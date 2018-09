Na vrhu zgrade očekivali su wellness dvoranu, a sada im nad glavama niče - penthouse s novim stanovima; Stanari bijesni, poznata splitska poduzetnica poručuje: Imam sve dozvole, neka me tuže

U vrijeme Kerumova stolovanja u Banovini omogućena je legalizacija i zgrada je dobila pristup s Poljičke umjesto s Visoke, kako je bilo planirano. Kvadrati na najvišoj etaži objekta tada su prenamijenjeni iz poslovnih u stambene

Kad smo kupovali stanove, mislili smo da će na vrhu naše zgrade biti wellness dvorana i spa, jer je tako investitor izjavljivao u javnosti.



Sada nam građevinski radovi na vrhu ne daju mira, jer se dograđuje deveta etaža, s novim stanovima - žale se stanari velikog stambeno-poslovnog objekta uz Poljičku cestu na južnom rubu Visoke, koju je izgradila "Elanija", tvrtka poznate splitske poduzetnice Marine Wallner.



Vlasnici stambenih prostora na višim katovima ne kriju ogorčenje, jer im buka nad glavama počinje svakog jutra od 7.30. Kako tvrde, sve se to radi kako bi se podiglo još osam stanova na vrhu zgrade.



- Da sam znao da će ovako biti, kupio bih stan na devetom katu - ističe jedan od stanara i dodaje da su kvadrati na osmom katu bili skuplji od ostalih, jer im nad glavom nije trebalo biti susjeda.



Investitorska tvrtka dobila je građevinsku dozvolu od Banovine i započela je radove, a 40-ak stanara koji su potražili pomoć odvjetnika negoduju, jer ih se, kako naglašavaju, nije pitalo za suglasnost.



- Stanari su dobili informaciju da je tvrtka "City garden", na čijem je čelu kći gospođe Wallner, dobila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju osam stambenih jedinica. Oni u tom postupku nisu sudjelovali i bili su neugodno iznenađeni. Smatraju kao vlasnici zgrade da ih se nešto trebalo pitati i da su trebali biti obaviješteni o postupku.



Zatražio sam od Grada, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, obnovu postupka, da se vlasnicima ostalih stanova dozvoli sudjelovanje. Uložena je i tužba Upravnom sudu u Splitu, a traži se i odgoda izvršenja radova do odluke po tim zahtjevima - napominje Dario Čajo, odvjetnik stanara.



Neki od njegovih klijenata tvrde da im je od građevinske mehanizacije napukla ploča iznad stana od silnog bušenja.



- Bilo je očekivano da će biti oštećenja, osobito na osmoj etaži, gdje se buši i obavlja sidrenje nosivih zidova. Iako je dozvola izdana za rekonstrukciju prostora, jasno je da se radi o proširenju tlocrta i gabarita tih stambenih jedinica na nadgrađu, barem za pola - ističe Čajo.



Poduzetnica Wallner na prozivke stanara Poljičke ceste 71 uzvraća da od stanara nije bilo potrebno tražiti suglasnost.



- Radi se o rekonstrukciji stanova na terasi u postojećim roh bau gabaritima. Stanovi na devetoj etaži su prodani, oni nisu moje vlasništvo. Suglasnost drugih vlasnika nije potrebna budući da se uređuje nekretnina u isključivom vlasništvu. Isto kao što i ostali vlasnici nekretnina u toj zgradi prilikom uređenja, odnosno preuređenja svojih nekretnina, nisu tražili niti su trebali imati suglasnost ostalih vlasnika - napominje čelnica "Elanije".



- Oni koji su kupili stanove na osmom katu su zadnji kupovali, i to mahom od drugih. U svakom slučaju, oni su kupili kad je sve već bilo definirano, znatno nakon prenamjene iz poslovnog prostora u stanove. Ali ako misle da im je išta uskraćeno, smanjena vrijednost imovine i slično, slobodno mogu tužiti. Ako je kome prouzročena bilo kakva šteta, bit će sanirana - dodaje Wallner.



Zgrada uz jednu od glavnih gradskih prometnica dobro oslikava prilike u splitskom urbanizmu. Najprije je trebala imati pristup s Visoke i čak četiri suterena s južne strane. No, prilazni put sa sjevera, a time ni uporabnu dozvolu, nije mogla dobiti zbog ondašnjeg sukoba između investitorice i obitelji Muše, poznate po dugogodišnjem poslovanju u sektoru prodaje i servisiranja automobila, čiji su članovi zagradili pristup preko svog zemljišta.



U vrijeme Kerumova stolovanja u Banovini omogućena je legalizacija i zgrada je dobila pristup s Poljičke. Investitorici to nije bilo dovoljno, pa je nadgrađe na zadnjoj, devetoj etaži objekta prenamjenila iz poslovne namjene u stambenu.



Građevinski inspektori koje su pozvali stanari morat će procijeniti je li se na tome stalo. Investitorica navodi da se uređuje samo ono što je već bilo izvedeno do roh bau razine, a vlasnici stanova pokazuju fotografije na kojima se od montažnih ploča slažu novi zidovi i upozoravaju da na gradilištu piše kako je građevinska dozvola dobivena za "uređenje neuređenih stambenih jedinica".



- Moji klijenti tvrde da investitor, suprotno dozvoli, nad njihovim glavama dograđuje devetu etažu tako što povećava postojeći obuhvat izgrađenosti na terasi. O svemu je obaviještena i građevinska inspekcija, nadamo se da će ubrzo izići na teren - kaže odvjetnik Čajo.