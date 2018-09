Iskustvo naše novinarke u splitskoj butigi zdrave hrane i neljubaznog osoblja: Evo kako ovdje varaju na računima!

Požaliti se vlasniku 'UpCafea' nije moguće ni telefonom a u Poreznoj upravi telefon je uzalud zvonio

Radni je dan i ura kad treba nešto prigristi uz računalo. Jedna od prehrambenih opcija u blizini redakcije je “UpCafe” gdje se prodaje tzv. zdrava hrana.



To bi, u prijevodu, značilo da ima glutena, ali nema mesa niti supstancija životinjskog porijekla, osim u siru. Inače, glavni začin rečenoj butigi je neljubazno osoblje; unutra se gost osjeća otprilike kao Jehovin svjedok koji u ljekarni pokušava na svoju sljedbu obratiti magistre farmacije, a one ga ljubazno otrpe i pošalju kući s andolima.



No, glad nije uvijek izbirljiva, hrana je u “Up-u” doduše i dvostruko skuplja nego, primjerice, u susjednoj pekarnici, ali eto treba malo promijeniti “snack”.



I tako dođem ja do nezainteresirane konobarice pred pult i lijepo zamolim vege-pizzetu i burrito sa sirom za vani.



- Nema burrita sa sirom – procijedi ona, niti me ne pogledavši.



- Koliko vidim (a vidim blizu neloše), u mene milo gleda jedan, evo baš sa sirom – ne dam se ja.



- Oh, možda sam previdjela – pokaže ona mrvu interesa za dosadnog kupca, te izvadi plitku posudu s burritosima.



Uzme onaj kojega sam i naciljala, sa sirom, te mi “spusti”:



- Ali, ovdje vam nema ajvara.



- Ima li sira? - inzistiram ja.



- Ima – kaže magistra farmacije.



- Onda u redu, dajte – zaključim ja kupovinu te, po običaju, pričekam dugo dok mi izda račun. Iz navike znam da ga mnogi ni ne dočekaju jer je špranca sljedeća: “magistra” uzme novac i vrati ostatak, te procijedi “hvala”, a ljudi zbunjeno pozdrave i odu.



Prčevitiji (kao ja np.) otrpe nekoliko minuta ponižavajućeg čekanja i, ponekad i na izričiti zatjev, dobiju račun. Tako bi i ovog puta.



- Mogu dobiti račun? - zajunim se ja, nakon što mi je vratila ostatak novca i procijedila “hvala”.



- Može – tiho će “magistra”, a ja ljutita zbog neuslužnosti uzmem ga i brzo odem.



Dolazim u redakciju i otvaram škartoc, te ugledam da sam za dva kupljena artikla – vege-pizzetu i burrito sa sirom u vrijednosti od trideset i sedam (37) kuna – dobila račun za “slanu palačinku” u visini sedamnaest (17) kuna.



Zanemarim glad i odlučim opet otići do ljekarne, pardon, UpCafea i još malo uznemiravati osoblje alergično na goste.



- Izdali ste mi krivi račun – mirno kažem djelatici.



- Nisam – veli ona mrtva-hladna. Doduše, sada me barem pogledala.



- Jeste, gospođice. Kupila sam vege-pizzetu i burrito za tridesetisedam kuna, a dali ste mi račun za slanu palačinku od sedamnaest kuna.



- Ali, mi nemamo u sustavu pizzetu – veli ona.



- To nije moj problem. Uostalom, tukli ste jedan prehrambeni artikl umjesto dva – podsjetim je.



- U redu – veli djelatnica, koja me sad (wow!) počastila još jednim pogledom, te mi otuče i još jedan račun, na kojem je pisalo “zdravi snack”.



- Hvala – rekoh joj. - A sad vas molim da me povežete s vašom poslovođom, odnosno vlasnikom/vlasnicom ovog objekta.



- To je nemoguće. Ne znam gdje je sada – kazuje djelatnica.



- Razumijem. Onda, molim vas, nazovite tu osobu ili mi dajte kontakt, pa ću ja to učiniti – zatražim, i dakako, dobijem odbijenicu.



S obzirom na praksu neurednog izdavanja računa koju sam već uočila u “UpCafeu”, po povratku u redakciju nazvala sam Poreznu upravu - Područni ured Split, ali je nekoliko mojih poziva ostalo bez odgovora.



Bilo je to nešto nakon 14.30 sati... Tu-tuu, zvonilo je u prazno na broj telefona dostupan na internetskim stranicama za građane.



Tko zna, možda su inspektori negdje na marendi? Zdravoj, nadam se.