Gnjev i divljaštvo na splitskim ulicama: nepoznati vandali u suludom pohodu unakazili Palaču, grad preplavljen 'hejterskim' porukama; Mamić je glavna inspiracija, vrijeđa se i policija, država, HNS...

Bijesni ste na Zdravka Mamića? Ono baš istinski, iz dubine duše?



Znamo kako ćete mu to pokazati. Vjerujte nam, evo točno što će ga razljutiti: Išarajte čitavu staru gradsku jezgru Splita crnim teško perivim sprejem. Odmah, dižite se i krenite.



Jer, odbjegli Mamić veliki je borac za očuvanje kulturnih znamenitosti.



Gospa se u Međugorju više ne mora ukazati, neće ni on u Zagreb na rođendane - ali samo neka mu stoji ponosno UNESCO-va baština.



Da vi njemu vidite lice kad ono pocrveni, poludi i počne vikati jer ste unakazili zaštićene starine zbog kojih turisti oko vrata tegle sve one silne fotoaparate... I to njegovim imenom!



Dobro, primijetili smo da pojedinci teže prihvaćaju ironiju, pa ćemo sad u strahu da nas netko ne doživi doslovno odmah kazati da je takav potez - idiotski.



Kako drugačije opisati počinitelja kulturocida čijih je nejakih ruku djelo kriminal na priloženim fotografijama?



Šarao je pročelja na osam lokacija, standardnim paketom parola - "A.C.A.B.", "Mamiću umri", "mrzin pandure",

"mrzin repku".



Uskoro će za njim tragati policija. Olakotna im je okolnost da su u palači ostali samo poslovni prostori opkoljeni nadzornim kamerama.



Kako doznajemo iz gradske uprave, na teren je odmah izašla policija i komunalne redari. Očekuje se da bi grafiti koji su nagrdili kulturnu baštinu trebali biti uklonjeni sutra ujutro putem ugovorene koncesionarske tvrtke od strane Grada Splita.