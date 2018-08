Mladi lav iz Kerumove stranke u dva tjedna postao šef Gradskog vijeća i dobio posao u Županiji; Stanišić: Ispunio sam sve natječajne uvjete

U dva tjedna promijenio mi se cijeli život, najprije sam dobio posao, a onda postao i predsjednik Gradskog vijeća.

No, ta funkcija nema veze s mojim zaposlenjem u Županiji. Natječaj je bio objavljen početkom ožujka, kada nije bilo ni primisli da bih ja mogao zamijeniti Juru Šundova na čelu Vijeća – tim nam je riječima Igor Stanišić potvrdio svoje zaposlenje u Županiji, točnije u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.



Mladi član Hrvatske građanske stranke, koju predvodi bivši poteštat Željko Kerum, primljen je na mjesto višeg stručnog suradnika za prosvjetu, a prvi radni dan u regionalnoj upravi bio mu je 3. srpnja.



– Kao magistar komunikologije i magistar kroatistike prijavio sam se na objavljeni natječaj gdje je 138 kandidata pristupilo pisanoj provjeri. Zatim je 21 bilo i na intervjuu, a četvero je zaposleno kako je i predviđeno natječajem. Tri dame: Petra Beljan, Josipa Bikić, Jelena Vukelja i ja – ističe 30-godišnjak, koji je 1. lipnja doznao kako će preuzeti vođenje gradskog parlamenta.



Naime, nakon što je Jure Šundov, dogradonačelnik u Kerumovu mandatu, podnio neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Gradskog vijeća zbog optužbe da je na temelju lažne liječničke dokumentacije dobio status ratnog vojnog invalida i oštetio državu za više od 270.000 kuna, vladajuća koalicija HDZ-a i HGS-a trebala je naći novog čelnika.



Tada je odlučeno da tu ulogu preuzme mladi HGS-ov lav Stanišić koji je na tu funkciju, doduše bez podrške oporbenih vijećnika, izabran 19. lipnja.



Dva tjedna kasnije potpisao je ugovor na neodređeno vrijeme sa Županijom kao poslodavcem uz obvezu da u jednogodišnjem roku kao službenik položi stručni ispit.



– Ponavljam, ispunio sam sve natječajne uvjete i nas četvero je dobilo posao – dodaje Stanišić.



Unatoč tome, kako se može iščitati, iza svega stoji i politička sfera. Novi županijski savjetnik je član HGS-a, s četiri i pol godine radnog staža u toj stranci, a nije nevažno spomenuti da je sin djevojke Kerumova šurjaka Saše Horvata.



Tri djevojke koje su primljene u "paketu" sa Stanišićem dolaze iz obitelji članova HDZ-a, pri čemu su dvije iz Splita, a jedna iz Trogira.



Vjerojatno je najpoznatiji među njima Ivan Bikić, Josipin otac, koji je ponovno dobio veliko povjerenje svojih sugrađana na minulim kotarskim izborima u kvartu Visoka. Taj ratni veteran, bez uloženog novca u plakate i oglašavanje, "pomeo" je konkurenciju i opet je izabran za čelnika svojeg kvarta.



Članska iskaznica, bez obzira na natječaj, očito ima veliku ulogu jer je i na mjestu tajnice županova kabineta zaposlena Marina Matković, potpredsjednica gradske organizacije HDZ-ove mladeži i kći dugogodišnje tajnice splitskog HDZ-a.



Ujedno je još jedan član stranačke mladeži Ivan Vukorepa, inače brat Kerumova zeta, dobio bolje radno mjesto.



Tajnik županijske HDZ-ove organizacije mladih je nakon niti godinu dana rada iz Porezne uprave otišao u županijsku tvrtku "Regionalni centar čistog okoliša", čiji je glavni projekt izgradnja centra kod Lećevice "težak" 70 milijuna eura.



Mladi Vukorepa bez natječaja je dobio posao na mjestu stručnog suradnika za financijsko upravljanje u Odjelu za ekonomsko-financijske poslove.



Njegove radne uspjehe svi hvale, no u ovom transferu možda je bitnije to što je imao odlične rezultate i kao nositelj HDZ-ove liste na Brdima tijekom nedavnih kotarskih izbora.