Razgovarali smo s turistima u centru Splita, evo što im se sviđa i što nam zamjeraju, a oni koji su već posjetili grad pod Marjanom istaknuli su jednu znakovitu promjenu

Mlada dama u kratkoj haljinici, koja je upravo prozujala pored nas, donijela nam je miris friško oprane i neosušene kose.



Tek koju sekundu poslije, gospođa sa slamnatim šeširom u nosnicama nam je ostavila još uvijek intenzivan miris kokosa iz mlijeka za sunčanje. Ljeto je u Splitu. Iako kalendarski stiže tek danas oko 11 sati, centar grada je već tjednima poput mravinjaka, bilo da su u pitanju jutarnji sati kad ga zakrče turisti s kruzera, ili predvečer kad se dotjereni furešti razmile kalama u potrazi za večerom i čašom dobrog vina.



Na skalinama Peristila, koje će kroz najviše pola sata postati mini pozornica pjevaču s akustičnom gitarom, susrećemo Andreu iz Austrije. Konobar joj upravo poslužuje veliku s mlijekom.



’Dvorac je prekrasan’

- Jedino što mi se ne sviđa u Splitu je račun za ovu kavu, nisam je nikad u Hrvatskoj platila 29 kuna - čudi se Austrijanka, a mi se teškom mukom suzdržavamo da je priupitamo koliko bi istu takvu platila na bečkom Stephansplatzu.



- Obožavam arhitekturu Dioklecijanove palače, a dolazak iz podrumskog dijela na ovaj trg je nešto fascinantno. Moram primjetiti da je 2011., kad sam posljednji put bila u Splitu, sve bilo puno opuštenije, manje turista i restorana, ali jasno mi je da sve više ljudi želi posjetiti ovaj vrijedan spomenik - kazala nam je Andrea, koja će idućih 10 dana provesti u Vrboskoj na Hvaru, gdje će zasigurno pronaći željeni mir.



Obitelj iz Indije u Europu je stigla kako bi posjetili sina koji radi u Njemačkoj, a uz naš grad na popisu su im Zadar i Dubrovnik.



- Jako nam se sviđa stara jezgra, dvorac je prekrasan. Sve je čisto i lijepo. Živim u Münchenu pa sam od kolega na poslu čuo jako puno lijepih riječi o vašoj državi - kazao nam je Rahul, kojem pod Marjanom najveći problem predstavlja prehrana jer su vegetarijanci, no dali smo im nekoliko prijedloga pa vjerujemo da neće ostati gladni.



Na Pjaci su restorani redom puni, mjesta ne bi bilo ni za rodbinu vlasnika. Susrećemo skupinu mladih Španjolki, među koje se ugurao i jedan momčić. Zajedno studiraju, a uspješan završetak prve godine odlučili su proslaviti putovanjem. Veseli su i bez nekog posebnog plana, što i priliči njihovim godinama.



Pitamo ih gdje će gledati utakmicu svojih Furija, koja je za koji minut trebala početi, no to ovu ekipu ne zanima... idu oni u provod.



Spuštamo se na Rivu, gdje je situacija s kafićima opasno eskalirala, pa iz dana u dan narastu nove masline ili se dopreme novi glomazni kauči. Ususret nam ide par iz Azije, on s fotoaparatom oko ramena, ona sprema za poziranje koliko god bude trebalo.



’Svi su nasmiješeni’



- Stigli smo tek prije par sati i oduševljeni smo kako je Split opušten grad, svi su nasmiješeni - veli nam Mable iz Hong Konga.



- I romantičan, posebno maloprije uz more dok je zalazilo sunce - dodaje Thomas.



- Rezervirali smo večeru u jednom lijepom restoranu pa ćemo na piće. Sutra idemo na Hvar, dan poslije na vodopade Krke. Nakon Hrvatske još ćemo provesti tjedan dana u Parizu - nabraja nam očito dobro pripremljena Mable, prije nego je pod ruku s dragim nastavila điravat u nekog svom valceru...