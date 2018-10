Svega 50 kuna dovoljno je za ukrasiti grob: na Lovrincu su najzadovoljniji prodavači cvijeća, najviše 'žugaju' zaštitari, a najveći problem su - ilegalci koji uređuju grobnice

Nakon kiše i olujnog juga, stiglo je sunce koje je građanima barem malo olakšalo najemotivnije dane u godini, kada se prisjećaju pokojnika.

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana grobnice su već okićene cvijećem i lampionima. Približavajući se Lovrincu, na uzbrdici koja vodi do posljednjeg počivališta Splićana, već se osjeća intenzivan miris krizantema, ljiljana, ruža, gerbera, margareta...

Površina na kojoj cvjećari oblikuju bukete, aranžmane i košarice prekrivena je šarenim laticama svih boja, a ljubazne prodavačice i prodavači ispunjavaju sve cvjetne želje. Takva je i simpatična Mira Ulić, koja pošalicom kupcu uljepša dan, jer je osmijeh ipak prijeko potreban većini ljudi koji obilaze grobnice ili odlaze na sprovod.

Premda ih, žale nam se prodavači, "uništavaju" veliki prodajni centri s dampinškim cijenama, dodaju da se "strano cviće ne može se mirit s našin".

- Na kraju cviće dajemo mukte, jer je ljudima očito lakše sve kupit na istom mistu. Mi ovde radimo cilu godinu i moramo imat kvalitetno cviće i lipe aranžmane. Usporedite one pitare u centrima za 19,90 kuna ili ove za 25 ili 30 kuna, pa ne ide to jedno s drugin. Al' ljudima i to znači, jer nemaju para - pojašnjava djelatnica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje čak četvrt stoljeća proizvodi cvijeće u Podstrani, na površini od 2000 kvadrata.

Bogate lončanice koštaju od 40 do 70 kuna, krizanteme od osam do 15 kuna, za bukete od rezanog cvijeća izdvojit ćete od 20 do 25 kuna, veliki aranžmani su oko 150 kuna, košare 100 kuna, malo cvjetno srce 50 kuna, veliko 100 kuna, a toliko ćete morati platiti za križ od bijelog cvijeća. Ako ste na Lovrinac stigli sa samo 50 kuna, imate dovoljno novca za ukrasiti grob.

- U nas su 30 kuna lončanice i 40 kuna košarice, dok su buketi 25 kuna. Premda trgovački centri puno utječu na prodaju, dosta ljudi kaže da im je tradicija kupit svježe cvijeće na groblju, a i ako je malo skuplje, svatko pronađe nešto za svoj džep - govori nam jedna prodavačica dok dizajnira aranžman.

Premda je posla manje nego prijašnjih godina, prodavači se ne žale puno, pogotovo ako im gužva koja vlada ovih dana na Lovrincu donosi više posla. No, zato stvara probleme trojici zaštitara koja su zadužena za regulaciju prometa.

- Iman osjećaj da svako oće doć do groba s autom. Nemoguće je ovo sve organizirat - kaže nam jedan od trojice uniformiranih dok lijevom rukom pomiče ogradu, a desnom navodi vozača.

Pozvao je građane na strpljenje, kojeg uvijek manjka onih dana kada su svi putovi do gradskoga groblja "zakrčeni", ali ako baš tada žele posjetiti posljednja počivališta najmilijih, nemaju drugog izbora. Zato izbora imaju napretek kada je u pitanju uređenje grobnih mjesta, jer se gotovo na svakom koraku nude radnici koji će za 150 do 200 kuna urediti zemljanu grobnicu. S karijolom, mašklinom i lopatom šeću među čempresima i nude svoje usluge.

Raspoloživih 13 zaposlenika komunalne tvrtke "Lovrinac", zaduženih za održavanje grobnica, čini se, ne stignu odraditi toliki posao, pa se građani često obraćaju ilegalcima. Petar Bilobrk, direktor poduzeća, tvrdi da problem leži u činjenici što se ljudi kasno sjete naručiti uređenje groba od djelatnika "Lovrinca".

- Naši ljudi rade cijelu godinu, ali je problem što se ljudi jave kasno i naruče radove dva ili tri dana pred ove blagdane, ali je nemoguće sve to stići - naglašava Bilobrk i poziva sugrađane da se jave barem dva mjeseca prije, jer ne mogu u jedan dan obratiti 200-tinjak zahtjeva, koliko ih je trenutačno na čekanju.

Upravo zato posla ima za ilegalce.

- Ne zanimaju me i ne znam koliko ih je, jer rade ilegalno i trude se da ih nitko ne vidi. Upoznao sam institucije s tim problemom, a kada oni dođu, ilegalci nestanu. Tko god radi kod nas ili se bavi nekakvom aktivnosti oko groblja mora dobiti našu suglasnost, a ona se plaća, jer ako netko napravi nekakav propust ili oštećenje grobnice, da znamo kome se obratiti. Kod nas za uređenje zemljanog groba sa slojem humka trebate izdvojiti 62 kune, humak i žalo su 125 kuna, a samo žalo i čišćenje oko groba je 125 kuna - zaključuje Bilobrk.