Spinčićevu ulicu ne bi odčepio ni klistir: pred bolničkim ulazom vlada nesnosna gužva, a vožnja duga nekoliko stotina metara zna potrajati i dvadesetak minuta

U Splitu postoji mnoštvo prometnica koje su od vitalnog značenja za normalno funkcioniranje grada, a svojom propusnošću ne da ne zadovoljavaju uvjete života u gradu, nego ne udovoljavaju ni uvjetima života na selu.



Jedna od tih prometnica je i Spinčićeva ulica, koja se proteže od raskrižja s Poljičkom (križanje kod KBC-a Split) pa do ispod helidroma. E, ta prometnica je "čep" koji ne bi odčepilo ni sredstvo za čišćenje prije kolonoskopije.



Gužve se posebice, iz oba smjera (Firula i Poljičke), stvaraju u zimskim mjesecima, odnosno negdje od listopada pa sve do početka ljeta, kada su "svi u gradu" i kada na gradskim prometnicama ima "gomila" auta, ali nije puno bolje ni ljeti, kada navale turisti na Zentu i Firule.



Poseban problem ove prometnice je iz smjera Firula "prema gore", odnosno prema glavnoj kapiji KBC-a Split. Putnik namjernik koji se slučajno nađe sa svojim automobilom pokraj Bobanovih dvora i koji želi doći do raskrižja s Poljičkom, nerijetko na to putovanje od nekoliko stotina metara može izgubiti i 20-ak minuta.



I nije problem u tome što "putovanje" traje 20-ak minuta, ali bi mogao biti problem kada u koloni na mjestu stoji vozilo Hitne pomoći, koje pokušava što prije dovesti nekog pacijenta do obližnje Hitne pomoći, ali se nađe u krkljancu Spinčićeve. Kako postoji samo jedan trak "prema gore", odnosno "prema dolje", često se i vozilu Hitne pomoći nemoguće probiti do kapije KBC-a Split.



S druge strane, od Poljičke ceste "prema dolje" postoji odmah čep ispred zgrade Lazarica. Tamo uz cestu, svakodnevno raznorazna dostavna, ali i osobna vozila parkiraju "na minutu" i na taj način dva traka "sužavaju" u jedan, koji skreće prema KBC-u Split, dakle onemogućavaju protočnost prometa prema Firulama, odnosno Bobanovim dvorima.



I nije tu kraj cijeloj muci u Spinčićevoj.



Kraj je u neposrednoj blizini helidroma, gdje se na nogostupe i samu prometnicu parkira tko god stigne. Na taj način se ponovno sužavaju dva prometna traka, tako da se vozilo Hitne pomoći ili vatrogasaca teško probija do Spinčićeve koja ide ispod restorana "Kadena".



Posebna priča je stanje dijela kolnika u Spinčićevoj, i to na križanju sa samom Poljičkom i 50-ak metara niže na pješačkom prijelazu pokraj bolnice na Firulama. Na jednom i drugom mjestu pojavile su se velike rupe u asfaltu, i to ne prvi put. Rupe su posebno opasne za motocikliste koji se nerijetko velikim brzinama zalijeću od tunela u Dubrovačkoj prema jugu.



Gužvu u Spinčićevoj ulici jedino bi mogao razriješiti još jedan prometni trak, i to u smjeru jug-sjever (od Firula prema KBC-u Firule), a on bi se mogao dobiti kada bi se prema istoku pomaknuo postojeći nogostup i na njegovo mjesto napravio jedan prometni trak. Isti nogostup bi se mogao dobiti "uzimanjem" dijela bolničkog terena koji se nalazi uz postojeći nogostup.