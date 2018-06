Nakon višemjesečnog kašnjena danas se napokon otvara nova garaža na Sućidru: evo što nezadovoljni građani traže od gradskih vlasti

Zamjenik gradonačelnika Nino Vela smatra da metoda po kojoj se parkirna mjesta rezerviraju po određenoj mjesečnoj cijeni za određen broj stanara nije prihvatljiva za javnu garažu

Stanari Krležine ulice na Sućidru od broja 2 do 26, odnosno njihovi predstavnici, tražit će u četvrtak (danas) od predstavnika Grada Splita obećanje da će donja etaža novog parkirališta, koje se danas svečano otvara, biti garaža u kojoj će 164 korisnika imati rezervirano parkirno mjesto po cijeni od 290 kuna mjesečno.



Također, ne slažu se s odlukom gradske vlasti da za prvu ruku obje etaže budu besplatne za sve, jer takva situacija ne garantira kvalitetno održavanje prostora i sigurnost vozila.



- Već se sada tamo svakakvi ljudi skupljaju, a oštećena je i rasvjeta. Pitamo se tko će održavati objekt kada bude u besplatnom režimu? - zanima Renata Radića, predstavnika stanara Krležine 20 i njegove susjede iz spomenute zgrade.



Prometna regulacija



Osim same namjene ovog parkirališnog objekta, problem im predstavlja i prometna regulacija koja još nije zaživjela na terenu.

- Ulaz na parking s južne strane još nije završen, te ga treba nivelirati, tako da se sada može ući samo sa zapadne strane. Tko na donjoj etaži ne nađe mjesto, da bi došao do gornje etaže mora okružit gotovo dva kilometra preko Velebitske i Vukovarske ulice da bi došao s gornje strane jer je jedan dio Krležine u jednosmjernom režimu - navodi naš sugovornik.



Nastavlja kako su sva 164 mjesta na donjoj etaži već "prodana" između stanara koji su se međusobno dogovorili i usuglasili s njihovim načinom raspodjele, uz veliku pomoć Damira Ćosića Rode, dosadašnjeg predsjednika GK Sućidar.

Upravo on, koji drži da se maksimalno angažirao po tom pitanju, a na kraju nije ni pozvan na svečano otvaranje, poručuje kako se "niko neće kitit Rodinin perjen".



Zamjenik gradonačelnika Nino Vela dao nam je naslutiti kako metoda po kojoj se parkirna mjesta rezerviraju po određenoj mjesečnoj cijeni za određen broj stanara nije prihvatljiva za javnu garažu kao što je ova i ona u Vrazovoj ulici na Visokoj.

- Na taj način ostaje puno praznih mjesta koja se ne mogu popuniti, a s druge strane, ljudi se moraju gužvati za naći mjesto van parkinga - pojašnjava Vela.



Što se tiče prometne regulacije, kazao nam je kako su tehničke službe Grada pripremile novu prometnu regulaciju prema kojoj će promet dijelom Krležine opet postati dvosmjeran nakon otvaranja ovog objekta. Uklonit će se, navodi, privremena prometna regulacija, kao i privremeno parkiralište u Vukovarskoj ulici, dok će ono u Velebitskoj ostati još neko vrijeme.