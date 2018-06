Nezapamćen incident odigrao se u splitskom City Centeru One, javljaju nam čitatelji, a informaciju potvrđuju i iz splitske policije. Drama se odigrala u VIP-ovoj prodavaonici kada je jedan od kupaca iz za sada nepoznatog razloga izvukao nož te njime zaprijetio prodavaču. Navodno se s njim prethodno verbalno sukobio.



U za sada neutvrđenom spletu okolnosti muškarac je na kraju ozlijedio sam sebe, a potom su u trgovinu stigli zaštitari City Centera One te su ga oborili na tlo i savladali. Uskoro su na mjesto događaja pristigli djelatnici policije te Hitna pomoć. Svjedoci navode kako je na podu bilo krvi.



Policija potvrđuje da su nešto prije 13 sati primili dojavu o incidentu u City Centeru One i da je u njemu ozlijeđen muškarac. Navode kako se okolnosti slučaja još utvrđuju te da je u tijeku očevid nakon kojeg će biti jasnije što se zapravo dogodilo.