Splitski SDP o podizanju paušala malim iznajmljivačima: HDZ-ovci su kao termiti, krenu u juriš kad vide da nešto funkcionira

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur apelirao je na gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da čim prije, a najkasnije do kraja siječnja, na sjednici Gradskog vijeća predloži odluku da se paušalni porez za male iznajmljivače u Splitu ne povećava.

U Saboru je, naime, nedavno izglasan novi zakon koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave da dosadašnji paušal, koji se plaćao po krevetu od 150 do 300 kuna, od ove godine mogu povećati do čak 1500 kuna.

Noćna mora iznajmljivača: paušalni porez skače na 1500 kuna?; Ni jedan grad nije službeno donio odluku, a to izluđuje više od stotinu tisuća obitelji

Na press-konferenciji održanoj u prostorijama SDP-a u četvrtak je upozoreno i da će se, ako gradski vijećnici ovu odluku ne donesu do kraja ovog mjeseca, automatski primijeniti srednji iznos od 750 kuna po krevetu, što je više nego dvostruko od onoga što su dosad plaćali mali iznajmljivači pod Marjanom.

Predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a i predsjednik saborskog Odbora za turizam Branko Grčić tvrdi kako je već upozoravao na ovaj problem, koji je nazvao "još jednim udarcem po turističkom sektoru, i to po 100 tisuća obitelji koje direktno žive od ovog oblika gospodarstva".

– Naša poruka je vrlo jasna, nemojte to raditi! Nemojte povećavati paušal za male iznajmljivače jer to je sektor koji je u razvoju, koji je dinamičan i koji upotpunjuje ono što u Hrvatskoj tijekom sezone nedostaje, a to su hotelski kapaciteti. Osim toga, od toga posla živi golem broj naših ljudi koji nemaju drugi izvor zarade ili su u teškom financijskom stanju i vrlo često svoje nekretnine kojima godinama raspolažu ljeti prenamjenjuju kako bi pokrpali kućni budžet. Podaci govore da imamo negdje oko 600 tisuća kreveta u privatnom smještaju, odnosno šest kreveta po obitelji, što jasno pokazuje da nije u pitanju ozbiljan biznis, nego upotpunjavanje praznih budžeta. I zato se ovim ljudima ne smije uvoditi novo porezno opterećenje, jer bi ovako velikom poreznom stopom oni postali najviše oporezovana kategorija, što je apsolutno nedopustivo – kazao je Grčić, koji je upozorio i na dodatni teret, a to je uvođenje prireza na porez na dohodak, koji u Splitu iznosi 15 posto na paušalni porez.

SDP-ovci su upozorili kako je popunjenost ovakvog smještaja u prosjeku tek 60-ak dana godišnje, što ga čini upitno isplativim, a ozbiljnim povećanjem paušalnog poreza srušila bi se svaka računica.

– HDZ-ovci me podsjećaju na termite, kad vide da nešto funkcionira, krenu na juriš. Uvijek su pilali sve grane na kojima smo sjedili. Ovdje se radi o mahom siromašnim ljudima koji krpaju kraj s krajem, jer nitko ne ide dobrovoljno u garažu da bi iznajmio svoj stan. Više od 10 posto stanovnika Splita direktno živi od ovoga, pozivam da kao Gradsko vijeće ostavimo paušal na dosadašnjoj razini – kazao je Goran Kotur.