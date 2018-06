Osnovao je splitski odjel kardijalne kirurgije, a sada ga tjeraju: 'Zadužio sam ovaj grad i samo tražim da mi daju priliku da otkupim stan, ne moraju mi ništa pokloniti'

lead

Dr. Dujomir Marasović:

'Grad je dao na korištenje stanove mnogim liječnicima iz KBC-a Split koji su ih poslije otkupili iako se ničim, za razliku od dr. Letice, nisu dokazali'

Ovo je tužna priča o tome kako se Grad Split odužuje ljudima koji su ga zadužili svojim radom i koji su se u Split doselili kako bi grad podno Marjana postao bolji, konkurentniji i kako bi stanovnici toga grada u njemu bolje živjeli.



Ovo je priča o slučaju prim. dr. Dalibora Letice, specijalista opće i kardijalne kirurgije, koji je još 2007. godine, na nagovor tadašnjeg ravnatelja KBC-a Split prof. dr. Dujomira Marasovića, došao raditi u Split iz privatne Specijalne bolnice za kardiovaskularne bolesti "Magdalena", koja se nalazi u Krapini. Jedan od uvjeta bio je da mu se na korištenje da gradski stan, kako bi negdje mogao živjeti s obitelji. Stan mu je dan na korištenje i sada, kada je dr. Letica otišao u mirovinu, taj isti Grad Split, koji mu je dao stan, tjera ga iz njega.



– Radio sam u sigurnosti privatne bolnice "Magdalena" i bilo mi je iznimno dobro. Negdje 2006. godine u Zagreb je iz Splita došao prof. dr. Dujomir Marasović i sastao se sa mnom. Na tom sastanku mi je rekao kako želi da ja dođem u Split i da u Splitu on i ja osnujemo odjel za kardijalnu kirurgiju. Naravno, malo sam se premišljao, jer nije baš s 55 godina života lako napuštati ustaljeni posao i otići u nepoznato. No, kako je ravnatelj Marasović bio uporan i kako mi je rekao da se on bez mene ne vraća u Split, nakon nekoliko naših sastanaka pristao sam na to. Dao sam otkaz u "Magdaleni" i s obitelji sam se preselio u Split, kako bi splitska bolnica dobila ono što nije imala – kazuje dr. Letica.



Krenuli od nule



Proces osnivanja Kardijalne kirurgije počeo je od nule.



– U Split sam doveo i tim ljudi s kojima sam htio raditi, odnosno kojima sam vjerovao. Tako je iz Švicarske u Split došao bračni par (supruga viša medicinska sestra i suprug perfuzionist) koji je sa mnom počeo raditi u KBC-u Split. Morate znati da su svi stanovnici Splita i županije, pa i Dalmacije, do tada odlazili u Zagreb na operacije srca. Radilo se o barem tisuću operacija godišnje. Osnivanjem Kardijalne kirurgije počeli smo s operiranjem i do mog odlaska u mirovinu obavljali smo godišnje oko 450 operacijskih zahvata – kazuje dr. Letica.



Naš sugovornik je otišao u mirovinu 1. ožujka 2017. godine, no KBC Split mu je produljio radni odnos za još dva puta po šest

mjeseci na pola radnog vremena.



– I tako moji problemi počinju 12. lipnja ove godine, kada mi se iz Grada Splita javlja izvjesna gospođa Bogdanović, koja je očito činovnica u Gradu Splitu. Obavještava me preko mobitela da se moram iz tog stana od 60 četvornih metara na Žnjanu iseliti sa svojom obitelji do 15. lipnja, dakle za tri dana. Bio sam šokiran i rekao sam joj da je to nemoguće jer da u stanu živim već 11 godina i da nije moguće u tri dana iseliti cijeli stan. Nakon toga mi je ona rekla da je krajnji rok 15. srpnja ove godine, što je za mene također neprihvatljivo – kazuje dr. Letica.



On je ugovor s Gradom o korištenju tog stana imao do 15. lipnja ove godine, ali je već u ožujku 2018. dao Gradu sve papire za produljenje boravka u stanu.



– Dao sam te papire, bez potvrde o zapošljavanju, jer sam u mirovini. Rekli su mi kako još ne postoji pravilnik o otkupu stanova i da bi taj pravilnik trebao biti donesen tijekom ovog ljeta. Zbog toga sam tražio samo produljenje boravka – kazuje dr. Letica.



Krajnje nepošteno



Naš sugovornik smatra da je ovakvo ponašanje Grada Splita prema njemu krajnje nekorektno.



– Znam da su neki moji kolege otkupili stanove koji su im dani na korištenje kada su se iz ostalih krajeva Hrvatske preselili u Split kako bi radili u splitskom KBC-u. Zbog čega se Grad ovako ponaša prema meni, ne znam. Zadužio sam ovaj Grad i ne tražim da mi se nešto pokloni, nego samo tražim da mi se omogući otkup toga stana, kao i drugima. Ako ništa drugo, zbog moga dolaska u KBC Split, splitska bolnica je u ovih 11 godina obavila više od 3500 operacija na srcu koje inače ne bi bile obavljene i svi bi ti pacijenti morali ići u Zagreb na operativne zahvate. Spašene su tisuće ljudskih života, od kojih mnogi ne bi bili spašeni da nije bilo kardijalne kirurgije u Splitu. Na kraju krajeva, i sadašnji šef Kardijalne kirurgije dr. Kristijan Bulat je u Split došao na moj nagovor, jer je prije toga radio u "Magdaleni" kao i ja, gdje je bio moj učenik, a ja njegov mentor. Mislim da nisam zaslužio ovakav odnos grada koji sam zavolio. Na kraju krajeva, ako sam ja otišao u mirovinu, u mirovinu nije otišlo moje znanje i moja poznanstva, te i danas još uvijek mogu biti od pomoći KBC-u Split – zaključuje prim. dr. Dalibor Letica.



Da je ovakav razvoj situacije nepošten i sramotan, mišljenja je i prof. dr. Dujomir Marasović, bivši ravnatelj splitskoga KBC-a, koji je u Split i doveo dr. Leticu.



– Dalibor Letica je u to vrijeme, kada je došao u Split, a i danas je, bio jedan od najboljih kardijalnih kirurga koje je Hrvatska imala. Cjelokupno svoje znanje i umijeće svojih prstiju stavio je na raspolaganje splitskoj bolnici. Ja sam ga dobio na lokalpatriotizam i da on nije došao u Split, splitski KBC ne bi mogao osnovati Kardijalnu kirurgiju. Molio sam u Gradu da se čovjeku da stan na korištenje, kako bi imao gdje živjeti, jer u protivnom ne bi mogao doći raditi kod nas. Stan je dobio na korištenje, a potiho se govorilo kako bi ga mogao i otkupiti kada za to dođe vrijeme. Naravno, nitko dr. Letici nije mogao jamčiti da će do otkupa i doći – kazuje dr. Dujomir Marasović.



Pravo na otkup



Naš sugovornik misli da je dr. Letica posljednja osoba prema kojoj bi se Grad trebao ovako maćehinski ponašati.



– Grad je dao na korištenje stanove mnogim liječnicima iz KBC-a Split koji su ih poslije otkupili. Neki od tih liječnika nikada nisu trebali dobiti stan od Grada, kao ni pravo na otkup, jer se ničim, za razliku od dr. Letice, nisu dokazali. Ni u radu, ni u stručnom smislu, a ni u ljudskosti. Gdje bi taj čovjek sada, nakon 11 godina života u Splitu, trebao otići? Ovo je sramota za Grad i ništa drugo – zaključuje prof. dr. Dujomir Marasović.