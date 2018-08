Fekalije se i dalje izlijevaju na popularnu splitsku plažu, odgovorni opet sliježu ramenima: Ako nešto poduzmemo i zatvorimo restoran, Kerumov nećak bi nas mogao tužiti!

Ante Šunjić, direktor tvrtke "Spalatum DMC" istakao je kao najveći projekt ovo ljeto primopredaja modula na Žnjanu, i to dan prije predviđenog roka. Istakao je kako su uspjeli "potjerati" kampere koji su nelegalno plažu koristili kao smještaj.



Joško Markić je upitao kakvo je sada stanje oko nezadovoljstva ugostitelja s modulima te kakva je sudbina modula koji koštaju više nego što je bilo predviđeno, gotovo 20 tisuća eura svaki.



Jakov Prkić iz stranke Pametno između ostalog je upitao za promociju, koju, osim koncerta "Simple Mindsa", nije primijetio.



Direktor "Spalatum DMC-a" je odgovorio kako nemaju problema s naplatom, što se tiče medijskih natpisa, kaže kako misli da tu nekakvog nezadovoljstva ugostitelja nema – između ostalog je kazao Šunjić.



Na red je stigao izvještaj Damira Grubšića, ravnatelja JU "Marjan" koji je istakao problem nepredviđenih lomova stabala kojih u posljednje vrijeme "nema toliko" (!?).



- Postupamo prema prijavama građana i naše rezultate možete vidjeti na našim stranicama. Zamjena tuševa, špine, kabina, održavanje prilaznih puteva na plažama koje nemamo u budžetu i proračunu, ali se snalazimo preraspodjelom sredstava – kazao je Grubšić te istakao kako je poseban problem broj ljudi ali ističe kako pokušavaju održavati situaciju normalnom. Bavimo se radom protupožarne službe i odjela nadzora u zaštićenom području te kako njihovi rendžeri imaju svoju značku i nastoje raditi što je više moguće svoj posao.



Goran Kotur se javio u ime kluba SDP-a upitao je što se događa s donošenjem Plana upravljanja Park-šumom te novog programa gospodarenja i kako napreduje provedba projekta "Marjan – brdo prošlosti – oaza budućnosti 2020.".



Ante Čikotić u ime kluba Mosta, kazao je kako se nada da će se neke stvari ispraviti u njegovu mandatu i upitao hoće li prijaviti prijašnje propuste.



- Imate velike ovlasti čuvara prirode i iznose li vam čuvari svoje aktivnosti te nadgledaju li koncesiju, a u jednom dijelu postoji i kaznena odgovornost počinitelja za curenje fekalija u more – između ostalog je upitao Čikotić te nadodao pitanje o točnoj površini zaštićene šume.



- U projektu "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti" ima puno vrijednih stvari, ali i suvišnih poput adrenalinskog parka. Projekt je zahvaljujući nebrizi zaduženih doživjeti debakl. Imali ste sve alate na raspolaganju da taj projekt zaživi. Zemljišne čestice na kojim bi se odvijalo projekt nisu još ni proknjižene, jedan je objekt čak i krivo uknjižen. Nedvojbeno je da će doći do revizije projekta. Odgovornost ima ime i prezime. Bio bi red da ti ljudi koji su obećavali da kažu gdje su pogriješili.



Klisu možemo čestitati kako su oni to napravili na primjeru Kliške tvrđave. Ovo je slom lažnog proroštva, onih koji su govorili da su eksperti za EU sredstva. Do sada transparentnost prema medijima nije bila najbolja. Što se tiče potkornjaka, niti jedan zaključak o Marjanu s travanjske tematske sjednice nije proveden - kazao je Čikotić.



Branimir Urlić u ime Pametnog je istakao problem suhih stabala, te nadodao jesu li čuvari prirode podigli kaznenu prijavu zbog ispuštanja septičke jame, bez obzira na to što je pod koncesijom ili nekakvu radnju koja sprječava zagađenje okoliša.



Zanimao ga je li napravljen nekakav proaktivni plan vezan za uklanjanje suhih stabala.



