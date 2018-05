Potez jednog Prometovog djelatnika oduševio putnike: 'Pohvalite vozača desetke, takav prizor ne vidi se često'

Gesta "Prometova" vozača Slobodana Bulovića na autobusnoj liniji broj 10 toliko je oduševila jednog putnika da je odlučio pohvale na njegov račun poslati ne samo poslovodstvu javnog prijevoznika, nego i redakciji "Slobodne Dalmacije".



Naime, našeg je čitatelja dirnula činjenica da je spomenuti vozač na liniji koja povezuje Gradsku luku i solinsko novo groblje, vidjevši majku s djetetom koja je ulazila na stanici uz Ulicu Domovinskog rata pokraj trgovačkog centra "Kaufland", povukao ručnu, izišao iz vozila i pomogao im da se ukrcaju!



– Prizor me pozitivno prenerazio! Iskrcao sam se na stanici kod Općine i čestitao vozaču na njegovoj gesti. Taj čovjek zaslužuje posebnu pažnju i može biti svijetli primjer ostalim vozačima autobusa – kaže nam putnik "desetke" Franjo Musić, istaknuvši kako s vozačem Bulovićem nije ni obiteljski ili prijateljski povezan, te da ga je tek upoznao tijekom spomenute vožnje gradskim ulicama.



A što nam na sve kaže hvaljeni "Prometov" vozač?



– Meni je to bilo sasvim normalno, to je za mene sastavni dio posla. Znate kako se kaže, sto ljudi, sto ćudi. Kad sam se zaustavio na stanici, vidio sam da žena nije mogla sama ući s djetetom u autobus i izišao sam im pomoći. Zahvalila mi je, i to je to. Kad sam se zaustavio na stanici kod Općine, prišao mi je jedan čovjek i dao mi ruku – skromno će Bulović, koji je gotovo puna dva desetljeća radio za poznatu prijevozničku tvrtku "Čazmatrans", a zadnjih sedam godina je zaposlen u gradskoj autobusnoj kompaniji.



Svoj posao voli, priznao nam je, premda ponekad i nema baš lijepa iskustva s prometnica i stanica.



– Nekad ti nije dan, pa se isključiš, nekad drugi vozači ili putnici viču na tebe. Ja im onda kažem da sam zaljubljen, pa vjerojatno pomisle da sam lud i produže dalje bez svađe – kroz šalu će naš sugovornik.



Nije "prometovac" navikao na ovakav medijski tretman, niti se na bilo koji način želi izdvajati od svojih kolega.



– Nisam vam ja za ove stvari, ništa posebno nisam učinio – skromno će Slobodan.



Bez obzira na to, evo i mi se pridružujemo javnoj pohvali, sa željom da novinske stupce sve više pune ovakve vijesti, a ne one o napadnutim i pretučenim "Prometovim" vozačima, kakvima često svjedočimo i zajedno s njihovim predstavnicima javno apeliramo na kvalitetnije preveniranje, ali i sankcioniranje nasilnika.