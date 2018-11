Sprema li se to gradnja mega-projekta na Marjanu? Čak trećina splitske park šume nije pod zaštitom, radi li se o slučajnom propustu ili postoji plan za tih milijun kvadrata?

Kako je "Slobodna" već pisala, Općinsko državno odvjetništvo traži od Grada Splita da Republici Hrvatskoj preda marjansku šumu. Državno odvjetništvo zahtijeva da se državi preda oko milijun i dvjesto tisuća četvornih metara na sjevernoj strani Marjana na koje se upisao Grad, a prije su bili "društveno vlasništvo".

No, ono što do sada nije bilo poznato jest da od navedenog čak milijun četvornih metara nije u zemljišnim knjigama upisano kao kulturno dobro. To je trećina park-šume Marjan!

Ministarstvo kulture je 2014. godine donijelo rješenje kojim pod zaštitu stavlja Kulturni krajolik poluotoka Marjan. Slučajno ili ne, konzervatori su "zaboravili" u to rješenje upisati najveće zemljišne čestice na Marjanu?! Upravo njih potražuje Državno odvjetništvo od Grada Splita.

Jedna od čestica na kojoj nema zaštite velika je 338.531 četvorni metar, druga je površine 327.745 četvornih metara, treća je 141.845 kvadrata, četvrta ima 106.650 metara četvornih, peta ima površinu 84.228 kvadrata. Uz nekoliko manjih čestica koje traži Državno odvjetništvo, ukupna površina iznosi – više od milijun četvornih metara. Kako nam je potvrdila voditeljica zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Splitu Lucija Kokan, na tim nekretninama nije upisana preventivna ni trajna zaštita.

S druge strane, najveća čestica na koju su konzervatori upisali zaštitu iznosi oko 75 tisuća četvornih metara, druga po veličini je nešto više od 35 tisuća, a odnosi se na jedan od marjanskih putova. Ostale nekretnine na kojima je upisana zaštita znatno su manje i uglavnom su u privatnom vlasništvu.

Slučajan propust?

U Općinskom državnom odvjetništvu tvrde kako nisu znali da, od 1,2 milijuna četvornih metara zemljišta koje potražuju od Grada Splita na Marjanu, na čak pet šestina nije uknjižena zaštita Ministarstva kulture.

– Trebate pitati Ministarstvo kulture zašto je tako. Možda na Marjanu ima još takvih parcela na koje nije upisana zaštita. Mi smo od Grada zatražili da, u skladu sa Zakonom o šumama, izda tabularnu ispravu da se RH uknjiži na one sudske čestice na koje su upisane šume i šumsko zemljište koje su bile u društvenom vlasništvu do listopada 1990. godine – napominju u Državnom odvjetništvu.

Je li slučajno da su konzervatori kao državno tijelo propustili u Rješenju o zaštiti navesti nekretnine koje od Grada Splita u ime RH potražuje drugo državno tijelo, Državno odvjetništvo? Hoće li na kraju balade država dodijeliti te parcele nekom koncesionaru na ime "strateške investicije"?

Velik dio parcela o kojima je riječ obrastao je šumom. No, poznato je da se ona suši i da ju je napao opasni nametnik – mediteranski potkornjak. U ovom trenutku nismo uspjeli dobiti podatke o tome koliko su opsežna stradavanja stabala i kako se namjerava obnoviti šuma.

Namjeravali smo obaviti razgovor s ravnateljem Damirom Grubšićem, ali nas je zamolio da ga odgodimo za koji mjesec, kad bude imao konkretne odgovore. U međuvremenu, naš vodeći stručnjak za potkornjake dr. Milan Pernek nije uključen, jer mu je istekao projekt, pa nam je rekao da nije upoznat s time što će se poduzeti s potkornjacima i kakva je sada situacija na Marjanu.

Također, tvrtka "Terra Concordia", koja je sjekla stabla po Pernekovu Akcijskom planu za obuzdavanje potkornjaka, obustavila je radove početkom ljeta radi protupožarne sezone. Grubšić kaže da će se uskoro znati kad će početi novi radovi sječe i tko će ih obavljati.

Ako na Marjanu šuma znatnije propadne, dogodi se velika sječa borova, a parcele prijeđu u vlasništvo Republike Hrvatske, može li se sutra dogoditi nekakva "strateška investicija" u obliku hotela na državnom vlasništvu, bez odobrenja Grada?

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da kod takvih slučajeva lokalne vlasti nisu isključene iz odlučivanja.

– Strateški projekti moraju biti usklađeni s prostornoplanskom dokumentacijom, a nositelji izrade prostornih planova lokalne razine su upravo gradovi i općine. Potrebne suglasnosti jedinica lokalne samouprave propisane su posebnim propisom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske – napominju u Ministarstvu poljoprivrede.

Marjan je kao kulturni krajolik zaštićen od gradnje, barem na papiru, jer je propisano da nema osnivanja novih građevinskih čestica.

Čestice pod zaštitom

No, jesu li pod zaštitom čestice koje nisu navedene u Rješenju u zaštiti, odnosno odnosi li se odredba o zabrani gradnje na trećinu Marjana?

Sadašnji gradonačelnik Andro Krstulović Opara ne želi predati Marjan državi i kaže da neće popustiti građevinarima. No, ako bi šuma znatnije degradirala i dođe li neka druga vlast koja manje voli Marjan...

Zanimljivo je primijetiti da su se za zaštitu kulturnog krajolika na Marjanu dva puta donosila rješenja; 2013. je stavljen pod preventivnu zaštitu, a 2014. trajno je zaštićen kao kulturno dobro. Zašto su u oba rješenja zaštićene uglavnom privatne čestice, a ne i one najveće, koje Državno odvjetništvo potražuje od Grada Splita u ime RH? Pitanja smo poslali pročelniku Konzervatorskog odjela u Splitu dr. Radoslavu Bužančiću.

