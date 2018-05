Usputna deračina u Hrvatskoj pošti: '50 kuna, za što?! Vrijedi samo godinu dana? Pa, jeste li vi normalni?!'

- 50 kuna, za što?! Vrijedi samo godinu dana? Pa, jeste li vi normalni?! - u panici sam zavapila na pultu jednog splitskog poštanskog ureda, na traženje službenice da platim ovjeru vlastitog potpisa!



Svjesna sam kako smo odavno postali “skupa” država u koji sve treba platiti, no da u Hrvatskoj pošti moram platiti usluge ovjeravanja potpisa, baš mi i nije bilo jasno.



Našla sam se u situaciji, a vjerujem kao i većina hrvatskih građana, da u poštanskom sandučiću dobijem “žutu” obavijest kako mi je dragi “poštijer” došao uručiti pismo, paket ili poziv na sud, a mene nije bilo doma, pa mi je - naravno - ostavio poruku da trebam u roku pet dana doći u poštanski ured po svoju pošiljku.



Iako, moram biti iskrena, u par navrata sam svjedočila poštarovom zvonjenju na parlafon, otvorila bih mu ulazna vrata zgrade, no on se nije popeo do stana, nego mi je direktno ubacio u sandučić obavijest kako me nije zatekao – u stanu...



No, to je već druga priča, pa se vraćam na “žutu” obavijest. Često, nažalost, preskočim rok preuzimanja pošiljke, “pobigne mi vrime”, pa sam sa članom obitelji došla u ured kako bih ispred službenice potpisala punomoć da ubuduće on može, u njihovom uredu, preuzeti moja pisma.



- Taj potpis trebate platiti 50 kuna, a punomoć vam vrijedi godinu dana – pojašnjena nam je “službenim” glasom ta usluga, iako mi baš i nije jasno što to trebam platiti.



Za što točno dajem novac – možda za biljeg i ovjeru potpisa, za što pošta nije ovlaštena? Za to napisano uvjerenje kako bi drugi član moje obitelji, s kojim sam došla u poštanski ured, s valjanim osobnim iskaznicama, s našim potpisima, mogao uzeti pismo umjesto mene?



Što to vrijedi 50 kuna? I to samo na rok od 365 dana...



Srećom dobili smo i informaciju kako ovjeru potpisa za ovu uslugu mogu obaviti i kod javnog bilježnika gdje je cijena 70 kuna. I to bez vremenskog roka....