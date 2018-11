Crni petak je, osim možda onih par dana koji prethode Božiću, najgori mogući trenutak za uputiti se u shopping centar. Osobito kad ti nimalo nije stalo do sniženja. Zamislite da, kao autor ovog teksta, baš morate do splitskog Malla - i to ne u shopping, jer u Mallu su i ljekarna, pošta i još par stvari koje s Crnim petkom nemaju veze - pa vam se dogodi da uletite u ovakvu gužvetinu. Tada vam je najbolje vozača poslati da ode negdje popiti kavu dok se vi pješke ne probijete do svog cilja.

Ipak, onako u prolazu između mnoštva vozila u nepreglednoj koloni koja je kružila oko Malla, kriju se i vozači koji ni za živu glavu ne bi željeli biti negdje drugdje. 'U, to se i ja bojim, da me sad ne zovu na neko drugo misto!', komentirao je jedan taksist drugome. Ostali vozači, bar oni koje nije tresla shopping groznica, u tom su trenutku molili boga da ih netko teleportira negdje daleko...

Međutim, gužva na prilaznim cestama i pred ulazom u shopping centar je ništa prema gužvi u garaži, javio nam je čitatelj malo nakon što smo objavili vijest o koloni oko Malla. Poslao nam je video snimku iz garaže najvećeg shopping centra u Dalmaciji.

Napisao nam je da je gužva na kružnom toku koji vozi na gornje etaže parkirališta neizdrživa i da se ljudi 'guše' (nadajmo se da je riječ samo o slikovitom opisu).

Javio nam se i nakon pola sata s porukom da je u garaži stanje jednako, ako ne i gore.

- Tamo je i dalje krkljanac, 'random' ljudi reguliraju ulazak i izlazak, točnije samo izlazak jer za ulazak morate parkirati auto na njivi (to je ona čuvena cesta koja je trebala spajati izlaz iz Mall-a i izlaz iz grada). Katastrofa, nisu bili spremni na to, iako se znalo kakvi smo mi ljudi - zaključio je naš čitatelj.

Inače, ovo nije prvi put da je zbog navale posjetitelja u garaži Malla zavladao kaos. Podsjetimo se, uoči blagdana Velike Gospe dogodila se ista stvar, prilikom promocija CineStar kina, na dan na koji su sve kino ulaznice koštale samo 10 kuna, a sve se to poklopilo i s neverom zbog koje su stotine Splićana i turista poslijepodne odlučili provesti na zatvorenome.

Bahati vozači izazvali nered u splitskom šoping centru: 'Dva sata nismo mogli izaći iz garaže, što bi bilo da je buknuo požar?'

Tada je 10-ak vozača svojim "pametnim" potezima držalo ostale posjetitelje ovog šoping centra taocima njihove bahatosti puna dva sata! Do nepropisno parkiranih vozila pokušalo se probiti i vozilo pauka, ali nije uspjelo.

Kako nam je tada kazao Marko Bartulić, direktor gradske tvrtke "Split-parking", bilo je više poziva od strane građana i same policije, ali djelatnici ove firme ostali su neobavljena posla jer zbog gužve nisu uopće mogli pristupiti garaži. Na kraju je stigla i policija, ali do njihovog dolaska stanje se već relativno normaliziralo pa nije bilo razloga za postupanje.

Nakon što smo na stranicama naše rubrike objavili tekst o velikim gužvama koje su uoči blagdana Velike Gospe vladale na prilazima i samoj garaži trgovačkog centra Mall of Split, dobili smo očitovanje samog centra u kojem demantiraju navode iznesene u članku.

Mall of Split o gužvama zbog kojih se dva sata nije moglo izaći iz garaže centra: Blokada prometa je nastala zbog puno posjetitelja i zakrčenih pristupnih cesta!

- Istina je da je par automobila bilo nepropisno parkirano, no blokada prometa nije nastala zbog toga, već zbog prevelikog broja posjetitelja koji su dolazili u centar, što je rezultiralo zakrčenjem pristupnih cesta centru te nakon toga i sporijeg protoka vozila u garaži. Trgovački centar je 14. kolovoza imao jedan od svojih najposjećenijih dana ove godine, što je posljedica vrhunca turističke sezone, lošeg vremena na taj dan, te akcije koju je kino organiziralo toga dana u centru.

Upravo iz tih razloga je osoblje centar menadžmenta, zajedno s tehničkom službom, vatrogascima i zaštitarima očekivalo povećan broj posjetitelja i na to smo bili spremni. No, kao što je glasnogovornica splitske policije navela, "oko centra je jednostavno bio prevelik broj auta, te su poslali redarstvenike na teren da pokušaju regulirati preveliku količinu automobila na jednom mjestu".

- Mi smo kao uprava centra osigurali sve potrebne preduvjete za njegov normalan rad, no ova situacija je jednostavno bila specifična. Iako smo osigurali sve potrebne preduvjete za izgradnju priključka na Ulicu Zbora narodne garde, na žalost, na njegovu realizaciju čekamo zajedno s građanima istočnog dijela Splita već dvije godine. Navedeni priključak je sukladan GUP-u, te ima pravomoćan DPU i lokacijsku dozvolu.

Nadamo se da će gradski službenici napokon uvidjeti da istočni dio grada mora imati svoj priključak na Ulicu zbora narodne garde, a ne da na magistralu imaju pristup jedino preko Vukovarske ulice i preko grada - poručila je u kolovozu u svom očitovanju uprava ovog trgovačkog centra.