Bezobrazni vlasnik BMW-a uzrujao stanovnike splitskog Varoša: danima drži svoj terenac na parkiralištu, a ne plaća ni lipe, čak ga ni kazne nisu pokolebale u tom komodu

Koliko kazni prometni redari trebaju ostaviti na jednom automobilu da bi ga se udaljilo s parkirališta na Kragićevoj poljani?



Upitala se to naša čitateljica, ljutita kao i većina stanovnika toga dijela Velog Varoša, koji i u doba godine kada nema turista u apartmanima muku muči s nedostatkom prostora za smještaj automobila. Vlasnik već danima drži svoje vozilo, BMW-ov "terenac", na parkiralištu na kojem i inače vlada nimalo ugodna atmosfera.



Problem je što se ostavljanje vozila na vrhu Plinarske ulice ne naplaćuje tijekom noći, pa automobile besplatno može parkirati tko god želi, nauštrb stanara okolnih kuća i zgrada koji nemaju gdje zbrinuti svoja prijevozna sredstva. A kada netko danima bezobrazno ne pomiče svoje auto, a ni ne plaća parkiranje – o čemu svjedoči najmanje osam kazni ostavljenih ispod brisača – to im dodatno kida živce.



Nesavjesno ponašanje ovog vozača onemogućava stanovnicima Velog Varoša da oni svoje automobile parkiraju i za to "Split parkingu" plate određeni iznos, i to na način da kupe mjesečnu kartu i na taj način kako-tako riješe svoj problem