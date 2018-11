Splićani, o ovome se malo zna, ali takvu priliku ne biste smjeli propustiti! Prodaje se ovršena sportska odjeća i oprema, a roditelji mogu uštedjeti i do 70 posto

Vjerojatno je mnogima promaknula vijest o javnoj prodaji sportske opreme za područje Splita, objavljena na web-stranicama Porezne uprave.

Takve se objave baš i ne oglašavaju na sva zvona, što je prava šteta jer je uglavnom riječ o prilično povoljnim rasprodajama svega i svačega, odnosno pokretnina popisanih od ovršenika na temelju rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina po područnim uredima.

Ovaj put u pitanju je roba zaplijenjena u postupku ovrhe, i to od jedne propale trgovine sportske opreme. Zbog "porezne tajne", ne smijemo navesti ime trgovine, kao ni objaviti fotografiju njihova sada već bivšeg asortimana, no svakako ćemo čitateljima ukazati na sjajnu priliku za povoljnu kupnju opreme zbog koje se isplati "potegnuti" na Šine, na adresu Gospe od Karmela 20, u prizemlju obiteljske kuće u kojoj se inače nalazi trgovina "Ribola".

Ponuđeni asortiman čine tenisice, kopačke, japanke za djecu i odrasle, majice, dresovi, hlače, kupaće gaćice, lopte, štitnici za nogomet, steznici, loptice za badminton, magnezij za sportske penjače, sportske čarape, kape, rukavice...

Sve redom marke Adidas, Nike, Joma, Arena i drugi poznati sportski brendovi. Zapravo, najviše je artikala za opremu malih nogometaša, što će posebice razveseliti njihove roditelje, kojima će ušteda i do 70 posto od standardne cijene biti dragocjena za kućni budžet.

– Ova roba prodavat će se sve do kraja godine ako je ostane, i to svakog ponedjeljka i utorka od 8 do 13 sati. Kupuje se po sistemu viđeno-kupljeno, a naknadni prigovor se ne uvažava. Pravo kupnje imaju sve fizičke i pravne osobe, a cijene su istaknute na artiklima. Kupuje se odmah i plaća preko uplatnica koje se dobiju na mjestu prodaje – kazali su nam odgovorni iz Porezne uprave koji su vodili prodaju.

Prvog dana (u ponedjeljak) nije bilo navale, no kupci se tek očekuju. Za sve one koji su propustili prva dva dana, dobra vijest je da se većina artikala ionako tek vadi iz gomile kartonskih kutija za prodaju, a u oglasu stoji i da će se u prodaji naći i uredska oprema, police i ostala oprema za trgovinu. Pa, što ostane.