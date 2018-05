Prometov veteran dugo će pamtiti cipelarenje na Sukoišanskoj: Doša je pijan, udrija me vratima, pa nastavija tuć isprid autobusa, a policija ga je odmah pustila

Na zadnjem polasku autobusa na liniji broj 35 prema Dugopolju, koji je u četvrtak navečer trebao krenuti s kolodvora u Sukoišanskoj ulici, alkoholizirani 37-godišnjak brutalno je napao "Prometova" vozača Slavka Radana (63).



– U 22.30, kad san triba krenit, doša je neki problematični, pijani tip, a znamo ga već od prije ka neplatišu i samo šta san ga pita kartu nastala je gužva. Lupija je nogon u vrata od moje kabine, onda me udrija u čelo i izgubija san svijest. Takvog me šaketa po glavi – priča Radan dan kasnije, preko telefonske slušalice, jer zbog slabosti i težine ozljeda ne izlazi iz kuće.



– Triba san opet kod doktora ić, ali nisan moga jer ležin, povraćan, ne čujen na livo uvo, zaglušeno mi je sve i glava me rastura. Iman potres mozga. Čekan da mi sin dođe, on isto radi u "Prometa", pa da me vozi na hitnu – dodaje napadnuti vozač.



Policija je napadača uhvatila, i kako to već biva, nakon triježnjenja pustila, a izgleda da Slavko Radan protiv njega neće podizati prijavu. Argumentira riječima "šta ću, nema on ni za kartu, kamoli za kazne".



Za vrijeme napada u autobusu se nalazilo, kaže, tridesetak putnika. Zašto mu nitko nije priskočio u pomoć?



– To su sve ženskice bile, kako će one – s razumijevanjem će Slavko, a svjestan je i on da ovo nije ni prvi ni zadnji napad na splitske šofere:



– Svako malo netko dobije batine od tih - kako ih ja nazivan - majmuna. Izbjegavan ih, kad vidin problematične tipove pustin ih, ali valjda se ovo nije moglo drukčije završit.



Ivan Barišić, kolega napadnutog vozača i pokretač inicijative "Poštujte naše stanice", ističe da je nasilnik Radana najprije udario vratima od kabine:



– Pri tome mu je staklo posjeklo glavu na više mjesta, zatim ga je udarao šakama, najviše u potiljak, izvukao ga ispred autobusa i nastavio tući i šakama i nogama, čak i nakon što je izgubio svijest. Nitko od prisutnih putnika nije se usudio suprotstaviti nasilniku. Prijetio je i medicinskoj sestri koja je pokušala pomoći – kaže Barišić.



Teo Bulić, predsjednik podružnice Sindikata vozača i radnika u gradskoj tvrtki, poručuje da oštro osuđuju incident te traže od policije i sudstva da se radnici javnog prijevoza maksimalno zaštite.



– Sličan brutalan i težak napad imali smo prije godinu dana. Bilo je u međuvremenu verbalnih sukoba, fizičkih nasrtaja i manjih ozljeda, ali baš brutalno jakih ne. Nadamo se da će uskoro stići ranije najavljeni novi autobusi iz EU-ovih fondova opremljeni kamerama. Pojačale bi sigurnost i vozača i putnika – optimistično će Bulić.



U incidentu na koji se sindikalist referira, u autobusu punom djece pretučen je šofer Mate Veić (52), pred crkvom svetog Anastazija u solinskom Svetom Kaji, a o nemilom događaju svjedočio nam je s rukom u gipsu i ovratnikom. Napade sindikalac vidi kao još jedan primjer zašto Vlada ne bi trebala ukinuti beneficirani radni staž vozačima.



– Posao vozača očito podrazumijeva i fizičke napade. Gospodin Radan ima 63 godine. Ukidanje beneficiranog radnog straža i povećanje dobne granice za mirovinu na 67 godina ne donosi ništa dobro – komentira Bulić.



Tomislava Vojnovića, direktora "Prometa", pitali smo što bi se moglo napraviti da se spriječe incidenti.



– Da znam, ja bih to napravio. Kamere bi mogle pomoći, ali... Česti su napadi, verbalni posebno, prijetnje, a slični fizički, s težinom ozljeda kao što su Radanove, događaju se svaka tri mjeseca. Ne mogu to razumjeti. Naši vozači su stalno izloženi, teško im je, a rade pošteno i odgovorno. Ne znam kako prevenirati – iskreno će Vojnović.



Kako direktor kaže, dosta im je i oštećivanja autobusa. Podsjetimo, početkom godine kamenovan je gotovo novi mercedes koji je u "Prometov" vozni park stigao iz Beča.

CRNA STATISTIKA



2013. - jedan fizički napad na vozača

2014. - pet fizičkih napada

2015. - pet fizičkih napada do 22. rujna

2016. - dva napada na vozače i jedan na autobus

2017. - napad na vozača

2018. - kamenovan autobus, napad na vozača