Splitski HDZ o poteškoćama s internet bankarstvom OTP banke: Za sve daljnje informacije i objašnjenja nazovite Marijanu Puljak

Splitski HDZ reagirao je na objavu stranke Pametno koja je iznijela sumnju da je Grad Splitu u blokadi. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Već je svima jasno da Grad Split nije u blokadi, već je došlo do poteškoća kod internetskog bankarstva OTP Banka do kojih je došlo zbog spajanja dviju banki. Za sve daljnje informacije i objašnjenja kontaktirajte službu za korisnike OTP Banke i zatražite razgovor s nadležnom osobom: Marijana Puljak, voditeljica IT produkcije OTP Banke (ex Splitske banke), koja, kako je navedeno u biografiji, ‘brine da svi sustavi banke funkcioniraju 24/7.”