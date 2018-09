Svi koji od godišnjeg odmora traže zaista odmor, često ga iskoriste u rujnu.

Nakon što su pretrpjeli vrele dane i dočekali kraj ljeta za bezbrižno uživanje na plaži, vjerujemo da su iznimno sretni zbog takve odluke, jer ih od početka mjeseca prati sunčano i toplo vrijeme, a broj turista svakoga je dana sve manji.

Posljednjih dana je čak i na splitskim kupalištima toliko manje ljudi da uopće nema potrebe tražiti neko mjesto ili otok za bijeg, pogotovo ako za to nemate mogućnosti.

Tako je i na najvećoj gradskoj plaži Žnjan vidljivo da se najtoplije godišnje doba bliži kraju. Napustila nas je većina stranih gostiju, a domaći su se konačno mogli raširiti po šljunku i uživati u čarima života na obali. Dovoljno je ljudi da još uvijek odzvanja glas prodavača krafni, ali u usporedbi sa srpnjem i kolovozom, vlada potpuno drugačija, domaća i umirujuća atmosfera.

'Bolno' sunce

- Tek je sad stiglo moje vrime. Ne znam jesam li se u srid lita desetak puta okupala. Puno je vruće, previše je ljudi, nemaš di stavit šugaman, a da ne pričam da nekad ne možeš riči progovorit koliko je glasna muzika. Sada je idealno - uz osmjeh govori Lorena, 45-godišnja majka srednjoškolca kojeg je odvezla na nastavu i produžila na kupanje.

Kaže da je dijete bilo ljubomorno jer je njegovo ljeto završilo još prošloga tjedna s prvim školskim zvonom, dok je mama tek počela uživati, čekajući jesen na plaži.

Bez obzira na nadolazeće kišne i hladnije dane te žarko narančaste bundeve koje se već prodaju na tržnici, sunce je jučer grijalo do visokih 30 stupnjeva. No, nije to ono "bolno" ljetno sunce, već je taman toliko toplo da se nije potrebno skrivati u hladu suncobrana, a more je jednako ugodno kao i usred ljeta.

To su iskoristili kupači koji su cijelo popodne pristizali na splitsku plažu. Majke s djecom, rekreativci, umirovljenici i svi koji su nakon posla odlučili svoje slobodno vrijeme iskoristiti uživajući u posljednjim ljetnim danima. Neki su kao promatrači guštali u popodnevnoj kavi, no oni koji su odabrali skok u more na ugodna 24 stupnja - nisu požalili.

Kava iz termosice

- Potpisala bi odma da nam je cilo lito ovako toplo more i ugodna temperatura, a da ne kažem kako je lipo bistro. Ljudi su se iz nekog razloga već počeli zatvarat po kućama, ne znam je l' im ove godine pun kufer turista i gužve. Nema veze, više mista za nas koji još uvik ne odustajemo od kupanja - kaže tridesetogodišnja Jelena koju smo "uhvatili" na polovici "partije" briškule s prijateljicama.

Ostatak ovog tjedna, barem tako najavljuju meteorolozi, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme, idealno za uživanje u svemu što ovaj grad nudi. U termosicu ulijte kavu ili hladan sok, ponesite ručnik i knjigu, ili povedite prijatelja i dozvolite moru da ukloni sav stres radnog dana koji je iza vas. Ne morate čekati miholjsko ili bablje ljeto, jer još uvijek imate priliku uživati u pravom kalendarskom ljetu.