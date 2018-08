Dolis o kupalištu: Napokon plaža kakvu Split zaslužuje

Dana 8. kolovoza 2018. godine na internetskom izdanju Vaše dnevne novine objavili ste članak pod naslovom "Ostaju li Splićani bez svojih plaža? Prizor s omiljenog kupališta jako uzrujao građane: "Sve su uništili, ovo je horor! Nije ni čudo da sve više svita kupa izvan grada."



Čitajući navedeni članak, iz istog je razvidno da je sastavljen vrlo pristrano, iznoseći samo jednu stranu priče, i to od pomno biranih osoba. Naime, u navedenom članku se pozivate na izvor iz Facebook grupe "Split i oko Splita", a koja Facebook grupa je zatvorenog tipa, što znači, da biste išta mogli vidjeti u istoj, morate biti odobreni od strane administratora.



Pozivajući se na zatvorenu Facebook grupu uopće je upitno radi li se o pravim profilima, te koji su to profili, imenom i prezimenom.



Takav način novinarstva je vrlo neprofesionalan s obzirom da je općepoznato da pravo, profesionalno novinarstvo mora biti objektivno, te iznijeti obje strane priče, a što ovdje nije slučaj. Vašim člankom moja stranka je oklevetana na najgrublji način brojnim neistinama, te joj je nanesena znatna materijalna šteta. Kao prvo, moja stranka ima valjane sve koncesije, te sva potrebna odobrenja, dakle sve je u skladu sa zakonom i to je jedna nesporna činjenica.



Drugo za navesti je da ista koristi tek 22% kapaciteta plaže za ležaljke, a ima pravo na 30%, dakle manje nego što ima dopuštenje.



Nadalje, nakon dugo vremena jedna splitska plaža je dobila ruho kakvo zaslužuje, dakle sve je uredno, čisto, nude se brojni sadržaji, te zaključno ako sve više i više ljudi pohodi na istu, a što i Vi u svojim člancima često navodite, stoga je logično da su ljudi zadovoljni.



S poštovanjem, punomoćnik tvrtke Dolis d.o.o.



odvjetnik Ivan Topić