, bilo je puno onih koji su komentirali: šteta, dobar je likar - smije se rektor, ali odmah potom naglašava kako u splitskoj bolnici i na njegovu Odjelu rade izuzetno kvalitetni liječnici i da nema bojazni da će pacijenti dobiti najbolju moguću skrb.

Kaže da se uvijek trudio znanje prenijeti mlađim kolegama, jer je i on i te kako zahvalan svojim mentorima od kojih je godinama upijao znanje i usavršavao metode liječenja, od kojih se mnoge sada rutinski obavljaju.

Pritom s velikom zahvalnošću spominje prof. dr. Zvonka Rumboldta, utemeljitelja Odjela za kliničku farmakologiju i toksikologiju splitske bolnice, za kojega kaže da je bio velika podrška i motivator svim liječnicima na Klinici za interne bolesti. Dalje nabraja kolege doktore od kojih je učio i s kojima je s užitkom radio Mirića, Obada, Polića, Marasa, Tonkića, Mišu, Perića, Hozu, Rakića, Kokića, Ribičića, Metličića…​ sve u strahu da koga ne zaboravi.

U svakom slučaju, kaže da su pacijenti u splitskoj bolnici u dobrim rukama, a osobno i nije oduševljen kada ljudi traže baš određenog liječnika. Svi su oni, tvrdi dr. Ljutić, veliki stručnjaci, a splitski KBC velikim koracima grabi k tome da postane vrlo kvalitetna srednjoeuropska bolnica. Još samo nedostaje da transplantacije počnu obavljati, ali i to će ubrzo doći na red. Svakako će, ističe, i u ulozi rektora pomagati i KBC-u i Medicinskom fakultetu da se i dalje razvijaju u respektabilne ustanove.

Govori nam kako su on i njegov tim (prorektori su mu Goran Kardum, Tomislav Kilić, Đurđica Miletić, Željko Radić i Leandra Vranješ Markić) puni entuzijazma i volje da Splitsko sveučilšte učine još boljim, a sam Split još poželjnijim gradom za studiranje, ali i za život.

S velikim žarom govori kako je Split perspektivan i divan grad u kojemu su mogućnosti učenja i usavršavanja već sada toliko dobre da gotovo da nema potrebe za odlazak na studij nekamo dalje. Uvjeren je i da će pametni mladi ljudi, nakon dovršetka studija, pronaći posao u Splitu, a u tom smislu pun entuzijazma govori nam o velikim splitskim tvrtkama, poput Ericcsona, Tommyja i OTP banke (bivše Splitske), koje su zainteresirane za stipendiranje studenata različitih usmjerenja, te da bi ih nakon studija rado vidjeli u svojim redovima.

- Stalno to ponavljam, ali zaista nije fraza: studenti su mi najvažniji i želim im omogućiti najbolje moguće uvjete studiranja. U tom smislu planiramo dodatno poboljšati i studentski smještaj, povećati kapacitete domova, omogućiti im razne druge aktivnosti... Cilj nam je privući i još više studenata iz drugih krajeva Hrvatske, ne samo iz Dalmacije, da dođu u Split na studij, jer je izbor programa zaista velik, a u planu je otvaranje i još nekih studija. Želja mi je pokrenuti Fakultet za hotelijerstvo i turizam, jer je to najjača gospodarska grana, a takav studij nemamo. I taj studij bih otvorio u Makarskoj kao dislociranu jedinicu Sveučilišta u Splitu. Također- arheologija, puni smo arheoloških nalazišta, a nemamo studij arheologije. Njega bi bilo mudro locirati u Solinu. Potom Fakultet mediteranske poljoprivrede sa studijima maslinarstva i vinogradarstva, gdje bi nam od velike pomoći bili kadrovi s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Naše je Sveučilište dosta jako u STEM području, ali ne smijemo zaboraviti da smo mi grad Marka Marulića i nipošto ne smijemo zanemariti humanističke i društvene studije - ističe rektor.

Ipak, kao najveći prioritet, navodi kvalitetno stambenog zbrinjavanje Umjetničke akademije, koja je raštrkana na više lokacija, te Kineziološkog fakulteta, ustanove koja djeluje o očajnim uvjetima.

