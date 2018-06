Molitva u Poljudu: ljiljani i suze za jednog od najomiljenijih svetaca u Katoličkoj Crkvi

Spuštajući se u srijedu prema franjevačkom samostanu na Poljudu, na misno slavlje povodom blagdana svetog Ante Padovanskog, većinom smo putem susretali obitelji s djecom. Ipak je sv. Ante prvenstveno zaštitnik male djece, a između ostalog i nerotkinja, siromaha, bolesnih, i možda najzanimljivije, vjernici mu se mole i za pronalazak izgubljenih stvari.



Od ranoga jutra brojni vjernici su pristizali u njegovo veliko svetište kako bi se ispovjedili, zapalili svijeće, ispred njegova kipa ostavili ljiljane koji se vežu uz ovog sveca i simboliziraju čistoću, te su s intimnim željama i molitvama prisustvovali na svetim misama.



Zbog najpoznatije slike svetog Ante, na kojoj u ruci drži malog Isusa i ljiljane, danas smo često imali prilike susretati majke s djetetom u kolicima, pokraj kojeg su polegnuti blagoslovljeni bijeli ljiljani. Takvom slikom najjasnije se prikazuje sve ono što vjernicima predstavlja jedan od najomiljenijih svetaca u Katoličkoj Crkvi.



Je li zbog samog blagdana ili smo samo imali sreće, odmah po dolasku susreli smo mladu obitelj koja tvrdi da je ovo baš njihov dan. Mama Antonija Vojnović, tata Ante i trogodišnji sin Antun, ponosni su što mogu kazati da je baš sv. Ante Padovanski njihov zaštitnik.



- On je naš svetac. Kada smo se moj muž Ante i ja upoznali, smijali smo se kako na isti dan imamo imendan i odmah nam je kombinacija naših imena super zvučala, a kad smo dobili sina, odlučili smo da će to biti i njegov dan. I evo, već tri godine s Antunom dolazimo na Poljud - kazala je presretna mama.



Nije dugo trebalo susresti i još jednoga Antu, koji je načuvši razgovor s obitelji Vojnović, kazao da ga pričekamo kako bi nam nešto pokazao. Nakon kratko vremena naš idući Ante Blažević, vratio se s unukom Antom Burićem.



- Nemamo ista prezimena, al evo, ovaj je dobija ime po meni - priča nam ponosni djed.



Kaže kako je unuka puno učio o djelima njihovog najdražeg sveca.



- Reka sam mu da je moga pričat i s ribama. To mu se najviše svidilo - priča nam dida Ante dok ga ostatak obitelji požuruje da uhvate mjesto.



Premda je kiša počela lijevati netom prije početka procesije oko samostana i misnog slavlja, nije potjerala vjernike, već ih je samo malo stisnula u crkvi i pod kišobranima u uređenom perivoju samostana i klaustru.

Upravo zajedništvo, bilo je glavna poruka britke propovijedi Marina Barišića, splitsko-makarskog nadbiskupa koji je vjernike na dan proslave dragog im sveca, pozvao da “odu malo dalje od redovitih zahtjeva koje upućuju svetom Anti - zdravlje, posao, primanja...”.



- Šteta bi bilo ako volim svoju obitelj, a volim je, da ne pokušam biti malo aktivan i svjedok ovoga: pomoći drugima i posvjedočiti to. Pa vjerujem, drugi će to primijetiti i primijeniti na sebe. Onda ćemo biti nešto drugo - narod života i budućnosti, a to na žalost, nismo. Nismo povezani s izvorom života, želimo ga graditi na drugim temeljima. Tko je povezan s izvorom života i ljubavi, on će znati vrednovati svoj život i život bližnjih.



Još nešto, vidjet će svaki novi život kao novu sliku Božju ili kao gorući grm u kojem se Bog objavljuje. Nismo povezani sa životom i tražimo ga na pogrešan način, pogasili smo i gasimo goruće grmove.



Zato su nam domovi prazni, zato su nam škole prazne, igrališta prazna, i zato je hladnoće, tame i mrtve šutnje previše. I ovo kad čujemo da smo narod bez budućnosti, grubo zvuči, ali stvarnost je tu - kazao je nadbiskup splitsko-makarski te poručio vjernicima da zamole sv. Antu, ali sa svoje strane naprave sve, kako bi doista bili narod budućnosti, a obitelji izraz mjesta u kojem vlada radost života.



- Neka nas na tom putu sveti Ante prati, na našem hodu prema susretu za koji se pripremamo, a geslo mu je “Obitelj, izvor života i radosti”. Pomozi nam s onim svojim geslom: “Neka zašute riječi, a djela progovore” - zaključio je mons. Barišić.