Projekt '10.001 Dalmatinac' gurnuo ga je u znanstvenu elitu, a on čak nije ni Dalmatinac: upoznajte prof. dr. Ozrena Polašeka, čiji su radovi među jedan posto najcitiranijih u svijetu

Prof. dr. sc. Ozren Polašek, pročelnik Katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, i službeno se svrstao u svjetsku znanstvenu elitu!

Tom mladom sveučilišnom profesoru je tek 39 godina, a njegovi su znanstveni radovi dospjeli u jedan posto najcitiranijih objavljenih u bazi Web of Science u tekućoj godini. Prema podacima Clarivate Analyticsa, ukupni broj citata prof. Polašeka je 20.353, odnosno 82 po članku.

Dr. Ozren Polašek je u akademskim krugovima, pa i malo šire, najpoznatiji kao voditelj jednog od naših najuspješnijih znanstvenih projekata – "10.001 Dalmatinac". Pritom je zanimljivo da Polašek podrijetlom uopće nije Dalmatinac. Rodom je iz Virovitice, a u Splitu živi i radi od 2010. godine. U Polašekovu timu je i njegova supruga prof. dr. sc. Ivana Kolčić, također profesorica na splitskom Medicinskom fakultetu. Ni ona nema dalmatinsko podrijetlo, već je iz Zagreba, ali su zato njihovih troje djece (u dobi od 11, devet i četiri godine) već pomalo postali Dalmatinci.

Uz čestitku na velikom postignuću, pitamo ga kako je uspio postići tako veliki znanstveni rezultat iz jedne relativno male akademske sredine i sa Sveučilišta koje postoji tek 44 godine. K tome, trebalo je, uz naporan rad, naći i dovoljno vremena za odgoj troje mališana, i to, nota bene, stotinama kilometara daleko od baka-servisa.

– Bila je to dobra berba – na pola u šali komentira prof. dr. Polašek ovaj visoki plasman, ali i uspješno "žongliranje" između vrhunskih profesionalnih i privatnih obveza. Ističe da je dobra organizacija, ali i golem entuzijazam i poticajna radna sredina, ključ uspjeha.

'10.001 Dalmatinac'

Kako ste dospjeli u uzak krug najcitiranijih znanstvenika?

– Ovaj rezultat u najvećoj mjeri odražava nastavak rada na projektu "10.001 Dalmatinac", koji je pokrenuo bivši djelatnik Fakulteta prof. dr. sc. Igor Rudan, koji je također uvršten u jedan posto najboljih svjetskih znanstvenika. Konačno, na listi je i prof. dr. sc. Ivan Đikić, također uključen u znanstveni rad na našem fakultetu. Ovo pokazuje trajnu usmjerenost Medicinskog fakulteta, ali i Sveučilišta, prema globalnoj znanstvenoj izvrsnosti, koja se odražava na svim razinama rada. Za razliku od drugih fakulteta, koji su u zadnjih nekoliko godina smanjivali uvjete napredovanja, posebice uvjete stjecanja doktorata, Medicinski fakultet u Splitu ih je povećavao, tako da danas imamo najzahtjevnije kriterije napredovanja u cijeloj Hrvatskoj.

Što točno radite u okviru projekta "10.001 Dalmatinac" i zašto je to važno?

– Projekt "10.001 Dalmatinac" istražuje genetsku podlogu zdravlja i bolesti, s ciljem razumijevanja mehanizama nastanka bolesti. Konačni cilj je mogućnost predviđanja ili čak i liječenja bolesti na individualnoj razini, na temelju genetske strukture pojedinca. Istraživački proces je dugotrajan i spor, ali svaki mali napredak dovodi nas bliže tom cilju. U tome svakako pomaže i suradnja Medicinskog fakulteta s Kliničkim bolničkim centrom Split, koji upravo pokreće veliki projekt razvoja novog istraživačkog centra na Križinama. Taj projekt će nas dodatno povezati i okrupniti istraživanja koja provodimo i omogućiti nam još veću znanstvenu izvrsnost i snažniji iskorak na globalnoj razini. Ovaj uspjeh i priznanje pripada i svim mojim mentorima, učiteljima i suradnicima, jer svaki iskorak u znanosti zahtijeva godine napornog rada, planiranja i stvaranja resursa prije nego što možete početi ubirati rezultate.

Dulji i zdraviji život

Jeste li zadovoljni životom u Splitu i kakvi su vam planovi za budućnost?

– Obitelj i ja smo došli u Split još 2010., a od tada smo iznimno zadovoljni životom ovdje. Tome, naravno, pogoduje okruženje, od poslovnog okruženja do klime, a svakako moram istaknuti i prednost života u neposrednoj blizini posla, škole i vrtića. Najviše to osjetim kada odem u Zagreb, gdje često upadnem u prometnu gužvu, na koju sam već zaboravio otkad živim ovdje. Planovi za budućnost su raditi još i više i jače, u znanosti i nastavi, kao i u poboljšanju i napretku cijelog Fakulteta i Sveučilišta. Napredak koji vidite danas, rezultat je rada tijekom zadnjih pet i više godina. U budućnosti se nadam nastavku istraživanja, otvaranju novih istraživačkih smjerova, ali i iskoraku u primjeni rezultata u sustavu zdravstvene zaštite. To je najvažnija društvena zadaća Sveučilišta – stvaranje novih znanja i njihova primjena, kako bismo svi živjeli ne samo dulje, nego i zdravije i bolje.

Rektorova čestitka U pitanju je golem uspjeh i iskreno čestitam kolegi Polašeku, koji se svrstao u najbolje znanstvenike. Čestitam i njegovim suradnicima. Ovo je veliki uspjeh i potvrda izvrsnosti Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Splitu – istaknuo je splitski rektor prof. dr. Dragan Ljutić, i sam bivši dekan Medicinskog fakulteta, ustanove koja je postala rasadnik uglednih znanstvenika.