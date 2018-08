Napravili smo đir po splitskim trgovinama i provjerili što se još nudi na sniženjima; Evo gdje su najveći popusti i u koje komade se trenutno stvarno isplati uložiti

Za šopingoholičare i ostale koji su pametni pa kupuju na sezonskim sniženjima trenutačno je idealno vrijeme za nabavu kvalitetnih komada za malo novca. U Marmontovoj ulici, osim po svojoj povijesti, popularnoj i po trgovinama poput Zare, Bershke i Guessa - sniženja traju.



U Guessu se sad poprilično isplati kupovati jer su sniženja od 30 do 70 posto, Bershka je još uvijek donekle popunjena komadima koji su sniženi, dok je u Zare "sale" već na izmaku.



Krenimo od Guessa, gdje je pripijena crvena haljina koja je dugo vremena bila u izlogu s prijašnjih 819 kuna snižena na 573 kune, dok je bijela midi koja je bila 1689 na 60 posto popusta sada 675 kune. Jeans hlače mogu se pronaći od 327 kuna, što nije loše, i sve su na 70 posto popusta.



Torbe, ženska najveća slabost, sada su snižene na 50 posto, tako da markirane dnevne i noćne torbe možete nabaviti po odličnim cijenama koje su sada najčešće niže od 1000 kuna.



Prema našem mišljenju najisplatljivije je u ovom trenutku kupovati jakne, pogotovo kožne, koje su snižene s 1400 na 500 kuna. Isplati se.



U Bershki su sniženja pri kraju i nisu veća od 30 posto. Što je opet dobro s obzirom da cijene tamo svakako nisu previsoke, barem ne u odnosu na susjednu Zaru, koja je trenutno jako loša s popustima.



U Bershki je jedan dio trgovine predviđen za robu sa sniženom cijenom i tamo se mogu pronaći primjerice jednodijelni kupaći kostimi koji su prije bili 140 kuna, a sad su 113 ili čak 100 kuna. Budite pametni, kupite sada za sljedeće ljeto i ne trošite više prevelike novce na početku ljeta za kupaće koji vjerojatne ne vrijede više od 40 kuna.



Nadalje, ima i kratkih jeans hlača koje su bile 99, a sad ih možete nabaviti po cijeni od 69 kuna, ali nema brojeva, a i ono malo što ima, skoro su sve po jedan primjerak.



Brojevi se kreću od 32 do 36, tu i tamo se nešto može pronaći veličine 38, ali većeg od toga nema. Svi koji ste veći od veličine "medium" tamo nažalost nemate što tražiti. Vjerojatno zbog toga i nema nešto pretjerano kupaca u ovoj trgvovini u centru grada.



Za kraj smo ostavili popularnu Zaru kod koje je sezonsko sniženje očito požurilo i počelo prije više od mjesec dana, a trenutno se na "scontu" može pronaći tek jedan kutak trgovine. Veličina ima, a komadi se cijene na 149, 79, 59, 39 i 29 kuna. Hlače koje su bile 229 sad su 79 kuna.



Od prodavačice doznajemo da je donedavno cijeli gornji kat trgovine bio snižen, a sad je došla jesenska i zimska odjeća za kojom su se najviše pomamili stranci.



Domaći više idu za sniženjima i popustima, zbog čega smo na sniženom odjelu uočili samo domaće. Na pitanje je li to sve što je ostalo od sniženja, prodavačica zagonetno odgovara – da ne zna i neodređeno dodaje da sniženja možda ponovno bude.



Neizravno ili ne, mi smo shvatili da bi uskoro mogao biti drugi val sniženja robe koja se nije rasprodala, a koju su privremeno pospremili u skladište.



Strpljen spašen, govorimo sebi i spremamo novčanik te se nadamo jedino da se neće onda "iskopati" odjeća starija od jedne sezone koju će zaluđena masa, zbog magičnih brojkica i riječi "sale", a ne njezine kvalitete i izgleda, kupovati kao da sutra ne postoji.

Osim u centru grada, krpice na sniženjima još uvijek se mogu naći i u velikim trgovačkim centrima: City center one, Mall of Split i Joker. Prednost kupovanja u centrima je veći izbor i besplatno parkiranje