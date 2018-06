Hoće li zbog interesa nekoliko Splićana posljedice trpjeti cijela država?! Grad traži izmjene zakona zbog legalizacije gradnje na Marjanu: 'Uz taj presedan mogla bi se otvoriti Pandorina kutija'

Komisija za urbanizam razmatrala je mogućnost legalizacije bespravne gradnje na Marjanu. Predsjednik Ante Čikotić (Most) kaže kako će Grad pokušati tražiti zakonske izmjene.



- Rekao sam predstavnicima iz Grada Splita da ću na dnevni red staviti jedino rješenja koja su utemeljena na zakonu, onda oni nisu mogli staviti nijedno, pa su napravili dopis Ministarstvu da se izmijeni zakon. To je zaključak koji je išao prema gradonačelniku i Gradskom vijeću - objašnjava Čikotić, koji tvrdi kako se nije moglo provući legalizaciju s izmjenama granica park-šume, povećanjem građevinskih zona ili s tradicijskom gradnjom.



Predstavnik bespravnih graditelja Goran Jugović kaže kako nije siguran traži li se izmjena zakona, mišljenje Ministarstva ili tumačenje pojma tradicijske naseobine.



- Razočaran sam što se neki političari ponašaju tako da sa sebe žele skinuti odgovornost. Zašto su ulazili u politiku i svašta obećavali u kampanji ako sada ne žele preuzeti odgovornost? - pita se Jugović, koji naglašava još jednom kako će se ovo pitanje morati jednom riješiti.



Predsjednik Društva arhitekata Split Dragan Žuvela napominje kako su arhitekti pružili otpor legalizaciji koja bi se temeljila na pojmu iz zakona o “tradicijskoj naseobini” jer je to protivno etici struke.



- Ministarstvo graditeljstva koje bi trebalo štititi pravila struke voljno ih je čak zaobići i poduprijeti takvu legalizaciju. No, na ovakav način otvara se Pandorina kutija. Naime, zakon ne razlikuje nezakonito izgrađene vikednice od obiteljskih kuća.



Budu li se tranzicijske gradnje provukle kao tradicijska gradnja, i to na područjima gdje nema koherentne naseobine, već bi se sve što je na Marjanu uključilo, onda će se i u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i ostalim zaštićenim područjima moći primijeniti “splitski poučak” legalizacije kao presedan.



Pa će se vikend naselja ili raštrkane vikendice legalizirati duž zaštićenih područja prirode, što je možda nečija namjera - upozorava Žuvela.



Pokušali smo doznati od zamjenika gradonačelnika Nina Vele, koji je na sjednici zastupao Grad s pročelnicom za urbanizam Brankom Mimicom, kakav je stav Banovine o legalizaciji na Marjanu, ali se nije javio na poziv, niti na SMS poruku.