- Svaka sveučilišna sastavnica nam je važna i mora imati svoju kuću i mogućnost da njezini profesori i studenti rade u adekvatnim uvjetima. Na tome ćemo inzistirati - obećava rektor.

Na tom putu se nada i daljnjoj podršci Vlade Republike Hrvatske, resornog Ministarstva, ali i lokalne zajednice, Grad Splita i Županije, s kojima, tvrdi, ima odličnu suradnju. Vjeruje da će se dobrim planiranjem i argumentiranim zahtjevima ka Ministarstvu omogućiti prijeko potrebna nova zapošljavanja i napredovanja na Sveučilištu.

Sve u svemu, jako je optimističan u vezi s budućnosti Sveučilišta, ali i razvoja Splita i Dalmacije, koji su neraskidivo vezani uz svoju akademsku zajednicu.

I na koncu, kao jedan od glavnih ciljeva u svome mandatu navodi animiranje još većeg broja mladih ljudi da upisuju i završavaju fakultete, po mogućnosti, naravno, na Splitskom sveučilištu. Prosjek visokoobrazovanih ljudi u Europskoj uniji je 39, 9 posto, dok je u Hrvatskoj bitno manji, samo 28,7 posto, i važno je poraditi na tom pitanju.

- Do sada smo se s našim studijima promovirali u srednjim školama, a sada ćemo otići i u osnovne. Znanje je moć, treba djeci i mladima otvoriti ta vrata i pomoći im da steknu najbolje moguće obrazovanje i da jednoga dana mogu u svome gradu, u svojoj domovini, raditi velike stvari i dobro živjeti od svoga posla. U Splitu se rade odlične stvari, veliki znanstveni projekti, o tome treba govoriti, to treba promovirati - poentira naš sugovornik.

Kada je Ljutić izabran za rektora Sveučilišta u Splitu, šibenski su lokalni mediji s neskrivenim ponosom objavili kako je njihov Šibenčanin došao na čelo ove krovne akademske institucije.

Da, Dragan Ljutić je rođen u Šibeniku 1956. godine. Odrastao je na Baldekinu, kvartu koji je proslavio naš košarkaški Mozart Dražen Petrović. Draženov stariji brat Aleksandar je s Ljutićevim mlađim bratom bio generacija.

Splitski rektor s puno emocija priča o svome rodnom gradu, prijateljima, školi, hobijima. A nije ih manjkalo. Bio je odlikaš, ali ne od one vrste koja cijeli dan sjedi doma i uči. Trenirao je plivanje, vaterpolo, taekwondo, svirao bas gitaru u rock bendu s ekipom iz razreda i kvarta.

- Imao sam u to doba dugu kosu i sedamdesetih organizirao gitarijadu u Šibeniku. Sjećam se da je pobijedila grupa Stop, a u žiriju su bili Siniša Škarica i Branko Bubica. Družili smo se na Poljani, Rivi, Kalelargi. Lipi su to bili dani i Šibenik je tih godina bio jako propulzivan grad. Imali smo odličnu gimnaziju iz koje su se regrutirali mnogi poznati liječnici, arhitekti, inženjeri, poduzetnici. Primjerice, u generaciji đaka prije mene, istu je školu pohađao gradonačelnik Šibenika, također liječnik, dr. Željko Burić. Ja sam išao u prirodoslovno- -matematički smjer, bio je to jako zahtjevan program, učili smo, među ostalim, latinski, engleski, njemački, ali i nacrtnu geometriju... Pamtim po dobrom i profesoricu Branku Budanko iz hrvatskog, te razrednicu Herminu Maričić, koja je na nas mnoge utjecala - spominje se rektor Ljutić.

U obitelji Ljutić prije njega nije bilo liječnika, a upravo njegova profesorica biologije Mira Lambaša ga je usmjerila prema liječničkom pozivu.

- Dite moje, medicina! - rekla mi je kad se približio kraj srednje škole. Tako je i bilo. Izabrao sam maturalni rad na temu DNK i obećao joj da ću upisati medicinu - prisjeća se dr. Ljutić.