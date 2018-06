Fantastično arheološko otkriće u Splitu: pogledajte fotografije misterioznog pothodnika koji - ne vodi nigdje

Arheolozi su na lokalitetu Mertojak, u Bračkoj ulici, nedaleko Postaje prometne policije u Splitu pronašli potpuno očuvani, netaknuti pješački pothodnik.



Na zidovima su crteži s prijelaza šezdesetih na sedamdesete godine prošlog stoljeća. Prema prvim informacijama, radi se o simbolima vezanim za ideološka pitanja, ali i sport.



U Hrvatskoj je do sada pronađeno jako malo potpuno izgrađenih, arhitektonski pomno konstruiranih pothodnika, koji su izvan bilo kakve funkcije, što "mertojanski" čini izuzetno vrijednim nalazom. Misterija je i kako je pothodnik opstao tako disfunkcionalan, od svoje gradnje sve do danas.



Posebnost mu je da zapravo ne vodi nigdje. Možete ući, ali na drugi kraj ne možete izići. Obrastao je u zelenilo, a i da ga uspijete srezati – dolazite pred nečiji plastenik.



Već sada, prije završenih znanstvenih ekspertiza postoje pobornici teorije kako se pothodnikom nikad nije moglo prolaziti. No, izgledno je da Grad Split prepoznaje njegov potencijal. Ne vide potrebu za restauracijom. Ostavit će ga u izvornom stanju, na proučavanje budućim naraštajima.



Damir Babić, pročelnik Odjela za komunalne poslove kaže:



– Stavljanje u punu funkciju, odnosno probijanje izlaza na južnu stranu nije u planu Upravnog odjela ove godine. Valja naglasiti da se tu sada nalazi izgrađena urbana ili komunalna infrastruktura na koju bi se isti "vezao".