U 'Prometu' ogorčeni zbog nove prometne regulacije do Trajektne luke: Stanje na terenu je poražavajuće, autobusi u Splitu trenutno voze bez ikakvog reda!

Ivan Barišić, povjerenik Sindikat hrvatskog vozača u tvrtki Promet ne dijeli oduševljenje s gradskim čelnicima zbog nove prometne regulacije Zvonimirovom ulicom prema Gradskoj luci, dapače, smatra kako je stanje na terenu poražavajuće.



Prvi dan nove prometne regulacije: gradske vlasti tvrde da je protočnost bolja, Zagrebačka i Zvonimirova i dalje 'stenju'; Evo kako je to izgledalo jutros



- Dovoljno je reći kako je autubusu kojem je od stanice na Sukoišanskoj do one na Pojišanskoj inače trebalo 10 minuta, danas su preko luke vozili punih 40 minuta. Vozač na liniji br. 3 od Lovrinca do Brda trebalo je punih sat vremena, što je kašnjenje već u jednom smjeru jer bi nakon 45 minuta trebao krenuti natrag. Trenutno javni autobusni prijevoz u Splitu vozi u potpunosti bez reda vožnje - kazao nam je Barišić.