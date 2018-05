OŠ 'Trstenik': od škole usred polja do - mediteranskog vrta

Učenici su vrlo aktivni u humanitarnim akcijama, dramskim grupama, na državnim natjecanjima u engleskom jeziku, debatama, krosu...

Duh starog Splita zaživio je ovih dana na hodnicima i u učionicama Osnovne škole "Trstenik", gdje se prigodnom predstavom po uzoru na seriju "Velo misto" danas obilježava Dan škole, ujedno i 70 godina od osnutka te odgojno-obrazovne ustanove.



Stare dalmatinske nošnje ponosno su izvađene za ovaj veliki dan, na panoe izvješeni učenički radovi sa splitskim motivima, a u vitrinama izloženi su stari imenici, između ostalih i oni iz generacije 1947./1948., te spomenice u kojima je ispisana povijest škole od 1935. do 1951. godine.



- Lani smo u školu uveli e-dnevnik, a sada izlažemo ove stare imenike čiju povijest su ispisale generacije i generacije učenika i nastavnika. Pogledajte te fotografije, na Trsteniku su tada bila sama polja, a većina djece dolazila je iz radničkih, težačkih obitelji - dok lista požutjele stranice priča nam Antonela Petrić, ravnateljica ove škole.



Doznajemo kako je škola prije četiri desetljeća djelovala na drugoj adresi, onoj na početku Papandopulove, u kamenoj kući građenoj dijelom i od materijala sa crkve sv. Petra kod Pazara koja je bila značajno oštećena u savezničkom bombardiranju tijekom Drugog svjetskog rata, a potom je odlukom tadašnjih vlasti sravnjena sa zemljom.



Škola je više puta mijenjala svoj naziv od Ženske narodne osnovne škole Lučac (od 1935.), u Ljetopisu škole stoje zapisi da škola djeluje od 1947. pod nazivom Osnovna mješovita škola "Naroda Lučca", od 1949./1950. bila je V. mješovita osnovna škola, a od 1950./1951. V. Osnovna škola "Visoka". Potom se naziva (1954./1955.) Narodna četverogodišnja osnovna škola "Visoka", a od 1974. bila je poznata pod imenom partizanskog prvoborca Vinka Paića Ožića. Od početka 1992. osmoljetka nosi današnji naziv.



Danas škola broji 567 učenika koji pohađaju nastavu u dvije smjene. Svake godine upisuje se i nekoliko stranih učenika čiji se roditelji odlučuju na život u Splitu zbog posla i drugih prilika.



- Upisali smo i tri razreda prvašića, a to su brojke koje su već konstanta dugi niz godina. Do otvaranja OŠ "Žnjan-Pazdigrad" naši učenici bili su i djeca iz susjednih kotareva Žnjan i Pazdigrad - kaže ravnateljica dok nas vodi u obilazak ove lijepo uređene škole pune boja i veselih crteža, te inventara u vedrim bojama.



Lokacija škole više je nego atraktivna - južna strana omogućava puno svjetla u unutrašnjosti, a sam kvart je uredan i skladno uređen. Potpuni dojam narušava stara gradska boljka - nedovršena Bračka ulica koja još čeka uporabnu dozvolu i osvjetljenje

No, obrazovna institucija koja slavi vrijedan jubilej diše punim plućima, što bi se reklo, a učenici svojim zalaganjem i aktivnostima grade lijepu priču o ovoj ustanovi.



- Jako smo aktivni u humanitarnim akcijama, dramskim grupama koje nas predstavljaju na "Lidranu", učenici donose odlične rezultate s državnih natjecanja u engleskom jeziku, debatama, u krosu... Povlačimo sredstva iz Eu fondova, imamo zadrugu u začetku, a naš ponos je školski vrt u kojem brinemo za 60 maslina od kojih smo ove godine dobili 35 litara ulja i dobili certifikat o ekstra maslinovu djevičanskom ulju. Tu su i sadnice lavande, ružmarina, limuna, smokve, raznog ukrasnog bilja... Trudimo se da djeca odrastaju u mediteranskom duhu - kaže ravnateljica, koju srdačno i zvonko pozdravljaju učenici dok prolaze hodnicima.