Do idućeg ljeta na ulice stižu 34 nova 'Prometova' busa

Europski projekt "No regret" preko kojeg javni prijevoznik "Promet" nabavlja nova 34 autobusa, došao je konačno u fazu raspisivanja natječaja za dobavljača vozila.

Riječ je o nabavi 20 zglobnih i 14 "solo" niskopodnih vozila s niskom razinom ispuštanja ugljikova dioksida iz pogonskog sustava. Ukupna vrijednost projekta u sklopu kojega će se kupiti novi autobusi je 74 milijuna kuna, a taj će se iznos potpuno financirati iz fondova Europske unije posredstvom Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.".

Tekst javnog nadmetanja za potencijalnog isporučitelja objavljen je jučer na internetskoj stranici spomenute komunalne tvrtke, a rok za prikupljanje ponuda je 35 dana, tako da bi otvaranje "kuverti" trebalo biti upriličeno 26. rujna.

– Bude li sve po planu što se tiče natječajne procedure, ugovor s dobavljačem potpisao bi se tijekom studenoga. Rok isporuke je devet mjeseci, tako da nova vozila očekujemo do ljeta 2019. godine – kazao nam je Tomislav Vojnović, direktor "Prometa".

Iz ovog komunalnog poduzeća dolazi nam još jedna dobra vijest vezana uz pojačanje voznog parka. Prema riječima čelnog čovjeka tvrtke, nacionalna Središnja agencija za financiranje EU-ovih projekata dala je pozitivno mišljenje na projekt nabave još 18 autobusa, vrijedan 30 milijuna kuna, koji se provodi preko ITU mehanizama u sklopu Urbane aglomeracije Split, gdje se iz blagajne u Bruxellesu financira 85 posto projekta, odnosno 25,5 milijuna kuna.

– Očekujemo njegovu evaluaciju od strane Grada i Ministarstva regionalnog razvoja, pa procjenjujemo da bi se ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava mogao potpisati do kraja ove godine, nakon čega bi se krenulo u postupak raspisivanja natječaja za kupnju i tih vozila – naveo je direktor Vojnović.

Time bi se zaokružila priča o nabavi 52 autobusa ukupno vrijednih 110 milijuna kuna, od čega će čak 100 milijuna biti "pokriveno" europskim novcem. Prinovama koje se očekuju riješit će se ključni i kronični problem starosti voznog parka tvrtke koja održava 50 linija na području našega grada, te na potezu od trogirskog do omiškog područja, u Zagori i na Šolti.

Također, poboljšat će se i stanje u vezi s onečišćenjem okoliša, a planirano je i smanjenje troškova održavanja. Nova će vozila omogućiti povećanje kvalitete pružanja usluge putnicima, koji se svakodnevno žale na stara vozila u kojima su se prisiljeni voziti i koji svjedoče kvarovima i "ispadanjima" autobusa s pojedinih pruga.



100

posto cijene 20 zglobnih vozila i 14 'solo' niskopodnih financirat će se iz fondova Europske unije



18

autobusa trebalo bi biti nabavljeno posredstvom drugog projekta, također uz potporu iz Bruxellesa