Split u strahu od naoružane pljačkašice: u samo sedam dana 'popeglala' dvije benzinske stanice, policija intenzivno traga za maskiranom djevojkom

U samo sedam dana policiji zasad nepoznata ženska osoba orobila je uz prijetnju oružjem dvije benzinske crpke u Splitu.

Iako to, naravno, službeno ne žele potvrditi, izgleda da se radi o istoj pljačkašici s obzirom na "modus operandi".



Dakle, u oba slučaja razbojnica je upala u ranim jutarnjim satima maskirana i naoružana pištoljem, znajući da tada nema gotovo nikoga na crpkama osim djelatnika. U prvoj pljački 15. lipnja došla je oko 3.30 na Ininu postaju u Pojišanskoj ulici, držeći u ruci oružje, a na glavi je imala dio odjeće kao masku. Zaprijetila je djelatniku koji joj je, ne riskirajući ništa, dao oko pet tisuća kuna utrška pa je pobjegla.



Sedam dana kasnije, 22. lipnja, opet se odlučila za razbojstvo, i to opet na Ininoj crpki, ovaj put u Ulici Stjepana Držislava. Došla je pješice na postaju oko 5.30, glava joj je također bila zamotana komadom odjeće. S vrata je, držeći u ruci pištolj, zaprijetila 22-godišnjem djelatniku da joj preda novac, što je ovaj i napravio. Uzela je novac i odšetala.



Prema riječima tog djelatnika, najvjerojatnije se radi o ženi mlađoj od 30 godina, kojoj očito ne smeta to što obje crpke imaju videonadzor te su njezine pljačke i snimljene. Policijski istražitelji su izuzeli snimljeni materijal iz oba razbojništva i detaljno ga proučavaju, pokušavajući pronaći nekakav detalj koji bi ih odveo do počiniteljice, ali zasad još uvijek nisu uspjeli sa sigurnošću identificirati o kome se radi te je drska pljačkašica još uvijek na slobodi.