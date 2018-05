Agonija splitske obitelji kojoj prijeti beskućništvo: Život nam se pretvorio u pakao od kada smo deložirane iz kuće Akrap!

Anka Ivanković kaže da bi prihvatili živjeti u bilo kojem kvartu samo da se konačno riješi ta agonija

Već sedam godina u stalnoj strepnji žive 67-godišnja Anka Ivanković i njezina kći. Iz stana u potkrovlju na broju 66 u Ulici Domovinskog rata, odnosno iz kuće Akrap, morale su iseliti 2011. godine jer je u postupku povrata vraćen vlasnicima.



Stan je 1980. godine dobila baka na temelju ugovora o korištenju stana od tadašnje Općine Split, gdje je u prostoru od 29 metara kvadratnih živio dio te obitelji.



Od deložacije iz stana, o kojemu su brinule i u njega ulagale, ovise o dobroj volji prijatelja i rodbine, stalno u strahu da će zaista postati beskućnice jer nemaju vlastiti krov nad glavom.



Pričaju nam kako nisu uspjele ostvariti stanarsko i druge oblike prava početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, jer su vjerovale gradskim službenicima i njihovim tvrdnjama da će ugovor prebaciti na unuku, Ankinu kći.



U Gradu su me od 1990. do 1996. godine i donošenja Zakona o najmu stanova uvjeravali da će se to riješiti jer smo mi tu svi živjeli u zajednici i ulagali. Govorili su mi da se ugovor o najmu može sklopiti s unukom, a ne sa mnom, jer sam se ja razvela od supruga. Pet godina kasnije kazali su mi kako to nije moguće jer su vlasnici zatražili povrat. Kad su bili u kontroli u zgradi, nitko nam nije došao na vrata pa je ispalo da nitko tu ne živi, vjerujem da je to namjerno napravljeno. Nisu nas imali pravo izbaciti. Svi su nas izigrali. Grad nam je poslije toga barem trebao dati drugi stan – ispričala nam je Anka, koja priznaje da se pravno nije dobro snašla u cijeloj situaciji kada su se donosili novi zakoni, a trenutno nemaju ni odvjetnika.



Tvrdi kako su ih svi gradonačelnici i vlasti zanemarivali, iako su dobivale službene odgovore da su kandidati i na listi za dobivanje socijalnih gradskih stanova zbog lošeg imovinskog stanja.



Jedina koja je pokazala humanost je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović. Nedavno nam je kazala da nađemo stan i da će Grad plaćati 300 eura mjesečno dok se ne sredi lista za dodjelu socijalnih stanova. Pokušavala sam i zvala ljude koji iznajmljuju stanove, ali teško je bilo što pronaći zbog sezone, svi su se okrenuli turizmu i iznajmljuju ih kao apartmane. A mnogi se i boje potpisati ugovor o najmu stana s Gradom – priča nam ta umirovljenica, koja kaže da bi prihvatile živjeti u bilo kojem kvartu.



Narušenog je zdravlja još od deložacije kada je pala i slomila ruku, a i stres je učinio svoje. Potaknuti njezinom pričom, poslali smo medijski upit u Gradsku upravu da nam otkriju kada bi ta obitelj mogla dobiti gradski stan, no do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.