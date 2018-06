Hoće li se Karepovac pretvoriti u gradilište kakvo nije viđeno još od 'rađanja' Splita 3? Evo kakvo rješenje nudi bivši gradonačelnik koji se godinama bavio tim problemom

Koliko mu se god zamjeralo da je za vrijeme mandata gradonačelnika Željka Keruma zažmirio na činjenicu da je novac za sanaciju Karepovca prenamijenjen za izgradnju Zapadne obale, činjenica je da inženjer Jakša Miličić najviše zna o ovom problemu i da se njime najduže sustavno bavi.



Uostalom, i sam je bio poteštat i svjestan je koliko se dugo gradske strukture bezuspješno hvataju u koštac s ovim nedaćama koje su posljednjih godina eskalirale do te mjere da se u Splitu stalno govori o zagađenom zraku i vodi.



– Karepovac je postao tragična zapreka jedinoga mogućeg organiziranog razvoja grada. Jedino se tu Split može urbanistički širiti, pa deponij kakav imamo danas nije samo ekološki, nego i urbanistički problem s obzirom na to da je tako golemo područje još neiskorišteno, a u pretežnom je vlasništvu Grada – ističe Miličić, i poentira da još nije kasno da od Karepovca napravimo veliko stambeno naselje – najveće u Dalmaciji.



Prema njegovu mišljenju, smeće s odlagališta može "nestati" na dva načina: izolacijom i isplinjavanjem ili pretvaranjem zone u vrijednu građevinsku parcelu.



– Isplinjavanje bi trajalo dvije godine. Da bi se provelo trebalo bi iskopati bunare od pedeset metara u punoj dubini odlagališta, a plin bi vani izlazio kroz cijev koja izgara na baklji ili u plinskom motoru – tumači naš sugovornik i dodaje da bi tako "konzervirani" Karepovac trunuo idućih 80 godina kako bi se doveo u stanje iskoristivosti, a ukupna vrijednost cijelog procesa je oko 30 milijuna eura.



Od te bi svote Fond za zaštitu okoliša namirio 40 posto, a Banovina, odnosno građani – 60 posto sredstava. Pretvaranje Karepovca u prostor na kojem bi niknuo novi grad – Split iznad Splita – za Miličića je jednostavnije i bolje rješenje. No, duplo je skuplje – 60 milijuna eura – i primarna sanacija duplo duže traje – četiri godine.



– Sva je dokumentacija prikupljena kako bi se moglo aplicirati na natječaj EU-ovih fondova, s tim da valja naglasiti kako bi Unija u ovom slučaju platila 80 posto troškova – podvlači Miličić i dodaje da bi se na taj način pokrenula građevinska operativa, koja bi vezala uza se desetke tisuća radnika koji bi gradili stanove za prodaju, kojih posljednjih godina u Splitu nedostaje, pa cijene nekretnina rastu u nebo, a vlastiti krov nad glavom mladim ljudima ostaje nešto kao sanak pusti.



Koji su preduvjeti da se ovakvo što i dogodi?

– Gradske službe bi trebale staviti u postupak donošenje dokumenta "Urbanistički plan uređenja zone Karepovac", koji je već izrađen i pripremljen. Na Karepovcu je 300 tisuća četvornih metara otkupljenoga gradskog terena što je izazov za svakog privatnog partnera koji bi s lokalnom upravom ušao u poslovni odnos. Grad u to javno-privatno partnerstvo unosi još i šest milijuna kubičnih komunalnog otpada koji bi se regulirao u skladu sa zakonom, a dio tog "ozdravljenog" materijala vratilo u nasip postupkom kompaktiranja. To je preduvjet da se krene u gradnju novog naselja s pogledom na Kaštelanski zaljev – tumači Miličić.



Prema Miličićevu mišljenju Grad bi u ovakvoj kombinaciji s privatnim partnerom bio na dobitku jer bi uštedio 30 milijuna eura i riješio se Karepovca kao najvećega gradskog ekološkog problema, a sve nekretnine u njegovoj blizini dobile bi na vrijednosti sto posto, jer bi umjesto brda smeća u susjedstvu – imale novo urbano naselje sa svim javnim sadržajima.



Smeće bi se u tom slučaju separiralo i baliralo na novoj lokaciji udaljenoj par kilometara od sadašnjeg odlagališta. Tu bi se, napominje Miličić, proizvodio sintetski plin koji bi izgarao u parnom kotlu i preko parne turbine proizvodio električnu energiju.



– Kapacitet postrojenja bio bi 75 tisuća tona godišnje gorive tvari i tom toplotnom energijom grijali bi se stanovi u novom naselju. Tu privatni partner Grada Splita u ovom velikom poslovnom dealu, može imati itekakav interes. Sve bi ovo o čemu govorim moglo biti realizirano za šest godina – kaže naš sugovornik, naravno, pod uvjetom da lokalna vlast Miličićev projekt, zatvoren u nekoj od gradskih ladica – izvuče na svjetlo dana.



S obzirom na to da HDZ ne može opstati u sedlu bez Kerumovih vijećnika, a Jakša Miličić je ovaj projekt pripremao za Kerumove vladavine i zato bio bogovski plaćen – nije isključeno da će se oko pretvaranja Karepovca u gradilište, kakvo grad nije vidio još od gradnje Splita 3, lomiti koplja. HGS je bacio udicu HDZ-u.



Hoće li se oni na nju i uhvatiti?