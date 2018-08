Popričali smo s 'ubacivačima' koji hvataju turiste, otkrili su nam što splitski gosti najviše vole i što im najlakše 'uvale': Takve ništa ne vraća u život

Svi oni koji su ljetovanje odlučili provesti u gradu podno Marjana, osim kupanja i sunčanja imaju još pregršt sadržaja na raspolaganju. Mogućnosti ima za sve uzraste. Nude se izleti brodom, poludnevne i cjelodnevne ture, vožnja podmornicom, razni restorani i kafići, bogata gastronomska ponuda, rikše i mini taksiji na otvorenom i još puno toga... Zaista, nema čega nema.



Posljednjih godina ponuda se "podebljala" i za mlađu populaciju, koja se želi dobro zabaviti u noćnim izlascima. Tu nastupaju hostese i "ubacivači" koji su zaduženi da im i noćni provodi budu nezaboravni. Odnosno zaboravni, jer se sve svodi na velike količine alkohola po prividno niskoj cijeni. Što je najtraženije i koliko koji sadržaj košta, doznali smo od lokalnih prodavača i "ubacivača".



- Imamo izlete s polupodmornicom koji traju po 45 minuta i isplovljavamo u svaku punu uru od 10 do 22 sata. Cijena je 100 kuna po osobi, a za grupe je svaka četvrta karta gratis. Za osam osoba je 600 kuna, a za punu turu, dakle za 12 ljudi, što je maksimalno koliko u polupodmornicu može stati, je 900 kuna.



Iziđemo iz luke malo brže, jer je more tamo mutno i onda vozimo do Vile Dalmacije. Najčešći su nam Francuzi, nekim danima bude i puno Poljaka. Ovisi od dana do dana, ali Francuzi su najbrojniji, i to obitelji - za početak kazuje Rino Župa, koji već nekoliko godina radi na istom štandu na rivi pa je dobro upoznat s onim što turisti najviše vole.



- Najbolje idu poludnevne ture i cjelodnevne ture s gliserima. Svi imaju istu ponudu i cijena im je ista, samo neki ubace i ručak. Poludnevna tura koja traje od 9 i pol do 14 sati ide u Plavu lagunu i Trogir i ona je među najpopularnijim turama, a druga koja se najbolje prodaje je cjelodnevna tura do Modre špilje, koja je top destinacija svim gostima i u sklopu čega vide i Hvar i Čiovo te imaju panoramski izlet do Paklenih otoka i ostalih otoka u blizini Biševa i Modre špilje - otkriva koji su izleti i ture najpopularniji među turistima koji odsjedaju u Splitu.



Cjelodnevna tura s gliserom je 125 eura po osobi, poludnevna s ručkom je 75 eura a bez ručka 65.



Brodovi inače imaju skipera, hladnjak, Bluetooth za puštanje svoje glazbe, Wi-Fi, a neki čak i male tuševe na brodu i slične sadržaje.

Ture s gliserom, kaže Rino, imaju skoro sve agencije u Splitu i sve prodaju izvrsno, a mladom prodavaču vožnje polupodmornicom za razliku od ostalih je ovogodišnja sezona, barem njezin prvi dio, gori nego lani.



- Svibanj i lipanj su nam bili gori nego prošlih ljeta. Je li zbog Svjetskog nogometnog prvenstva ili zato što na vrijeme nismo dobili štandove, ne znam - dodaje.



Među izletima je poprilično popularan i jet-ski safari, koji smo pronašli na susjednom štandu. Tura traje dva sata, i ide se četiri puta na dan. Gost koji iznajmi jet-ski vozi iza vodiča koji je također na jet-skiju do Čiova, gdje se u jednoj uvali napravi pauza od 40 minuta kako bi se turisti okupali i ronili s maskama. Cijena za jednu osobu je 130 eura, a za dvije osobe na jednom jet-skiju je sve zajedno 170 eura.



- Jako smo popularni među mladim turistima. Mislim da smo jedini u gradu i zadovoljni smo s dosadašnjim prometom i interesom. Sezona nam je bolja nego lanjska - kaže nam cura s jet-ski štanda, koja prodaje i izlete u Modru špilju gliserima. Cijena se razlikuje ovisno o tome je li se iznajmi plastični gliser, gumenjak ili gliser više klase. Raspon cijena je od 110 eura po osobi do 125 eura i više.



Ljeti se ispred većine restorana ili kafića mogu vidjeti i hostese za restorane i barove.



Ispred restorana "Tavola" u staroj gradskoj jezgri potencijalne goste srdačno dočekuje Dora.



- Pokažem im što imamo u ponudi i pozovem da jedu kod nas. Najviše turista bude oko 20 sati, kada se ide na večeru. Riba i burgeri, to je ono što im je najdraže - kazuje Dora.



Sličnu stvar rade i mlada Ana i Josip, koji su "ubacivači" za noćne ture gradom, odnosno izlazak u noćnim barovima i klubovima.



- U ponudi imamo jedan bar i dva noćna kluba te doručak u Fife za 25 eura. Ja samo ubacujem, a kolega predvodi izlazak. Nalazimo se u 22 sata tu na dnu Marmontove, prvo idemo u "Blue eyesa" na piće, onda u "Velveta" na još jedno, koje im je, kao i prvo, besplatno, te potom u "Centrala"- otkriva nam Ana čari ovog dijela turističke ponude.



Turisti biraju dokad žele ostati, u Centrala sve plaćaju sami, a ujutro nakon velikih količina alkohola se u kultnog Fife idu najesti.



- Najviše nas angažiraju Francuzi, Amerikanci, Šveđani i Norvežani - dodaje hostesa Ana, koja priznaje da za ovakvim turama ima jako puno interesa među strancima.

I Josip, koji je ubacivač za caffe bar "Inbox", a potom i klub "Tropic", kaže da porazgovara s više od 300 stranaca dnevno.



- Nudim im Crozzies pub crawl, što je ustvari 100 minuta otvoreni šank u Inboxu po cijeni od 120 kuna za žene i 150 kuna za muškarce. Polovica od tih 300 s kojima razgovaram me odmah odbije, 50 ljudi kaže da ide doma taj dan, a od preostalih 100 ako 10 dođe - ja sam sretan. Piju što žele i koliko žele u tih 100 minuta, a potom imaju besplatne "šutere" cijelu večer. Za kraj se ide u "Tropica", gdje piće plaćaju sami - prepričava nam Josip i dodaje da im je u cijenu uključena i besplatna pizza.



To je valjda da dođu sebi, pitamo ga.



- Ne vraća takve ništa u život - smije se i dodaje:



- Ima onih što se zgaze, a i onih koji budu OK i pristojni. Ne treba njima pomagati, a ni usmjeravati ih. Znaju oni jako dobro što im je činiti za šankom - šaljivo će Josip.



"Crozzies pub crawl", osim otvorenog šanka, svaku večer organizira druge teme. Ponedjeljak je rezerviran za zabavu pod maskama, utorak svi moraju doći u bijelom, u srijedu je Baywatch havajska večer, četvrtak večer glitera, petak večer semafora, gdje se svatko oblači u zelenu ukoliko je singl, žutu boju ako nije definirano i u crveno ako je zauzet... Subota je u znaku reggaea, a nedjelja rezervirana za retro večer.