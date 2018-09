Svjedok najnovijeg incidenta na Marjanu: Proveo sam 1044 dana u Domovinskom ratu i zamislite da nakon svega stradam od bora. Zahvaljujem Bogu što sam živ...

Šest profesionalnih vatrogasaca s dva vozila, u nedjelju u rano ujutro, sanirali su posljedice pada petog stabla na Marjanu u posljednja dva mjeseca.

Kada bismo računali prosjek, u park-šumi svakih 11 dana padne jedno stablo na cestu, a ovoga puta je u opasnoj "igri" s borom pobijedio Željko Šunjić, 54-godišnji vozač "Prometova" autobusa na liniji broj 12, koja vozi na relaciji Sv. Frane – Bene.

U prvoj ranojutarnjoj "turi" prohodnom cestom je stigao na popularno kupalište i oko 5.30 krenuo prema gradu.

– S Rive sam pošao za Bene u šest manje deset i na putu, neposredno prije dolaska kod marjanske plaže naletio na stablo koje je cijelom dužinom bilo na cesti. Kad sam to vidio, samo sam zahvalio Bogu što sam danas ostao živ – u dahu nam je posvjedočio vozač koji je u kratkom razdoblju od 20-ak minuta, koliko je trebalo između njegovih dvaju prolazaka autobusom preko te lokacije, izbjegao pad teškog bora.

Koliko je malo nedostajalo da se dogodi tragedija, otac petero djece shvatio je tek kada su se slegle emocije, a adrenalin prostrujao venama.

– Zgrozio sam se. Srce mi je stalo. Ja ne znam je li ono palo jednu ili deset minuta iza mene. Zamislite, ne daj Bože, da je to palo na autobus i na mene! Evo, sad se uznemirim i oblije me znoj kad pričam o tome. Ma, proveo sam 1044 dana u Domovinskom ratu i zamislite da nakon svega toga na Marjanu stradam od jednog bora. Ajde, recite mi je li to normalno? Je li to za plakati - upitao se Željko, koji iza sebe ima 14 godina staža za upravljačem gradskog autobusa, ali ovakvo nešto, kako je dodao, još nije doživio.

– Sad se smijem, ali ja sam otac petero djece, imam blizance od devet godina, oni su u školi... Ježim se što se moglo dogoditi. Nazvat ću mog sindikalca i tražit ću razgovor sa šefom i direktorom, jer ovo što se desilo meni, može se dogoditi danas kolegama iza mene. Svaki dan četiri čovjeka tu prolaze autobusima, sutra se može dogoditi jednom od njih.

- Ovo nije niti za šetnju, a kamoli za promet. Nešto se mora riješiti po ovom pitanju. Znate kako kod nas funkcioniraju stvari, kada se nekome nešto dogodi tek se onda nešto poduzima. Ja to ne želim, želim doživjeti svoju unučad. Mi smo tu da živimo od svoga rada, ali da ugrožavamo živote bespotrebno, jednostavno nema smisla – srčan je Šunjić, svjestan da mu se sreća, anđeo čuvar ili kako god to želi nazvati, osmjehnulo/la u nedjeljno jutro.

Koliko je situacija alarmantna, već su nam "kazala" četiri stabla koja su pala prije jučerašnjeg bora, a galama oko stanja splitske park-šume digla se još 2014. godine, kada je Društvo "Marjan" najavljivalo ono što se danas obistinilo. Ukazujući na navedene nedostatke, krajem travnja ove godine oglasila se i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), iskazujući svoje stručno mišljenje da bi Marjan trebalo proglasiti - ugroženim područjem.

Koliko će nas stari borovi još puta upozoravati, pitanje je koje se treba uputiti Banovini. Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća o stanju na opjevanom brdu, održanoj 4. travnja, među donesenim zaključcima poteštat se obvezuje da "od nadležnih ministarstava zatraži donošenje podzakonskih propisa za poduzimanje mjera za sprječavanje širenja te suzbijanje štetnih organizama, kao i provedbi dodatnih mjera za protupožarnu zaštitu Marjana". No, još uvijek se ne zna koliko se daleko "doguralo" s takvom inicijativom.

– Zbog izostanka radova na biološkoj obnovi šume tijekom zadnjih 20-ak godina, još prije mjesec dana sam rekao da ovo nije iznenađenje. Šuma je stara, stabla su fiziološki oslabljena te idealna za napad potkornjaka. Najvažnije je istaknuti da je gradonačelnik Andro Krstulović Opara zadužen zatražiti od Ministarstva poljoprivrede donošenje naredbe za Marjan kako bi intervenirala država sa svojim sredstvima i ljudstvom. Uopće nas nije briga kako će to financirati, oni moraju to napraviti u izvanrednoj situaciji, a ako ovo nije to, onda ne znam što jest – istaknuo je za naš list Srđan Marinić, predsjednik Društva, reagirajući na najnoviji pad stabla.

Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park-šumom, i ovoga je puta ponovio da se ne može predvidjeti kada će i koje stablo pasti. Čelnik gradske institucije naglasio je da "borovi godinama padaju, ali kada se to dogodi unutar šume, ne vidi se, no kada padne na cestu, kao posljednjih nekoliko puta, vijest više odjekne".

– Koliko ja imam informaciju, ovo nije stablo napadnuto nametnicima, vitalno je. Ovo je bilo ogromno stablo, staro više od sto godina – pojasnio je Grubšić i napomenuo da rade na ovome problemu, savjetujući se sa stručnjacima u sklopu akcijskog plana i monitoringa unutar šume.

No, u situaciji kada je voda došla do grla, predsjednik Društva "Marjan" smatra da ravnatelj ustanove ne može puno toga napraviti.

– Grubšić se s pravom žali da nemaju sredstava niti ljudstva. Dolazi do nestručne sječe, jer i dalje nemamo ovlaštenog šumara, a time se postaje nakon pet godina iskustva. Za ovu situaciju na Marjanu nama treba "mačak", šumar s velikim iskustvom. Stabla se krošnjom naslanjaju jedno na drugo, moraš pametno sjeći jer su, osim u krošnjama, stabla povezana i u korijenju – ustvrdio je Marinić, tražeći brzu reakciju države i njihova ljudstva za rješavanje ovog problema, a do tada se samo možemo nadati da neće biti ljudskih žrtava, pogotovo u rujnu, kada se veliki broj srednjoškolaca u sklopu tjelesnog odgoja vraća pod okrilje borove šume.

Premda je tijekom tematske sjednice Gradskog vijeća o stanju na splitskim javnim površinama, održanoj u petak, Petar Škorić, vijećnik i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a kazao da "oporba u sezoni kiselih krastavaca izmišlja komunalne probleme i plasira ih u medije", subotnji nalet kareta na gošću iz Rusije i jučerašnji pad bora na Marjanu dokazuju upravo suprotno te šalju niti malo suptilnu poruku gradskim ocima da je stigao krajnji trenutak za kvalitetnu reakciju.

KRONOLOGIJA STRAHA 7. srpnja - pad stabla na Benama 23. srpnja - pad stabla na Prvoj vodi 8. kolovoza - pad stabla pokraj Instituta 15. kolovoza - pad stabla na Prvoj vodi 2. rujna - pad stabla na cestu neposredno prije Bena