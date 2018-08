Mogu li bicikli spasiti Split od prometnog krkljanca? Na ulice uskoro stižu električne i obične 'bike', evo na kojim lokacijama će biti dostupne

Naš grad je korak bliže tomu da dobije integrirani sustav javnih bicikala poput Zagreba, Šibenika, Zadra, Karlovca, Makarske, Slavonskog Broda, Gospića i Lastova, te europskih destinacija gdje je to odavno dio ponude.

Naime, u tijeku je otvoreni postupak javne nabave koji za cilj ima uvođenje takvog modernog sustava, što će zasigurno omogućiti da se građanima i turistima približe sadržaji koje nudi naš grad, kao i povezivanje lokalnih naselja i udaljenijih dijelova grada. Grad Split time provodi EU-ov projekt REMEDIO (REgenerating mixed-use MEDurban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions), koji je sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj, s ciljem smanjenja emisija ugljikova dioksida u prometu na preopterećenom području i poticanja korištenja niskougljičnih transportnih sustava. Zahvaljujući tome, možemo u okviru pilot-aktivnosti implementirati integrirani sustav javnog prijevoza preko električnih i običnih bicikala, vrijedan 112 tisuća eura, što uključuje dobavu, prijevoz, isporuku i montažu bicikala, sa stalcima za parkiranje, komunikacijskim terminalima i korisničkim karticama. No, uključena će biti i usluga implementacije i projektiranja cjelovitog rješenja sustava javnih bicikala, izrade i instalacije software aplikacije, licencije za sustav javnih bicikala te upravljanje i održavanje sustava u trajanju od godinu dana.

- Kako su u periodu pripreme postupka javne nabave tražene informativne ponude te je za vrijednost od 112 tisuća eura bilo moguće dobiti 14 običnih i 8 električnih bicikala sa stalcima, terminalima, karticama, kao i s cjelovitim softwareom, licencijama te troškom za upravljanje i održavanje sustava, u cijelu priču se uključio Split Parking kao gradska komunalna tvrtka koja će preuzeti upravljanje i održavanje sustava javnih bicikala nakon završetka provedbe projekta. Također su iskazali interes da osiguraju vlastita sredstva u iznosu do 500 tisuća kuna za nabavu istovrsnih bicikala radi proširenja kontingenta javnih gradskih bicikala. Tako da sada idemo zajedno u nabavu ukupno 50 bicikala - 30 običnih i 20 električnih - pojašnjeno nam je iz Gradske uprave, kao i da se pod pojmom uvođenja sustava iznajmljivanja bicikala podrazumijeva stavljanje u potpunu funkciju svih dijelova sustava, puštanje u pogon, probni rad, te edukacija i primopredaja sustava potpuno spremnog za uporabu krajnjih korisnika, kojih u turističkom gradu kao što je Split neće nedostajati. Sustav javnih bicikala predviđen je na osam lokacija koje će odrediti Grad kao naručitelj, na svakoj će se postaviti po jedan terminal i 5 ili više stalaka za parkiranje bicikala. Kažu da im je namjera pokriti čitavi grad.

- Održano je već niz sastanaka s djelatnicima Split Parkinga kako bi se odredile lokacije koje će biti na frekventnim mjestima, lako dostupne za dostavno vozilo koje će ih razvoziti po lokacijama, te u blizini napajanja električnom energijom. Definirane su potencijalne lokacije, i to u Studentskom kampusu na Visokoj, ispred Studentskog doma, na Splitu 3, na parkingu uz Poljičku cestu, pokraj Turističke palače, na Žnjanu, pokraj Kauflanda u Ulici Domovinskog rata, u Spinutu kraj Studentskog doma. O lokacijama se raspravljalo i sa članovima radne skupine koja je formirana u sklopu provedbe projekta Remedio, u kojoj su uključeni predstavnici Sveučilišta u Splitu, Splitsko-dalmatinske županije, Udruge Sunce, Biciklističkog saveza Dalmacije, Hrvatske gospodarske komore i Grada Splita - kazali su nam iz Službe za međunarodne i EU projekte, navodeći da će točne lokacije na kojima će biti postavljeni terminali s biciklima biti definirane nakon sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, što je planirano za rujan. S obzirom na datum završetka projekta, kraj travnja 2019. godine, možemo se nadati da će sustav dotad biti spreman, taman prije nove sezone. Sama naplata i korištenje sustava javnih bicikala će biti omogućeni preko aplikacije na pametnim mobitelima, te nije planiran djelatnik koji će uslugu korištenja naplaćivati. Sustav mora imati omogućenu uslugu plaćanja preko SMS-a, zbog jednostavnosti te povezivanja plaćanja gradskog parkinga.

- Planirana je u budućnosti integracija s korištenjem parkinga pod upravljanjem „Split parkinga“ te javnog gradskog prijevoza, što će se omogućiti kada se uspostavi jedinstvena platforma Split Smart City, gdje će građanima biti ponuđena mogućnost korištenja različitih usluga i Grada Splita, i svih gradskih tvrtki i ustanova preko jedinstvene smart city kartice - poručeno je iz Banovine. Zanimalo nas je hoće li se raditi i na razvijanju biciklističke infrastrukture u gradu, budući da trenutno imamo samo službenu biciklističku stazu u duljini od 11 kilometara na potezu od Ravnih njiva preko Spinuta i Marjana do Zapadne obale.

- Za sljedeću godinu je planiran nastavak staze od istočnog dijela Rive, od Turističke palače pa do Bačvica, Firula, Žnjana do Duilova. Dugoročni plan je produžiti je sve do Stobreča, i to nakon što se realizira projekt Eko kaštelanski zaljev, kojim je planirano polaganje cijevi u more od Duilova do Stobreča, a na površini bi se formirala pješačko-biciklistička staza širine 7 metara. Na takav način bismo imali cijeli prsten biciklističkih staza u Splitu, koji će zasigurno potaknuti veći broj naših sugrađana na korištenje bicikala u svakodnevnom prijevozu, kako vlastitih, tako i gradskih iz sustava javnih bicikala kojih će za početak biti 50, a u budućnosti još više. Naime, odobren nam je još jedan EU projekt u kojem je također predviđen iznos od 100 tisuća eura za sustav javnih bicikala. Radi se o projektu SUTRA iz Interreg programa prekogranične suradnje s Italijom, u kojem Grad Split ima budžet od 206 tisuća eura uz 80 posto sufinanciranja iz EU fondova - najavili su iz Gradske uprave.