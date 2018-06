Andabak ne odustaje od luksuznog hotela na Trsteniku: na 'Kerumovoj' zelenoj površini će niknuti 'Dioklecijan', čeka se dozvola iz Banovine

Ukupno 8000 četvornih metara površina je na Trsteniku, s istočne strane tamošnjeg potoka, na kojoj poduzetnik Jako Andabak namjerava izgraditi hotel kongresnog tipa visoke kategorije, za što je u Banovini u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole.



Čak 30 milijuna eura stajala bi izgradnja i opremanje turističkog objekta, oko 150 ljudi našlo bi posao u hotelu radnog naziva "Dioklecijan", 200 soba i apartmana bi imao kompleks, uz to i kongresni centar s polivalentnim dvoranama, wellnessom i fitnessom, dva restorana te otvoreni i zatvoreni bazen, a 10,5 milijuna eura je bio očekivani godišnji prihod. Tako smo pisali u prosincu davne 2013. godine uz informaciju da je početak gradnje planiran za veljaču 2014. godine, a 2015. godine je u to vrijeme bilo planirano otvaranje Andabakova luksuznog hotela u Trsteničkoj uvali.



Četiri i pol godine poslije i dalje se ništa od ovog nije obistinilo, i dugo se činilo kao i da neće, ali posljednjih dana tvrtka "Imperator Dioklecian" aktivno se vraća u igru, jer je gradska uprava na temelju lani podnesenog zahtjeva aktivirala postupak izdavanja "papira" za izgradnju hotela.



Podsjetimo, zemljište je aktualnom vlasniku prodao Željko Kerum koji prije preuzimanja gradonačelničke dužnosti s tim parcelama na vrlo atraktivnoj lokaciji nije mogao ništa zbog tadašnje prostornoplanske dokumentacije. Hotelijer Andabak je zbog tog projekta tražio od Gradskog vijeća izmjenu GUP-a i detaljnog plana za priobalno područje Trstenik-Radoševac.



U Banovini su se oko toga dugo lomila koplja, ponajprije zbog toga hoće li se ulagaču dopustiti ciljana izmjena GUP-a kako bi pripajanjem zelene površine građevinskoj zoni dobila mogućnost veće izgrađenosti objekta. Nakon teške muke gradski su vijećnici usvojili izmjene planova kojima se Andabaku odobrava povećanje izgrađenosti i čak sedam etaža hotela, i to tako što je dio obližnjeg terena u zelenoj zoni, koja je također u njegovu vlasništvu, pretvoren u građevinski pa bi buduća zgrada dodatno narasla. To je učinjeno, pojašnjeno je tada, da bi se omogućila isplativost investicije i "potaknulo ulaganje i gospodarske aktivnosti u građevinskom sektoru".



Očekuju li da će im se uskoro izdati potrebna građevinska dozvola i koji su im planirani rokovi za izgradnju ovog kongresnog hotela upitali smo Stanislavu Čulinu, voditeljicu poslova za odnose s javnošću hotelske kuće "Bluesun Hotels&Resorts", koja s detaljima nije htjela izlaziti sve do za njih pozitivnog raspleta priče - izdavanja dozvole. Tada će nam, kako je kazala, poduzetnik Andabak otkriti kada će bageri napasti godinama zapuštene parcele.



U službenoj dokumentaciji navedeno je kako "u cilju omogućavanja izgradnje i otvaranja vizura prema moru za zemljište sjeverno od predmetne građevne čestice treba ostvariti skladne prostorne odnose unutar mikrocjeline turističke zone, prema kontaktnoj zoni postojećoj izgradnji kompleksa 'Radisson Blu Resort'".



- U odnosu na pitoresknu Trsteničku uvalu potrebno je plan gradnje formirati tako da se uspostavi kvalitetan odnos prema prirodnim vrijednostima i namjeni uvale, odgovarajuće valorizirati i uvažavati mikroreljef fomiranjem terasastih površina i ozelenjenih platoa i obvezno je formiranje poteza zelenila uz potok i prema obalnoj šetnici. Minimalno 30 posto površine građevne čestice se mora urediti kao zelena površina - tako glase samo neki od uvjeta koje će budući Andabakov hotel morati zadovoljavati.