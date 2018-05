Policija istražuje dva splitska gradonačelnika: Baldasar poznatom hotelu dodijelio 16 parking mjesta za 100 kuna, Buličiću građani plaćali sanaciju privatnog parkinga?

Baldasar:

Nema tu ništa sporno

Smatram da nema ništa sporno u cijeloj priči i osobno nisam baš zabrinut. Istražiteljima sam sve odgovorio, sva je dokumentacija u Gradu i dostupna je

Dva bivša splitska gradonačelnika, Miroslav Buličić i Ivo Baldasar te Špiro Cokarić, nekadašnji pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo grada Splita i njegov nasljednik na tome mjestu, aktualni pročelnik Damir Babić prošlog su tjedna bili u prostorijama splitske policije.

PNUSKOK-ovi istražitelji ispitali su ih u sklopu istrage koja se vodi zbog sumnje u zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na iste. Osim njih, u policiji su iskaze dali i Jozo Parčina, osnivač i vlasnik tvrtke "Mimoza" d.o.o., te njegova sestra Jasna Parčina kao direktorica, a svi su oni saslušani kao osumnjičenici, dakle, u nazočnosti svojih odvjetnika i uz službeno snimanje iskaza kamerom.

Naime, kako doznajemo, istraga se za sada razvija u dva smjera i obuhvaća dva moguća kaznena djela. Prvo se odnosi na zaključak tadašnjeg gradonačelnika Ive Baldasara iz ožujka 2015. godine prema kojemu se tvrtki "Mimoza” u vlasništvu Joze Parčine za potrebe hotela “Luxe” u Zvonimirovoj dodijeljuje čak 16 parkirališnih mjesta u Ulici sv. Petra Staroga i to po cijeni od samo 100 kuna mjesečno.

Povlaštena mjesta

O tome je Slobodna Dalmacija iscrpno pisala prije tri godine, a tadašnji pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić rekao je da dodjela povlaštenih mjesta za parkiranje hotelskih gostiju nije nikakva novost, već se radi o svojevrsnoj obnovi “Luxeova” zahtjeva, jer se odobrenje izdaje na godinu dana. Naglasio je da je ista tvrtka za potrebe hotela "Luxe" koristila tih 16 mjesta po povlaštenoj cijeni od 2010. godine.

Tadašnji voditelj hotela “Luxe” Josip Čulić pojasnio je našoj novinarki Nikolini Lulić da je “Mimoza” tijekom izgradnje hotela uplatila kroz posebnu stavku u sklopu komunalnog doprinosa iznos od preko milijun kuna za uređenje i izgradnju parkirališta na području grada, kao uvjet za ishođenje građevinske dozvole, a da, s druge strane, zauzvrat ništa nisu dobili.

– Zatražili smo onda od Grada da dobijemo određeni broj parking mjesta na korištenje, tako da smatramo da je ovo jedan fer ustupak gradske vlasti – i bivše i sadašnje. Ipak je uplaćen ogroman iznos. Parking nam je jedna od ključnih stvari za poslovanje hotela. Da ga nemamo, sigurno bismo bili na gubitku – naglasio je tada Čulić.

Kako su tada pojašnjavali odgovorni u Gradu, redovna naknada za rezervaciju iznosi 2000 kuna mjesečno po parkirališnome mjestu za prvu zonu, te 1000 kuna mjesečno za drugu. No, povlaštenu rezervaciju po nižim cijenama može svojim zaključkom odobriti gradonačelnik i to samo za pravne osobe od posebnog značenja za grad, a upravo je to bio slučaj oko hotela "Luxe".

Pročelnik Cokarić nam je kazao kako je Grad dopunio postojeću odluku novom odredbom koja posebno regulira cijenu povlaštenog parkinga za hotele. Prema tome, hoteli u prvoj zoni plaćaju 800 kuna mjesečno za rezervaciju jednog mjesta, a u drugoj dvostruko manje – 400 kuna.

Prema našim informacijama, istražitelji sumnjaju da je na ovaj način Grad Split oštećen za nekoliko stotina tisuća kuna.

- Ovo sigurno nije ni prva ni zadnja izjava koju sam dao policiji, no ovdje je ključna razlika u izmjenama ZKP-a jer se sad ti iskazi snimaju video kamerom i procedura je znatno ozbiljnija nego prije. Ne mogu govoriti o detaljima već vam mogu reći da se radi o parkingu, a što se mene tiče, smatram da nema ništa sporno u cijeloj priči i osobno nisam baš zabrinut. Istražiteljima sam sve odgovorio što su me pitali i sva je dokumentacija u Gradu i dostupna je - komentirao nam je jučer vrlo otvoreno bivši SDP-ov gradonačelnik Ivo Baldasar.

Nazvali smo za komentar i Jozu Parčinu, a on nam je kratko kazao da ne može odgovoriti na naša pitanja.

- Nisam odgovorna osoba u tvrtki. Iskaz smo dali direktorica tvrtke i ja i to je to - kazao je Parčina. Bivši šef gradskih komunalaca Špiro Cokarić bio je vidljivo uznemiren našim upitom te nas je prekorio zašto ga zovemo "u glavu", a nismo išli preko gradskih službi.

'Cestar' na Duilovu

- Ma dajte, nemojte me ništa pitati, ništa vam neću reći - poentirao je Cokarić.

Druga situacija koja se istražuje datira, po našim saznanjima, iz veljače 2017. godine kada je ispred kuće, također bivšeg splitskoga gradonačelnika Miroslava Buličića pukla vodovodna cijev te je voda potkopala njegov privatni parking. On je tada tražio od tvrtke "Cestar" da mu asfaltiraju privatno parkiralište na Duilovu, što je ta firma i napravila. Poslije su račun od kojih desetak tisuća kuna ispostavili Gradu Splitu koji ga je i platio, a istražitelji sumnjaju da je u ovome bio angažiran Damir Babić, u to vrijeme voditelj Odsjeka za komunalne poslove koji je nekoliko mjeseci kasnije zasjeo na pročelničko mjesto u novog gradskoj administraciji HDZ-ova Andre Krstulovića Opare. Babić nam se jučer nije javljao na mobitel, a Miroslav Buličić samo je kratko, na naš upit o njegovoj posjeti PNUSKOK-u i davanju iskaza kao osumnjičenika, kazao: "Ništa se ne događa, mislim da se tu radi o zabuni i to smo raščistili."

Nakon što istraga završi, splitski USKOK odlučit će što će dalje biti s postupkom, no činjenica je da su dva bivša poteštata saslušana kao osumnjičenici, a kako se priča po kuloarima, ovo je tek početak "čišćenja" i "tko zna gdje će biti kraj".