Ante Bradarić Šljuljo je istakao kako je Most organizirao ekološku akciju kojom su dokazali da se često ne čiste površine te ga zanima kakva je situacija sa zaposlenicima jer je bivši ravnatelj Robert Koharević kazao da je to "bolnica od ustanove".



Upitao je da ga zanima što je učinjeno po pitanju curenja septičke jame.

Renato Ćupić iz stranke Pametno je istakao kako ga posebno zanima vožnja Marjanom te je za Bene čudna izjava kako se "čeka dokumentacija".



- Kad netko vama nešto sruši u dvorištu vi sigurno nećete čekati dokumentaciju, to da ljudi vole svoj posao nedostaje u svim gradskim službama, a ne samo kod vas – kazao je Ćupić.



- Razumljivo je da je puno pitanja jer je tamo incidentna situacija – kazao je Grubšić na uvodu. Ističe kako su mišljenja da plan gospodarenja koji nadolazi u sljedećem periodu treba biti razdvojen na one koje su u vlasništvu grada i na privatne šumoposjednike.



- Za provedbu EU-ova projekta, trenutno smo u fazi organiziranja tih događaja – kazao je Grubšić. Što se tiče ulaska u privatne parcele kazao je kako su njegova saznanja su da oni ne mogu ući bez odobrenja odjela za komunalu u privatne parcele.



Čikotiću je odgovorio kako ima svoje zamisli kako bi trebalo voditi Javnu ustanovu.



- Ne slažem se s nekim prethodnicima koji su radili i pokušavamo to promijeniti i regulirati aktivnim odlukama – kazao je te se ndovezao se na ovlasti čuvara prirode.



- Što se tiče Bena, mislim da je problem puno širi i zahtjeva afirmativni pristup. To je problem koji sam zatekao. Od ovog datuma služba nadzora je izašla na teren i utvrdila curenje, kao i vodopravna inspektorica od koje čekamo nalaz, a tvrtka National je predala projekt sanacije septičke jame te čeka dopuštenje kako bi počeo s konkretnim radovima na terenu. Po meni je važniji problem nepostojanje kanalizacijske mreže – odgovorio je Grubšić na što je Čikotić tražio da mu se kaže odgovor na pitanje što se poduzelo jer nije ispunjen zakonski rok za sanaciju jame.



Grubšić je nastavio odgovarati na temu površine Marjana te istakao kako je dostavio svu dokumentaciju u ured Grada.



Radojka Tomašević, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte je kazala kako nema straha za provedbu EU – ova projekta. Što se tiče padanja stabala, ravnatelj je kazao da se događalo prije.



Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za pomorstva pojasnio je neke nejasnoće oko pomorskog dobra.



- Mislim da je koncesija na Benama izvrstan primjer koji prikazuje surovu realnost zakona. Radi se o velikoj šumi zakona i ingerencija na pomorskom dobru. Dogodio se problem čišćenja na Benama i brzo smo s prijetnjom kazne od pet posto od iznosa koncesije to riješili i to nadziru naši zaposlenici.



Tražimo tumačenje Ministarstva zaštite okoliša je li se kažnjava prekoračenje roka sanacije septičke jame ili se oduzima koncesija - kazao je Čogelja, što se konkretno može odnositi za koncesiju na Benama te nadodao.



- Mogla nam se desiti situacija da nas koncesionar tuži za izgubljenu dobit u slučaju da mu se zabrani rad – kazao je Čogelja.



Time se referira na rok od 60 dana za sanaciju sabirne jame na Benama, koji je debelo ušao u sezonu, zbog čega se radovi neposredno pokraj plaže ne mogu izvoditi.



- Sve što uočimo od nepravilnosti ide svim službama, kao što je DORH – kazao je Čogelja referirajući se na Bene i Bačvice. Dotakao se i kućice na Matejuški.



- Matejuška je sastavni dio grada na kojem se mogu događati manifestacije isključivo uz privolu Grada – kazao je Čogelja referirajući se na uklonjeni objekt s Matejuške gdje se trebao realizirati projekt "Dalmatinski grad".