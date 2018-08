Kaos u splitskoj jezgri: dostavno vozilo zabilo se u ženu! Pravo je čudo što dosad nitko nije ozbiljnije stradao, kontrole nema, roba se dostavlja kad god nekome zafale 'dvi gajbe pive'

Facebook stranica "Dnevna doza splitskog nereda" objavila je video s nadzorne kamere koja je snimila trenutak kad je prekrcano dostavno vozilo udarilo žensku osobu koja je iznosila reklamni pano u ulici iza Peškarije.



Pravo je čudo što nitko već i dosad nije ozbiljnije stradao jer, usprkos satnici koja je jasno utvrđena kad se mogu obavljati dostave za ugostiteljske objekte unutar Dioklecijanove palače, to se uopće ne poštuje. Dostava se doslovno obavlja kad god nekome zafale "dvi gajbe pive", od ranog jutra do kasno navečer.



Prvi komunalac Grada Damir Babić uoči ljeta na jednoj tribini priznao je kako se uopće ne obavlja kontrola električnih vozila koja voze unutar povijesne jezge usprkos postojećim zabranama. Tad je bio najavio i kako se radi na tekstu natječaja za koncesionare koji bi u centru grada obavljali uslugu dostave i svi izgledali identično. No raspisivanje natječaja još nismo dočekali...