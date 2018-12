Investitori poludjeli za Jadranom: više od milijardu eura potrošit će se na gradnju 45 hotela na našoj obali, najatraktivnija Splitsko-dalmatinska županija; Evo na kojim lokacijama u Splitu se otvara 1500 novih postelja

Nikada nije bilo većeg investicijskog buma u hotelijerski sektor, osobito na hrvatskom jugu. Na desecima gradilišta diljem zemlje u tijeku su, ili se privode kraju, radovi na gradnji više od 45 novih hotela, u kojima bi se samo u 2019. godini na tržište trebalo staviti oko 6,4 tisuće potpuno novih hotelskih soba s oko 13 tisuća postelja.

Ukupna ulaganja u turizam za 2019. godinu procjenjuju se na 1,050 milijardi eura, odnosno stotinu milijuna eura više nego ove godine. Od toga će u četiri dalmatinske županije biti investirana trećina tih sredstava, odnosno 314 milijuna eura u turističke projekte. Prava zvijezda među ulagačima za iduću godinu je Splitsko-dalmatinska županija, u kojoj se ulaže čak 197 milijuna eura u turizam, pri čemu je grad Split najatraktivniji ulagačima. U njemu se privode kraju radovi na čak osam hotela s četiri i pet zvjezdica, koji bi, prema najavama investitora, trebali otvoriti vrata gostima u proljeće iduće godine, a za još pet se prikuplja dokumentacija za početak gradnje.

Rast investicija od 40 posto

Prema anketi koju je napravilo Ministarstvo turizma među najvećim hotelijerskim kućama u zemlji o njihovim investicijskim planovima za 2019. godinu, tvrtke će investirati oko 626 milijuna eura u svoje turističke projekte, dok će javni sektor, odnosno županije i gradovi te općine s njihova područja, investirati ukupno 425 milijuna eura u turizam u idućoj godini.

Najavljene investicije u privatnom sektoru uključuju ulaganja u hotele, kampove, nautiku i ostale vrste smještajnih objekata, sadržaje i atrakcije. Zato ministar turizma Gari Cappelli ističe kako samo u zadnje dvije godine imamo rast investicija od 40 posto, a za sljedeću godinu najavljeno je novo povećanje investicija u turizmu.

Prema podacima o investicijama iz ankete Ministarstva turizma, najveći iznos ukupnih investicija planiran je u Primorsko-goranskoj županiji, s ukupno 203 milijuna eura, kojoj je uz bok Splitsko-dalmatinska županija s 197 milijuna eura investicija, daleko najviše u cijeloj Dalmaciji, dok će u Istri biti 175 milijuna eura investicija u turizam. U kontinentalnim županijama, uključujući grad Zagreb, uložit će se 355 milijuna eura, kažu podaci Ministarstva turizma.

Splitsko-dalmatinsku županiju kao najzanimljiviju investitorima u turizam, najavila je u svojem istraživanju i revizorsko-konzultantska tvrtka "Ernst Young" (EY), a prema kojoj u idućih pet godina (2018. – 2022.) Hrvatsku očekuju rekordna ulaganja u hotelijerstvo. Prema njihovoj procjeni, do 2022. godine investicijama će biti obuhvaćeno ukupno 9700 hotelskih soba, od kojih su gotovo šest tisuća potpuno nove sobe u hotelima visoke kategorizacije s četiri i pet zvjezdica. Najviše njih planira se otvoriti u Splitu, koji kronično pati od nedostatka hotelskih postelja pa bi osam novih većih hotela i cijeli niz manjih trebali tu sliku popraviti.

Tako bi u travnju svoje goste trebao primiti prvi u Hrvatskoj "Marriott International" s brendom "Courtyard by Marriott", koji će otvoriti "Dalmacija Tower" sa 190 soba i četiri apartmana. Do početka sezone 2019. godine planira se i otvaranje hotela "Amphora Resort" na žnjanskom platou. Investicija je to splitskog poduzetnika Zvonka Kotarca s ukupno 207 soba, velikom kongresnom dvoranom, nizom ugostiteljskih sadržaja, ali i tri bazena i raskošnim wellnessom.

Novi paviljon "Radisson Blu Resorta" s 54 sobe i 15 apartmana niknuo je na mjestu srušene zgrade nekadašnjeg kompleksa hotela "Split". Na mjestu nekadašnjeg Kaliternina perivoja na Bačvicama pri kraju su radovi na hotelu koji će na četiri kata imati 60 soba i 45 parkirališnih mjesta.

Splitu 1,5 tisuća novih postelja

Na mjestu nekadašnjeg "Ambasadora", Klaus Alex Birkenstock investira 17 milijuna eura. Novi "Ambasador" imat će 101 sobu i apartman, 240 sjedećih mjesta u restoranu, spa, teretanu, noćni klub i podzemnu garažu s 59 mjesta. Imat će četiri plus zvjezdice, a njegovo otvaranje najavljeno je za ljeto 2019. Na parceli smještenoj istočno od mosta koji spaja Gradsku luku Split i Bačvice gradi se "Vila Harmony" na šest nadzemnih etaža, s 26 soba, čija investicija je 32 milijuna kuna.

Završetkom svih tih investicija koje su planirane primiti prve goste u 2019. godini, Split bi trebao biti bogatiji za oko 1,5 tisuća novih vrhunskih postelja u hotelima na iznimnim lokacijama, ali time još ne bi dosegnuo broj od ukupno pet tisuća hotelskih kreveta, u odnosu na oko 24 tisuće onih u obiteljskom smještaju.

Dubrovačka i Šibensko-kninska županija imaju za iduću godinu najavljena gotovo simbolična ulaganja od po sedam, odnosno devet milijuna eura u manje objekte, dok Zadarska županija veći dio od 100 milijuna eura investicija u turizam vezuje uz rekonstrukcije i adaptacije, gradnju manjih objekata i marina te infrastrukturu.

Osim onih koji će biti završeni u 2019., mnogi od velikih turističkih projekata još su u fazi priprema dokumentacije, poput "Kupari resorta" u kojemu se planira 700 milijuna kuna ulaganja. Hotelska korporacija "Four Seasons" prikuplja dokumentaciju za realizaciju velikog projekta u uvali Brizenica kod Starog Grada na Hvaru. Riječ je o projektu izgradnje hotela sa 120 soba i stotinjak vila, vrijednom milijardu kuna.

Prema najavama ministra državne imovine Gorana Marića, u dubrovačke "Hotele Maestral" očekuje se investicija od 50 do 70 milijuna eura, dok splitsko Duilovo, nakon okončanja privatizacije, očekuje turističku investiciju od 1,5 milijardi kuna. Očekuje se i privatizacija te stavljanje u turističku funkciju Dječjeg sela u Krvavici na Makarskoj rivijeri, "Pašman resorta", tvrđave na Prevlaci, "Češke vile" na Visu...