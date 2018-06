Počinje nova era Ljetnog kina Bačvice: dragocjeni prostor preuzela 'Zlatna vrata', Munitić predstavio novu viziju programa

Nova era Ljetnog kina Bačvice najavljena je sada kada je Grad preuzeo svoju vrijednu imovinu od 'Ekrana'.



Spor Gradske uprave i kinoprikazivačke tvrtke koja je atraktivnim prostorom upravljala više od pola stoljeća, gotovo je ugrozio i održavanje Festivala mediteranskog filma. Na koncu je Grad uspio ući na zemljište i te predao prostor kina gradskoj tvrtki Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, a Festival počinje večeras kako je i planirano.



Novosti u programskoj i drukčijoj viziji vođenja najavili su Jelena Hrgović, zamjenica splitskog gradonačelnika, Tamara Visković, ravnateljica Centra koji će tu također krenuti razvijati svoju filmsku i kulturnu djelatnost, te Alen Munitić, direktor FMFS-a i projekta Kino Mediteran, koji će sudjelovati u odabiru filmskih ostvarenja prikazivanih na toj atraktivnoj lokaciji na Bačvicama.



Kinoteka Zlatna vrata je kultno mjesto u našem gradu i jedan od najprepoznatljivijih subjekata odgoja filmske publike. Sada imamo zdravi spoj staroga i novoga, čime će kino dobiti novi zamah i poslati pozivnicu ne samo za naše građane, ali i za sve veći broj turista koji dolaze zbog kulture, te mladih koji traže sadržaje ove vrste - istaknula je Hrgović najavljujući novu suradnju.



To će biti prostor koji će uistinu biti vezan za kulturu, prvenstveno film, a otvoreni smo za različite vrste suradnji. Krećemo s FMFS-om jer smatramo da tako možemo dobiti najbolje od programa što je potrebno kako bi se to podignulo i radilo svaki dan.



Očekujemo suradnju i s drugim akterima, festivalima i ostalima koji se bave kulturom i umjetnošću, bit ćemo u komunikaciji sa scenom i nećemo biti zatvoreni – najavila je Visković, zadovoljna što je Grad prepoznao vrijednost tog javnog prostora s mediteranskog tradicijom, te je kazala kako se ta oaza mora zaštiti kvalitetnom djelatnošću.



Ova sezona će s obzirom na okolnosti, pojasnila je, biti svojevrsni pilot projekt na temelju kojeg će se moći kreirati sadržaji za naredne godine.



Natječaji i suradnje s Gradom, Ministarstvom kulture i HAVC-om, pojasnila je čelnica Centra, u idućim će sezonama omogućiti adekvatno opremanje i hortikulturno uređenje tog kina, kao novog urbanog prostora s raznim sadržajima koji će omogućiti provođenje vremena i poslije gledanje filma.



Što se samog programa tiče, filmovi u smislu redovne distribucije će biti objavljivani na tjednoj osnovi, no datumi za filmsku klasiku će biti poznati odmah na početku ljeta, budući da projekcije u Zlatnim vratima u tom periodu, vjerojatno u idućim godinama onda neće biti potrebne, no kultni prostor će svejedno otvarati 1. rujna.



Program u Ljetnom kinu Bačvice trebao biti poznat do sredine lipnja, a trajanje sezone će ovisiti o vremenskim uvjetima.



U suradnji s Centrom, dio filmskog programa na Bačvicama će raditi ekipa iz FMFS-a, pa će tamo biti prikazivan dio filmova iz projekta "Kino Mediteran", kojim su u proteklih šest godina revitalizirali više od 20 kina na dalmatinskim otocima i Zagori, na radost mještana i njihovih gostiju, koji tako gledaju filmove nezavisnog europskog tipa, ali i kvalitetne komercijalne uratke, što će sada biti slučaj i u našem ljetnom kinu.



Nadam se da će i ovdje zaživjeti naša ideja da dio programa bude namijenjen djeci, jer publika stari i potrebno je uložiti u nove generacije. Zamislite kakav će to njima biti doživljaj da u takvom prostoru prvi put gledaju film za svoj uzrast. Važno je da počnemo razmišljati i raditi na odgoju i razvoju publiku – poručio je Munitić, najavivši prikazivanje primjerice filmova iz njihova ciklusa talijanskih filmova i onih snimanih u Dalmaciji, što će u kombinaciji s filmskim klasicima i komercijalnim naslovima, omogućiti da svatko pronađe nešto za sebe.



Kino na otvorenom je mediteranska posebnost, našim gostima je sami odlazak na takvu projekciju nešto nezamislivo, a fotografije završavaju na društvenim mrežama što je velika reklama za svaki grad i doprinosi razvoju kulturnog turizma, a naši filmovi imaju prijevode na dva jezika – nastavio je Munitić, zahvalan na povjerenju Grada i publike, poručivši kako će sve biti spremno za večerašnji početak novog izdanja Festivala.





Hrgović: Kino Bačvice neće završiti u rukama privatnika Zamjenica Jelena Hrgović na upit novinara o daljnjem rješavanju spora s "Ekranom" i planovima zaštite tog vrijednog prostora odgovorila je kako u Gradskoj upravi odgovorno upravljaju i brinu o gradskim resursima.



Ono što je bilo u prošlosti dio je sudskih postupaka koji nisu za komentare. Potpuno je jasno da će sve biti dio jednog ozbiljnog procesa u kojem će Grad poduzeti pravne radnje za zaštitu svoje imovine i obeštećenje – istaknula je Hrgović, odbacivši i bilo kakve insinuacije da će taj prostor Ljetnog kina završiti primjerice u rukama privatnika.



Nažalost, tu dosad nisu bili ugovoreni ozbiljni projekti ni odnosi, niti se u imovinskom smislu vodilo računa o zaštiti samog prostora i njegove namjere.



Već smo vodili više razgovora s Ministarstvom kulture te smo tražili da nam bude partner kako bismo imali zatvorenu priču u jednom smjeru - da Grad Split bude netko tko štiti svoju imovinu, kulturnu baštinu te da razvija nove sadržaje kao dio nove kulturne priče grada.



Sve drugo je pokušaj provociranja naših sugrađana kao što je bio slučaj i kod hotela za samce u Vukovarskoj. Ne dobiva se gradska imovina da bi se ona rušila i gradili hoteli.