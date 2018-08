Most: Ako Split želi Marjan, morat će masno platiti...

Most nezavisnih lista upozorio je jučer priopćenjem kako novi Zakon o šumama, koji je na snazi od početka kolovoza, nije uvažio izjave ni težnje upućene iz Splita, nego je Gradu podmuklo nametnuta obaveza da je, ako zatraži gospodarenje Marjanom, dužan od države preuzeti sve troškove i obaveze koje su do sada trebale obavljati Hrvatske šume.



– Kroz naknadu ili parafiskalni namet tijekom zadnjih 28 godina poslovni subjekti koji rade na području Splita uplatili su državi i Hrvatskim šumama više od 130 milijuna kuna, a da u Marjan nisu uložili ni lipe. Zastupali smo ideju da Hrvatske šume ulažu sredstva i ljude u šumarske radove, obnovu šume, njezin uzgoj, a Javna ustanova bi u ime i za račun Grada Splita upravljala zaštićenim područjem, nadzirala obavljanje šumarskih radova Hrvatskih šuma, brinula se o njegovoj promociji, edukaciji i zaštiti. No, to nije prošlo – požalili su se iz Mosta i podsjetili na to kako "još ni jedan zaključak koje je Gradsko vijeće donijelo na tematskoj sjednici u travnju još nije proveden".



– Situacija s plažama, šumom i prometom na Marjanu sve je gora, što je samo još jedan dokaz da grad ne funkcionira. Pozivamo gradonačelnika i gradsku vlast da se trgnu i da bolje i više rade na zaštiti Marjana, koji je simbol Splita i države i zajedno s povijesnom gradskom jezgrom magnet je za turiste, oaza mira i pluća grada za građane Splita – poručili su iz Mosta nezavisnih lista.