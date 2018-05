Turisti su već okupirali Split, ali čini se da su nas iznenadili i ovoga proljeća, kao što redovito snijeg u siječnju iznenadi cestarske službe.



Plaže se još uređuju, iako je temperatura mora za kupanje ugodnih 22-23 stupnja, buši se na sve strane, radovima i gužvama na cestama ne vidi se kraja, a da se kasni s pripremama za sezonu, potužili su nam se i brodari koji organiziraju izlete po splitskom akvatoriju, te mali obrtnici koji se bave iznajmljivanjem bicikla, skutera, motora, rikša i sličnih vozila.



Govore kako Grad Split još nije raspisao natječaj za dodjelu infopunktova i štandova na kojima bi oni pružali svoje usluge i zaradili u sezoni. Mjesecima čekaju da Grad to učini, a u Banovini im govore da uopće ne znaju ni hoće li biti raspisan. Na ovaj način, žale nam se, na gubitku su i oni, i gradska blagajna, i turisti, pogotovo zato što je transport po gradu ionako otežan, a gosti često i rado koriste njihove usluge.



U gradskoj upravi nam kažu kako nisu raspisali natječaj za bicikle, motore, segway, rikše i slične naprave zbog toga što je u tijeku izrada dopune Plana rasporeda kioska i naprava Grada Splita, na temelju kojeg se raspisuje natječaj jer on regulira lokacije na kojima će se obavljati iznajmljivanje ovih prijevoznih sredstava. Nisu pojasnili zašto to još nisu napravili.



– Budući da nemamo regulirane lokacije u spomenutom Planu, trenutno nismo u mogućnosti raspisati natječaj. Dosadašnja praksa je bila dodjeljivanje lokacija bez natječaja, a novom izmjenom i dopunom Odluke o davanju u zakup javnih površina propisano je davanje u zakup natječajem.



Izrada Plana je pri kraju, isti će biti na stranicama Grada na javnom savjetovanju, a zatim ide na Gradsko vijeće na usvajanje. Ako se usvoji, Služba za gospodarenje gradskom imovinom raspisat će natječaj – odgovaraju nam tako iz Ureda Grada, ne precizirajući nikakve rokove.



Napomenimo i to kako je u međuvremenu Lučka uprava raspisala natječaj za dodjelu 16 štandova pokraj Lučke kapetanija na kojima će brodari prodavati izlete i ture. Oni će dobiti trogodišnje koncesije i moći raditi cijelu godinu.





Riva i Đardin



Završen je i rok za dostavu ponuda za postavljanje 13 štandova na Rivi, sedam štandova u Ulici kralja Tomislava pokraj Đardina te deset pokretnih naprava za ugostiteljstvo na kojima će se prodavati domaći autohtoni proizvodi. Početni iznosi zakupnine na Rivi iznosit će 10.000 kuna, a pokraj Đardina upola manje. Budući zakupci će štandove moći koristiti od 30. svibnja do 30. listopada. Iz Grada nisu odgovorili koliko su dobili ponuda.