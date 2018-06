Drama zbog proslave Dana antifašističke borbe: u Splitu će se održati čak tri proslave, a sve je počelo kad je Opara pokušao ispraviti nepravdu prema braniteljskim udrugama

Kad su već u našoj državi zadnjih godina popularna barem dupla obilježavanja važnih povijesnih događaja, prava bi "šteta" bila da se i Split nije priključio tom trendu.

Tako ove godine imamo ne dvije nego čak tri proslave Dana antifašističke borbe - jednu koju organizira Grad Split i Splitsko-damatinska županija čiji se prigodni program održao u četvrtak u Muzeju grada Splita, drugu u organizaciji Društva antifašističkih boraca Hrvatske koja će se održati u petak u 10 sati u hotelu Bellevue i treću koju organiziraju lijeve stranke - SDP, Nova ljevica, Hrvatski laburisti, SRP i Radnička fronta, a obilježit će se također sutra i to okupljanjem na dnu Ulice kneza Višeslava (ex Partizanske ulice) odakle će sudionici prošetati do bivšeg zatvora na tvrđavi Gripe.



Do ovakvog raskola došlo je zbog protokola obilježavanja proslave u organizaciji Grada i Županije jer je gradonačelnik Andro Krstulović Opara držao neprimjerenim dozvoliti govor samo jednoj udruzi, u ovom slučaju VEDRA-i smatrajući kako je takva praksa na službenoj svečanosti nepravedna prema drugim udrugama.



- U Splitu i Županiji ima 50-ak udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Davati ekskluzivitet jednoj od tih 50 znači da ovih preostalih 49 nisu antifašisti. Ja to dopustiti neću. Da se dopustilo govoriti bilo kojoj udruzi osim službenih govornika a to je Udruga antifašističkih boraca koji su pozvani, bilo bi nepravedno - istaknuo je gradonačelnik i dodao kako im je to sve i kazao, ali je kasnije pročitao u novinama interpretacije tih ljudi koji su ga uvrstili u "licemjerne antifašiste".



- Ja im to zamjeram i smatram to žalosnim, jer sam kao ponosni saborski zastupnik digao ruku za takav Ustav, i bio suradnik Janka Bobetka koji je bio u šumi Brezovica 22. lipnja. On je tada kao mladić pokazao što je borba za antifašizam, a svojim je djelovanjem u Domovinskom ratu pokazao svu integralnost hrvatske težnje za slobodom i borbe protiv zla. Zato sam i pozdravio branitelje-pobjednike u Domovinskom i Drugom svjetskom ratu - podvukao je poteštat.



U svom je prigodnom govoru citirao izvorišne osnove Ustava iz 1990. godine koje je napisao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u kojima se antifašizam navodi kao jedan od polazišnih temelja hrvatske državnosti.



- Žalosno je što nikoga od njih nije bilo na otkrivanju spomen ploče židovske zajednice prije 10-ak dana, što smatram vrlo znakovitim - kazao je Krstulović Opara.



Župan Blaženko Boban je u svom govoru istaknuo kako su ljudi 1940. i 1941. godine sa srcem oslobađali svoj prostor ne znajući što će politika donijeti u kasnijim godinama.



- Da su znali, vjerojatno ne bi bilo '90-te kada su opet krenuli braniti svoje. Uvijek sam volio zbrajanje i množenje više od dijeljenja i oduzimanja. Zbrajajmo se i množimo kako neka nova generacija ne bi morala opet sa srcem morala braniti svoj prostor - zaključio je župan.

Polaganje vijenaca na Lovrincu Prigodnom programu u Muzeju grada Splita koji je organizirao Grad i Županija prethodilo je polaganje vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac i to na kosturnici na spomen borcima NOB-e, groblju branitelja Domovinskog rata, na Središnjem križu te na Spomen ploči poginulim Bošnjacima-muslimanima braniteljima u Domovinskom ratu.



Potom su položeni aranžmani na spomeniku zatvaranim, prognanim, mučenim i strijeljanim iispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije.