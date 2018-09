Detalji filmske pljačke u Splitu: naoružani razbojnici dobro su znali tko im je na meti, navodno je riječ o vrlo velikom iznosu

Filmska pljačka odigrala se u ponedjeljak, oko 20.50, u ulici Vrh Visoke u Splitu. Kako je u utorak izvijestila splitska policija, "dvije nepoznate osobe su, prijeteći oružjem dvojici muškaraca i ispalivši hitac u zrak, jednom od njih otuđile novac, nakon čega su se udaljile s mjesta događaja".

Sve se odigralo pred očima mnogobrojnih stanara okolnih kuća i prolaznika, od kojih doznajemo da su naoružani maskirani pljačkaši došli na motociklu u ulicu tik iza zgrade "Belvedere", gotovo ispred obiteljske kuće dvojice napadnute braće.

Jedan od njih suvlasnik je lanca mjenjačnica, dok drugi ima mrežu ureda za otkup zlata. Nitko zasad ne želi govoriti koliko su novca razbojnici odnijeli, no nema sumnje da je riječ o velikoj svoti.

Posebice ako se pogledaju prijašnji prepadi na iste osobe.

Tako smo prije tri godine pisali da su sredinom rujna, oko 21 sat, u Velebitskoj ulici u Splitu "dvije nepoznate maskirane osobe prišle 45-godišnjaku, tjelesno ga napale te mu uz prijetnju nožem otele torbu s još neutvrđenim iznosom novca".

Tada su ga još i napali elektrošokerom, a radi se o jednom od dvojice braće koji su i sad napadnuti. Neslužbeno se govorilo da je tada ostao bez oko milijun kuna, a radilo se navodno o dvojici muškaraca, jednom višeg i drugom nižeg rasta, koji su imali slavonski naglasak. Koliko je poznato, do danas nisu otkriveni ni uhićeni.

Drugi brat, koji se bavi otkupom zlata, još je prije šest godina za Slobodnu Dalmaciju ogorčeno govorio o nebrizi države za poduzetnike.

– Naši radnici i mi svakodnevno smo na meti razbojnika. U godinu dana opljačkan sam šest puta, lopovi su mi oteli pedesetak tisuća kuna. Mnoga razbojstva nisam ni prijavljivao, što mi vrijedi – rekao je tada hvaleći policiju, a kudeći blagost pravosuđa.

Zabilježeno je još i do danas neriješeno razbojstvo iz kolovoza 2012. godine, kada je na meti bila mjenjačnica na Hvaru u vlasništvu iste obitelji. Tada su dvojica maskiranih razbojnika vrebala kad će zaposlenica zaključati poslovnicu i izići s inkasom, te su je sačekali i zaskočili.

Udarili su je metalnim vratima, a kad je pala na pod, jedan joj je pljačkaš stavio ruku na usta i rekao da ne viče. Drugi je, pak, prijetio prestrašenoj ženi pištoljem. Tražili su da im da ključ od sefa, a ona nije imala drugog izbora. Pobjegli su nakon nekoliko minuta bogatiji za nešto više od dva milijuna i 300 tisuća kuna.

– Ništa to nije čudno, ljudi ne žele da ih se povlači po novinama, a i u strahu su od svega. Pa ja sam, recimo, prošle godine imao četiri pokušaja razbojstva i sve sam to sam riješio, ni jedno od toga nisam prijavio policiji. Zašto? Pa zato što ne vjerujem da će ih otkriti, a i ako ih otkriju, to sve zapne pred sudom i na kraju se pljačkaši, ako uopće budu osuđeni, izvuku s nikakvim kaznama. Sve te napade izvodi praktički ista uigrana ekipa koja prvo dobro promotri navike žrtve, njegovo kretanje, a onda krene u napad – pojadao nam se tada vlasnik nekoliko mjenjačnica na splitskom području.