"Poštovani, proslijedio sam vaš upit glasnogovornici", kratko nas je obavijestio Bužančić.

U Ministarstvu kulture kažu da zbog propusta pri upisivanju čestica neće mijenjati Rješenje o zaštiti Marjana.

Napominju kako Rješenje o kulturnom krajoliku kao sastavni dio ima grafički dio te kako je katastarski preris s ucrtanim prostornim međama sastavni dio tog rješenja i uložen u Zbirku isprava kulturnih dobara.

"Na predmetno dobro primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra. Iz ovoga je razvidno da je potpuno jednoznačno riješeno pitanje zaštite Kulturnog krajolika poluotoka Marjana u Splitu", smatraju u Ministarstvu.

"U rješenju su prema tada važećem zakonu upisani katastarski brojevi čestica i zemljišnoknjižni brojevi čestica. Ručno je izvađeno i upisano preko 1000 brojeva čestica, pa je moguće da su neke izostavljene, tim više što Split posjeduje dvostruku numeraciju. Međutim, to, kao što je ranije objašnjeno, nema nikakvog utjecaja na zaštitu koja je grafički precizno definirana", stoji u odgovoru.

"Ispravke danas više nisu ni neophodne budući da se Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđuju granice kulturnog dobra kojim se ono zaštićuje, umjesto utvrđivanja prostornih međa, odnosno svih čestica unutar kulturnog dobra koje se zaštićuje, a granice kulturnog krajolika mogu se odrediti opisno (vodotoci, ceste, pruge i dr.) kad je to provedivo u prostornom planu. Dakle, rješenjem kojim se utvrđuje svojstvo kulturnog dobra Kulturnog krajolika poluotoka Marjan u Splitu potpuno su jasno definirane granice kulturnog dobra i ne postoji nikakva opasnost da dođe do zabune", tvrde iz Ministarstva kulture.

Neusklađenost podataka

No, što o ovome kaže Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Splitu?

Naime, poslali smo im odgovor koji smo dobili od Ministarstva kulture. Upitali smo ih jesu li oni dužni identificirati one čestice koje nisu navedene u tekstualnom dijelu Rješenja o zaštiti kulturnog krajolika i izvršiti na njih upis kulturnog dobra? Smatra li se da su pod zaštitom čestice koje nisu navedene u tekstualnom dijelu Rješenja Ministarstva kulture?

Ako bi zaštita bila upisana samo na sudskim česticama koje su navedene u Rješenju, a bude se smatralo da su sve ZK čestice u obuhvatu grafičkog prikaza zaštićene, bi li takvo stanje narušavalo načelo povjerenja u zemljišne knjige?

– U ovom trenutku, sud nije ovlašten davati odgovore na postavljena pitanja jer se o tim pitanjima tek ima odlučiti u postupku koji je u tijeku – odgovorila nam je glasnogovornica Općinskog suda u Splitu mr. Ivana Erceg Ćurić.

Drugim riječima, tek treba vidjeti hoće li Zemljišnik prihvatiti tumačenje koje je ponudilo Ministarstvo kulture po kojem je dovoljno grafički nacrtati granicu na katastarskom prerisu, a da se ne moraju navesti sve zemljišne čestice koje su u obuhvatu. Osobito jer postoji neusklađenost između katastarskih i zemljišnih čestica.

Recimo, katastarska čestica 5368/1 ima više od 350 tisuća četvornih metara. Ona glasi na Grad. No, na katastru su nam rekli kako je riječ o neusklađenom stanju čestica jer se ta velika katastarska čestica zapravo sastoji od nekoliko sudskih čestica. Ovakvih neusklađenosti ima puno na sjevernoj strani Marjana, a ova je važna jer je ta velika čestica rubni dio kulturnog dobra, graniči s Mandalinskim putem i Šetalištem Marina Tartaglie.

Pitanje je, dakle, može li granica kulturnog krajolika ucrtana na katastarskom prerisu imati pravni učinak na koji se poziva Ministarstvo kulture ako katastarske i zemljišne čestice nisu usklađene po položaju, veličini i obliku? Ili to vrijedi samo za situacije kad su knjige sređene?

Kad će novo rješenje?

Ako Zemljišnik ne prihvati tumačenje Ministarstva kulture, dobar dio Marjana neće biti pod zaštitom, odnosno neće se na njega odnositi zabrana osnivanja novih građevnih čestica. U tom slučaju Ministarstvo kulture bi trebalo izdati novo Rješenje o zaštiti.

Prihvati li, pak, Zemljišnik tumačenje Ministarstva da se promijenio Zakon o očuvanju kulturnih dobara, čije su izmjene stupile na snagu prije desetak dana, i da je sad čitav kulturni krajolik Marjana pod zaštitom, to bi značilo da je, sve donedavno, trećina park-šume bila četiri godine bez njihove zaštite, zbog birokratske aljkavosti.

Dapače, propust je možda još veći, poznato nam je samo na koliko šume i šumskog zemljišta koje potražuje DORH nije upisana zaštita. Iako u Ministarstvu kulture kažu da je "ručno izvađeno i upisano preko 1000 brojeva čestica", u Rješenju o kulturnom krajoliku lako se može uočiti da je upisano gotovo dvostruko više katastarskih čestica nego što je upisano zemljišnih čestica. Kako je došlo do ovako velikog nerazmjera prilikom "ručnog vađenja" katastarskih i sudskih čestica, zašto se jednih "izvadilo" više, a drugih toliko manje, nismo uspjeli doznati.