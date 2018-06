'Plavo stablo' nam se vratilo: postavljanje omiljene skulpture privuklo brojne razdragane Splićane, pogledajte kako je bilo na fešti kraj Doma mladih

U večernjim satima na križanju Ulice slobode i Mažuranićevog šetališta u srijedu prekrasna ljetna slika: Splićani s djecom raširili se razdragano travnjakom, a u noćnoj rasvjeti dominira osvijetljeno Plavo stablo.



Skulptura velikog splitskog umjetnika Vaska Lipovca opet je ponuđena građanima, a dobrim vibracijama na fešti koja je to popratila pridonijela je svirka sa pozornice, najprije TBF-a, a potom i glazbenika benda Justina Johnoson'sa.



Svečanosti postavljanja ove atraktivne i svima omiljene skulpture prisustvovali su članovi obitelji Lipovac, poštovatelji njegova djela i prijatelji obitelji, građani, kao i gradonačelnik Andro Krstulović Opara kojemu treba ubrojiti u zasluge što je – makar i dvije godine nakon što je "posječeno“ iz Vukovarske ulice – opet vanka. U svom svojem plavilu i razlistanoj veličini!



- Ovo je najava drugačijeg odnosa prema skulpturi, prema umjetnosti, ali i prema nečem drugome, mjestu koje je izmišljeno za ovo stablo. Dom mladeži je tu, mediji, gradsko križanje, i Plavo stablo koje niče kao želja dobrih ljudi, prijatelja, entuzijasta da se tu i dogodi. Tumačite to kao znak, kao prekretnicu. Vidite veselje ljudi, ono je potvrda da je ovo jedan važan događaj – kazao je gradonačelnik.



Na pitanje novinara hoće li se na splitskim površinama moguće pojaviti još modernih skulptura, čelni čovjek grada, inače odjeven u majicu s logom Plavog stabla, razdragano je potvrdio:



- O, yea, just watch me. Polako. Ovo je nova stranica u vrednovanju tog vrhunskog umjetnika koji se vezuje uz Split, mi idemo ka brendiranju, o tome smo dugo vremena razgovarali. Vi znate da sam ja prije nekoliko godina kao ravnatelj Galerije Ivana Meštrovića organizirao samostalnu Lipovčevu izložbu i da znam to raditi. Lokaciju za Plavo stablo odabrala je Udruga VAL i mi koji znamo to raditi – podvukao jeKrstulović Opara, te potvrdio da razmišlja o lokaciji za stalnu galeriju Lipovčevih djela.



Mario Lipovac, jedan od umjetnikovih sinova i voditelj Udruge VAL je, naravno, bio zadovoljan ovakvim razvojem situacije:



- Ovo Plavo stablo je dio jednog sporazuma, zalog kojim se pokazuje prvi korak, dobra volja, da zajedno sa gradskom upravom dođemo do veće prisutnosti Vaskovih djela u Splitu, brendiranja i izgradnje galerije u kojoj bismo zbrinuli fundus njegovih radova. Ovu lokaciju smo tražili, dogovarali jer prijedloga je bilo puno. Vidjeli ste na društvenim mrežama, od toga da bi neki Plavo stablo otkupili, neki bi ga odnosili u drugi grad, na otok, nemam pojma, svega je bilo. Nešto od svega toga je trebalo izabrat'.



Ovaj prostor sada dobiva novi život, on se mijenja samim time što je Stablo tu došlo, a to nam je bio cilj ispred ateljea u Vukovarskoj, jednako kao i ovdje. Plavo stablo smo mogli predstavit kao jednu skulpturu, naći mu adekvatni prostor, rasvjetu, no mislim da je ono po svom značenju preraslo nešto takvo. Nije ga bilo dvije godine, a falilo je, što je rijetkost. I svi znaju da fali. Četiri godine u Splitu Plavo stablo nije vandalizirano – što je rijetkost. Lokacija nije bilo jednostavno pitanje, no meni je ovo prekrasan prostor – kazao je Mario Lipovac.



Novi prostor za Plavo stablo bila je tema mnogih koji su ga došli vidjet i komentara nije falilo:



- Meni ne samo da je nedostajalo ovo Plavo stablo, već mi nedostaju i ona živa, kao i moderne skulpture na javnim površinama. Mi toga nemamo, što je jezivo, nepojmljivo. U 21. stoljeću mi samo vadimo neke ličnosti iz povijesti a to je naprosto dosadno. Pitam se gdje mladi koji završavaju Akademiju izlažu i što oni misle? Što se tiče Plavog stabla, jedva čekam da počnu slijetati ptice na njega, recimo. To mi je zanimljivo, što će se događati, on je jake boje, uočljiv je i moglo bi stalno nudit' neku novu sliku – kazala nam je splitska autorica Tonka Alujević, a prijatelj obitelji Lipovac, Zdenko Krželj se malo i našalio:



- Vidi se da su ga profesionalno zalijevali i čini mi se da daje mladice gore pri vrhu! Lokacija je idealna, ja ovdje prolazim tri puta dnevno i uvijek će me podsjećati na našega Vaska – veli on.



Najiskrenije su sreću pokazivala djeca koja su se kupila na travnjaku oko Plavog stabla. Jedan mališan je, potpuno opčinjen, gledao u krošnju pa pitao mamu:



- Mogu li ga dotaknuti?